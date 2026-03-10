Cnews.cz  »  Hardware  »  Intel vydává procesory bez E-Core a láká na předvídatelný výkon. Ale běžný člověk je nedostane

Intel vydává procesory bez E-Core a láká na předvídatelný výkon. Ale běžný člověk je nedostane

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Procesor Intel Core i7-13700K Autor: Ľubomír Samák
Procesor Intel Core i7-13700K
Nehybridní architektura procesorů Core 200 „Bartlett Lake“ bez malých jader E-Core má podle Intelu zajistit předvídatelný výkon pro real-time aplikace, ale v deskách pro běžné počítače nefungují.

Už dva roky se objevují informace o tom, že Intel paralelně s novou desktopovou platformou Arrow Lake (procesory Core Ultra 200 „Arrow Lake“) pracuje také na dalším pokračování procesorů Raptor Lake pro socket LGA 1700, pod označením Bartlett Lake. Jsou zajímavé tím, že mají samá velká jádra – až 12 P-Core s 24 jádry. Intel je nyní oficiálně vydal jako řadu Core 200, bohužel se ale také potvrzuje, že běžným uživatelům je prodávat nechce.

Nová generace pro LGA 1700 je Lake oficiálně venku

Bartlett Lake se dostala do prodeje předčasně, takže už jsme mysleli, že je Intel vydal potichu. Není tomu ale tak, oficiální vydání proběhlo nakonec až včera i s oficiálním potvrzením parametrů. Ty jsou ale stejné jako v předchozí zprávě, s celkem 11 modely rozdělenými mezi 125W, 65W a 45W verze. Všechny modely jsou vyráběné 7nm procesem a jsou určené pro socket LGA 1700 – ovšem jenom pro průmyslové a embedded desky, ne pro ty běžné.

Nejvýkonnější modely s 12 jádry (značené jako Core 9) mají maximální takty pro jedno vlákno až 5,9 GHz (u 125W verze) a maximální boost pro všechna jádra aktivní 5,3 GHz. Vedle dvanáctijader budou také prodávány modely s deseti jádry jako Core 7 a s osmi jádry jako Core 5. Samotná jádra mají architekturu Raptor Cove, stejnou jako P-Core procesorů Raptor Lake – výkon na 1 MHz by měl být stejný.

Oficiální tabulku specifikací můžete vidět níže. Intel v ní potvrdil, že procesor má stejnou konektivitu jako Raptor Lake – tedy 20 linek PCI Express z procesoru, PCIe 5.0 ×16 pro GPU (což je možné rozdělit na ×8/×8, podporuje-li to deska) a PCIe 4.0 ×4 pro SSD. Čipset je připojen přes osm linek DMI 4.0 (což má stejnou propustnost jako PCIe 4.0 ×8). Je také potvrzena přítomnost integrované grafiky UHD 770, odpovídající tomu, co mají procesory Raptor Lake.

Procesory Intel Bartlett Lake

Procesory Intel Bartlett Lake

Autor: Intel

Procesory oficiálně podporují paměti DDR5–5600 jako Raptor Lake a Intel ve specifikacích neuvádí paměti DDR4, i když předpokládáme, že jsou stále podporované (pravděpodobně DDR4–3200). Bartlett Lake totiž zřejmě přímo beze změn převzalo „uncore“ procesorů Raptor Lake.

Určitou výjimkou z uvedených společných specifikací jsou dva levnější modely osmijader – 65W Core 213PE a 45W Core 213PTE. Ty mají grafiku osekanou z 32 EU (256 shaderů) na 24 EU (192 shaderů), což je označeno UHD 730. A tyto procesory také podporují pouze paměti o rychlosti DDR5–4800. Jinak ale všechny modely podporují kapacitu až 192 GB (ve čtyřech 48GB modulech) a také ochranu ECC.

Bohužel naopak nemají být podporovány instrukce AVX-512.

Procesory Intel Bartlett Lake

Procesory Intel Bartlett Lake

Autor: Intel

Samá P-Core mají zajistit deterministický výkon

Intel procesory Bartlett Lake prezentuje jako řešení pro aplikace vyžadující „výkon v reálném čase“ (real time performance), čímž se patrně myslí deterministický stálý výkon pro různé „real time“ úlohy. U procesoru s E-Core by se výkon mohl měnit podle toho, a jaké jádro bude určité vlákno umístěno, což u architektury s P-Core odpadá (byť frekvence se stále může snižovat podle zátěže a výkon na vlákno se snižuje, pokud jsou obsazena obě vlákna jednoho jádra).

Procesory Intel Bartlett Lake

Procesory Intel Bartlett Lake

Autor: Intel

Experimenty potvrdily, že v deskách pro PC Bartlett Lake nefunguje

Každopádně se ale zdá, že Intel tento deterministický výkon čistě P-Core řešení nemíní vydat pro jiné segmenty trhu, jako jsou spotřebitelé a herní PC. Stále trvá, že pro běžné LGA 1700 desky tyto procesory Intel neposkytne, ba možná jejich instalaci přímo brání.

Už to bylo ověřeno v praxi, protože procesor Core 9 273PQE s 12 jádry se dostal k některým uživatelům. Podle jejich testů nefunguje ani v Z690, ani v Z790 deskách, přičemž nepomáhá ani modifikování BIOSů novými mikrokódy a firmwarem z embedded desek, které mají Bartlett Lake podporovat. Bootování končí různými chybami, takže zatím není jasné, co nekompatibilitu způsobuje.

Tyto procesory mají i poměrně vysoké ceny, takže bohužel nejde o dostupný výkon, který by uživatelé s LGA 1700 deskami a případně pamětí DDR4 v rukou chtěli vidět, i pokud by se kompatibilitu podařilo nějakými úpravami BIOSu neoficiálně zajistit.

dane

Ceny by stejně byly vysoké

Intel v oficiální tabulce neuvádí ceny, ale v distribuci se dají najít procesory Core 9 273PQE s 12 jádry od 18 250 Kč, desetijádra Core 7 253PQE od 13 300 Kč a i pouhá osmijádra Core 5 223PQE stojí od 10 250 Kč s DPH. Zájemci tedy udělají lépe, když si pořídí Core 7 14700K, které lze mít za méně než devět tisíc, a vypnou si jádra E-Core. Procesor by se pak nejspíš měl chovat stejně jako osmijádro Bartlett Lake a aspoň nepřijdete o možnosti přetaktování a ladění výkonu (například pamětí).

Zdroje: Intel, Overclock.net

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

Zájemci tedy udělají lépe, když si pořídí .... jakýkoliv Ryzen. Ryzen 7 5800XT 8core 4 800,-Kč Nebo Ryzen 9 5900XT 16core za 7000Kč na Smarty.cz +AM4 deska s B550 chipsetem za 2000Kč10. 3. 2026, 08:20 editováno autorem komentáře
Sing


