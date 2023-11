Intel končí s Cryo Cooling Technology. Subambientní chlazení už pro Core 14. generace nebude

Před třemi lety, když vyšly procesory Comet Lake – vůbec poslední z několika refreshů procesory architektury Skylake, které Intel v této problémové době vyrobil – se ho Intel pokusil podpořit technologií kryogenického chlazení, lépe řečeno chlazením s pomocným termoelektrickým článkem, který snižoval teplotu „coldplate“ chladícího procesor pod teplotu okolního prostředí. Tato technologie je teď další z aktivit, které Intel zařízl.

Intel Cryo Cooling Technology byla technologie „subambientního“ chlazení, kdy se chladič podchlazoval na nižší teplotu, než má okolní prostředí, aby tak bylo dosaženo nižší teploty CPU a tím i vyšších frekvencí možných při přetaktování. Obnášelo to speciální chladiče, které kromě vodního okruhu měly ještě termoelektrický článek, který „pumpoval teplo“ ze základny chladiče do bloku, kde ho odebírala chladicí kapalina. Protože tento přenos tepla nezávisel na přirozeném toku tepla z teplejšího do chladnějšího objektu, ochladila se tím „studená strana“ článku pod teplotu prostředí, takže při odběru tepla z CPU vznikl výhodný vyšší gradient.

Tuto technologii používají chladiče EKWB EK-Quantum TEC a CoolerMaster Liquid ML360 Sub-Zero, ale vyžadují současně spolupráci od softwaru běžícího v počítači. Není totiž vhodné, aby CPU bylo ochlazováno moc, takže ovládací aplikace Intelu hlídala zátěž a teplotu a zapínala termoelektrický článek až tehdy, kdy procesor generoval větší množství tepla. Současně také tento software hlídal teplotu chladiče pomocí senzorů a reguloval funkci článku také podle nich.





Šlo tedy o něco jako termostat, předcházející tomu, aby se to termoelektrický článek „přehnal“ a podchladil CPU a základnu chladiče tak moc, až se na nich zkondenzuje pro počítač nebezpečná vlhkost ze vzduchu.

Na rozdíl od klasických chladičů tedy byla nutná asistence výrobce procesoru a používaná aplikace Cryo Cooling Technology asi potřebuje i aktualizace pro nové generace procesorů. Intel do této technologie ale už nechce investovat. Znamená to jednak, že nové chladiče založené na Intel Cryo Cooling Technology už nevzniknou, ale asi i to, že na budoucích platformách už nepůjde použít ty stávající.

Intel má na svém webu teď oznámení, že tento produkt byl ukončen od 1. července 2023 a po konci roku 2023 už nevyjdou žádné další aktualizace Cry Cooling Software. Je pravděpodobné, že případná nová vydání před tímto dnem asi již budou obsahovat jen drobné úpravy nebo kritické záplaty.

Pro Core 14. generace už žádná podpora

Intel také uvádí, že technologie nebude aktualizována o podporu pro nedávno vydané procesory Core 14. generace. Ty jsou sice stále založené na stejném křemíku jako předchozí 13. generace, ale firma asi již nechce investovat do jejich testování a s touto technologií.

Toto chlazení bylo drahé a ne úplně praktické, vedle komplikovaného fungování také samo má vysokou spotřebu – chlazení Peltiérovým efektem totiž samo konzumuje hodně elektřiny, která se mění v teplo, jež se přidává navíc k teplu produkovanému procesorem. Zas tak mnoho uživatelů proto asi o tyto systémy nemělo zájem.

Je možné, že Intel také technologii zrušil kvůli tomu, že jaksi upozorňovala na to, jak spotřeba procesorů v posledních letech nezřízeně vzrostla. Je to něco, co je často kritizováno a logicky to svádělo k poznámkám, že šlo o zoufalý krok, když už Intel nedokázal konkurovat jinak než pomocí extrémního přetaktování a exotického chlazení. Na čemž v době vzniku (v oné dlouhé 14nm éře s procesory Comet Lake, což byl čtvrtý refresh Skylake, architektury z roku 2015) i bylo zrnko pravdy.

O tyto negativní konotace Intel logicky nestojí a mohly přispět k tomu, že byla technologie poslána do důchodu. Hlavní roli v tom ale může hrát i současné šetření Intelu, kdy se firma vzdala mnoha důležitějších aktivit – například výroby minipočítačů NUC. Nyní také dokonce oznámila, že se zbaví svého vývoje křemíkové fotoniky, tedy čipů pro optickou komunikaci, v nichž asi Intel chtěl nalézt nové příležitosti pro růst. Výrobu optických transceiverů Intelu teď má převzít firma Jabil, podobně jako od Intelu Asus přebral výrobu NUCů.

