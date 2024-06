Intel už rozběhl 1,8nm procesory. Panther Lake ukáže, jestli má šanci na návrat mezi křemíkovou elitu

Na Computexu Intel představil procesor Lunar Lake a nové architektury jader – „malé“, ale velmi široké E-Core Skymont a P-Core Lion Cove s pro Intel rekordním IPC. Procesory Arrow Lake, které vyjdou na podzim, pak tyto architektury uvedou i do běžných notebooků a desktopových a herních PC. Intel už ale něco sdělil i k následující generaci Panther Lake. Ta by mohla být renesancí výrobních linek Intelu, budou to první 1,8nm čipy.

Panther Lake bude pohánět generaci procesorů Intel Ultra 300, tedy nástupce Arrow Lake (Core Ultra 200) a Lunar Lake (Core Ultra 200V). Tyto procesory mají být první produkt Intelu založený na jeho vlastním 1,8nm (18ångströmovém) procesu Intel 18A. Ten je vyvrcholením programu, v kterém se Intel snaží zrychleně dohnat náskok TSMC tím, že dotáhne za čtyři roky postupně pět generací procesu (Intel 7, 4, 3, 20A a právě 18A).

Mělo by tedy jít o hodně důležitý bod, kdy by se technologie Intelu mohla opět stát plně konkurenceschopnou špičkovým procesům tchajwanského lídra – tedy pokud to firmě vyjde. Procesory Panther Lake by tudíž snad mohly ukázat, jestli tyto plány byly realistické a zda má Intel pořád schopnost být na špičce, takže půjde o důležitou generaci.





Panther Lake v laboratoři

CEO Intelu Patrick Gelsinger na Computexu vedle odhalení Lunar Lake také prozradil, že má 1,8nm wafery s čiplety pro Panther Lake z továren a právě probíhá jejich první zprovoznění. To mělo nastat během nynějšího týdne (příští týden z pohledu Computexu)), takže v tento moment tzv. bring-out asi již proběhl. Nebo se tak stane během následujících dní, pokud křemík nebude nějak mimořádně nefunkční. Lze se domnívat, že Gelsinger by asi raději první spuštění procesoru minulý týden oznámil rovnou jako hotovu věc, ale zdá se, že načasování nevyšlo o několik dní.

Fyzický wafer s 1,8nm čipy Panther Lake byl na Computexu také ukázán. Přesněji by to měly být čiplety, tvořící jen jednu z částí procesoru, protože jak notebookové, tak desktopové procesory Panther Lake asi opět budou používat čipletovou stavbu jako již představené Meteor Lake a Lunar Lake. Na procesu 18A by měly zase asi být vyráběné CPU čiplety, ale striktně vzato to ještě není zcela potvrzeno.

Patrick Gelsinger na Computexu 2024 s waferem obsahujícím 1,8nm čipy Panther Lake Autor: Intel

1,8nm proces bude okamžikem pravdy

Pokud bude opět hlavní část vyráběná Intelem, šlo by o určitou satisfakci, protože u nyní přicházející generace procesorů musel Intel rezignovat na použití původně zamýšlené vlastní technologie Intel 20A a místo toho používají 3nm proces TSMC. To je symbolická potupa, ale i finanční ztráta, protože továrny Intelu ztratí část byznysu (a prohloubí to jejich ztrátu). Pokud by to bylo jenom dočasné a u Panther Lake mohla firma opět začít využívat vlastní továrny, bylo by to pro ní velké plus a přispělo by to k dlouhodobé stabilizaci jejího byznysu. Zvlášť vzhledem k tomu, že 1,8nm proces má být tím, kterým Intel dožene předchozí náskok TSMC.

Také je tu pesimistický scénář, kdy Intel opět nebude moci 1,8nm proces masově nasadit, jako se to stalo u Arrow Lake a bude muset vytáhnou záložní řešení s čiplety vyráběnými u TSMC, pokud ho má připravené.

Také by onen 1,8nm wafer opět mohl být ve skutečnosti s méně podstatnými čiplety určenými pro levnější méně výkonnější verze procesorů (s méně jádry), zatímco nejvýkonnější verze procesorů budou mít čiplet od TSMC. Tak to totiž patrně bude u Arrow Lake, kde již oficiální informace Intelu potvrdily použití 3nm čipletu od TSMC, který má 8+16 jader. Ale neoficiálně se stále mluví o tom, že levnější procesory s čipletem o 6+8 jádrech by mohly být stále vyráběné na procesu Intel 20A. Jak slavně nebo neslavně pro Intel se tato situace ještě vyvrbí, tedy pořád není zcela jasné.

Vydání 2025

Procesory Panther Lake by podle roadmap měly vyjít příští rok, opět asi na podzim. Mělo by to asi být po roce od vydání Arrow Lake (Q4 2024). Intel se zatím tváří, že vše jde podle plánu, tak snad nebude tato nová generace opožděná. Tato generace má podle úniků nová jádra Cougar Cove (P-Core) a Darkmont (E-Core), ale ještě není jasné, jak moc budou inovované proti jádrům Lion Cove a Skymont. Teoreticky by mohla mít jen mírnější úpravy, podobně jako jádra Redwood Cove / Crestmont v Meteor Lake.

Zdroje: Intel, AnandTech