Intel loni přišel o miliardy dolarů. Do zisku se má dostat s novou technologií v roce 2027

V roce 2023 zaznamenala divize Intelu na výrobu čipů provozní ztrátu ve výši 7 miliard dolarů, což představuje poměrně značné zhoršení oproti roku 2022, ve kterém ztráty činily „pouhých“ 5,2 miliardy dolarů. Navzdory výdělku 18,9 miliardy dolarů v roce 2023 je přitom toto číslo nižší než výdělek 27,49 miliardy dolarů v roce 2022.

Generální ředitel Intelu Pat Gelsinger podle magazínu The Verge připustil, že ztráta není překvapivá a je částečně výsledkem minulých chyb společnosti. Tyto chyby vedly podle Gelsingera k tomu, že Intel musel přenechat přibližně 30 % své produkce waferů externím společnostem, včetně TSMC, které je jedním z jeho největších konkurentů.

Nyní však Intel investuje do technologie s extrémním ultrafialovým zářením (EUV) od nizozemské firmy ASML, které by mělo zvýšit nákladovou efektivitu a přispět k překonání konkurence do roku 2027. Firma ASML tvrdí, že díky její technologii je možné hromadnou výrobu čipů lépe škálovat, což je pro firmu jako Intel klíčové.

Intel plánuje investovat přibližně 100 miliard dolarů do vybudování nebo rozšíření svých továren na výrobu čipů ve čtyřech státech. V rámci nového zákona o čipech také obdrží od americké vlády finanční podporu v hodnotě až 8,5 miliardy dolarů.

Aby však Intel dosáhl finanční rovnováhy, bude muset přesvědčit další společnosti, aby jeho výrobní kapacity využívaly. Nedávno se jako zákazník přihlásil Microsoft, aby však Intel dosáhl plánované rovnováhy, bude muset v následujících letech získat na svoji stranu i další společnosti.