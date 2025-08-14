Cnews.cz  »  Hardware  »  Intel dál pracuje na APO, technologii zrychlující hry. Nová verze APO+ prý umí přepsat neoptimalizovaný kód

Intel dál pracuje na APO, technologii zrychlující hry. Nová verze APO+ prý umí přepsat neoptimalizovaný kód

Jan Olšan
Dnes
Intel sice propouští a škrtá, ale APO neboli Intel Application Optimization se na špalek nedostala a firma s ní má další plány.

S procesory Core 14. generace vydal Intel technologii APO (Application Optimization), která vylepšuje výkon vybraných programů a hlavně her na těchto procesorech, později začala podporovat i nová Core Ultra 200 a starší Core 13. a 12. generace. V poslední době nebylo o APO moc slyšet a logicky přišly dohady, že může být další obětí šetření a rozsáhlých propouštění ve firmě. Zdá se, že tomu tak není a s APO jsou naopak plány do budoucna.


Intel APO je technologie a aplikace, která zvyšuje výkon zejména ve hrách, ovšem s několika důležitými detaily – funguje jen na omezeném počtu her a jen na vybraných procesorech Intel, přičemž také vyžaduje speciální ovladač pro konkrétní základní desky. Optimalizace totiž musí být otestovány a vyladěny pro každou konkrétní kombinaci procesoru a softwaru (a Intel přitom dané CPU údajně vždy testuje v kombinaci s několika různými grafickými kartami). Podrobně jsme to popisovali zde:

APO se poté stalo jedním z nástrojů, kterými Intel po vydání vylepšoval herní výkon procesorů Core 200 „Arrow Lake“, který poněkud zaostal za očekáváními. Ovšem v poslední době bylo ticho, pročež byla na místě otázka, zda Intel tuto aplikaci nezrušil a tým nepropustil, podobně jako ukončil program kryogenického chlazení. Není tomu tak ale.

Na Redditu se jeden ze zaměstnanců, kteří na APO pracují, na dotazy ozval a potvrdil, že program běží dál a dál se pracuje na optimalizacích. Aktualizace a profily her podle něj vycházejí zhruba s kvartální periodicitou a další nová verze by měla vyjít v blízké době. Na tomto by možná Intel mohl zapracovat, protože hry se rychle vyvíjejí a hodně hráčů se vždy nahrne na nové tituly hned po vydání, takže by podpora her v podobném softwaru ideálně měla být vždy co nejdřív.

Fokus na novější procesory

Podle onoho člověka z Intelu se nicméně optimalizace budou soustředit hlavně na nové procesory – Core Ultra 200 a Core 14. generace, kvůli nutnosti testovat a profilovat výkon na všech těchto CPU. Intel přidal schopnost používat aplikaci APO také na 12. a 13. generaci Core, té se už ale teď tým nebude speciálně věnovat a testovat pro ni optimalizace kvůli omezeným zdrojům a času, které má k dispozici.

Uživatelé ale mohou zkusit zapnout v programu rozšířený režim (Advanced Mode), který by měl umožnit zapnout optimalizace, i když nebyly pro konkrétní procesor oficiálně vytvořené (například s Core i5–13600K byste mohli mít úspěch, protože by měly existovat optimalizace pro podobné Core i5–14600K).

Podle Intelu optimalizace v rámci APO jdou dál než je pouhé nastavování priorit procesů a jejich přiřazení na jádra P-Core. Ale firma nechce prozradit, jaké další postupy přesně APO používá, jsou „proprietární“. Každopádně pokud by šlo jen o priority a afinitu na P-Core, nemusely by aplikace být trénovány pro jednotlivé modely procesorů zvlášť a nebyla by vyžadována interakce s ovladači a firmwarem, jak tomu u této technologie je. APO by mohlo měnit například nastavení prefetche nebo algoritmů řídících politiku cache přes mikrokód CPU.

Budoucí optimalizace APO+ by mohly jít hlouběji

O APO se nedávno objevily zmínky také ve video kanálu Moore’s Law is Dead, ovšem v tomto případě je to už zdroj, u kterého nelze mít jistotu, zda jde o pravdivé zvěsti a ne nějaké dezinformace, berte je tedy s rezervou. Podle tohoto kanálu prý je v přípravě vylepšená verze „APO+“ (což ale může být jen pracovní název), která má přinášet větší benefity než dnešní APO, ale stále má jít o cílené optimalizace, které by se týkaly vždy konkrétní hry, ne obecně jakéhokoli programu.

APO+ by prý mohlo mít schopnost měnit kód hry, která běží. Buď by za chodu patchovalo binárku hry, nebo by ji nahrazovalo za vlastní optimalizovanou verzi. Cílem by bylo například nahradit zastaralé instrukce (SSE, MMX) za novější, s nimiž by nové architektury CPU mohly mít lepší výkon (AVX2, AVX-512/AVX10, do budoucna možná využití technologie APX).

To zní zajímavě, ale implementace má asi nejrůznější rizika – změna spouštěného kódu by se nemusela líbit antivirovému softwaru, ale zejména také ochranám proti kopírování a proti cheatování ve hrách. Zejména u online titulů by toto vyžadovalo spolupráci s vývojáři her, aby optimalizovaná binárka od Intelu nevedla k detekci hráče jak cheatera. Intel by možná mohl usilovat o to, aby s překompilovanou binárkou hry byly přímo distribuované. Komplikací ale budou také například časté aktualizace u mnoha her, s kterými APO+ bude muset nějak držet krok.

Zní to ale zajímavě a podobné postupy už používají ovladače GPU pro zlepšení výkonu shaderů ve hrách, které někdy nahrazují původní kód vlastní optimalizovanou verzí. U CPU to bude obtížnější, ale je otázka, zda by to nestálo za to zkusit (a nejen pro procesory Intel, ale obecně). Alternativou by ale mohla být i pružnější spolupráce s vývojáři her na optimalizaci kódu a poskytnutí lepších nástrojů, které by jim dovolily svou hry profilovat a optimalizovat výkon.

prace_s_linuxem_tip

Je pravděpodobné, že případné nové vylepšené verze APO by mohly být vydané spolu s novou generací procesorů pro desktop, tedy příští rok na podzim s procesory Core Ultra 400 „Nova Lake“ pro desktop.

Zdroje: Reddit, VideoCardz, Moore's Law is Dead

