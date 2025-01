Intel vydává své nejrychlejší procesory pro notebooky: HX variantu Arrow Lake s až 24 jádry

Přes týden už tu máme různé zprávy z CES 2025, ale ještě jsme se jimi pořád neprokousali. Na veletrhu v Las Vegas Intel vedle desktopových 65W a 35W procesorů Arrow Lake uvedl i první modely této řady Core Ultra pro notebooky. Tyto procesory doplní již prodávané Core Ultra 200V „Lunar Lake“ o další modely, které budou sice méně úsporné, ale poskytnou lepší výkon. Na těchto procesorech Arrow Lake budou stavěné například herní notebooky.

Core Ultra 200HX

Nejvýkonnější řadu Arrow Lake pro notebooky budou tvořit modely Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX). Jsou to v podstatě stejný křemík, jaký používají desktopové procesory, které vyšly na podzim, ale převedený do mobilní podoby (takže nepoužívají socket LGA 1851, ale BGA pouzdro připájené na desku). Tyto procesory budou nyní nejvýkonnějším řešením Intelu pro notebooky, nahrazujícím dosavadní Core 14. generace řady HX.

Procesory Core Ultra 200HX mají v plné konfiguraci 24 jader – osm jader P-Core s architekturou Lion Cove a 16 jader E-Core architektury Skymont s 36 MB L3 cache. Ty jsou v 3nm čipletu vyráběném TSMC. K tomu má procesor integrovanou grafiku s 512 shadery (4 Xe Core) architektury Xe LPG (jako v Meteor Lake), NPU s výkonem 13 TOPS a stejný multimediální engine jako desktopové procesory. Podrobněji jsme vlastnosti desktopových procesorů Arrow Lake-S, na kterých je Arrow Lake-HX založeno, probírali zde:

Konektivita zahrnuje řadič PCIe 5.0, integrovanou podporu Thunderboltu 4 v procesoru, DisplayPort 2.1 UHBR20 pro až 8K monitory a podporu pamětí DDR5–6400. Paměti LPDDR5X ani jiné paměti mobilního typu nejsou těmito procesory podporovány a procesor také – jako desktopová verze – stále potřebuje přídavný čipset řady 800 (s další konektivitou, včetně linek PCIe 4.0).





Mobilní modely s až 160W limitem spotřeby

Tomuto odvození procesorů od desktopu odpovídá i značení. Nejvýkonnější procesor se jmenuje Core Ultra 9 285HX a má oněch 8+16 jader / 24 vláken. Frekvence je o něco nižší než v desktopovém 125W modelu 285K. Základní takt P-Core je 2,8 GHz a maximální boost 5,5 GHz (to je minus 200 MHz proti modelu 285K v desktopu). Takt jader E-Core je 2,1–4,6 GHz.

Procesory Arrow Lake-HX mají základní TDP 55 W a nejnižší možné nastavitelné TDP je 45 W. Pokud se ale zatíží více jader, může spotřeba vylétnout mnohem výš, tzv. limit PL2 neboli maximální turbo spotřeba je u modelu 285HX rovnou 160 W. Což mimochodem není moc daleko od maximální turbo spotřeby desktopových procesorů 65W třídy (Core Ultra 9 285 má maximální turbo spotřebu 182 W, je to ale ještě celkem slušné proti 250W spotřebě „125W“ nadšeneckého modelu 285K).

Je ale třeba říct, že u notebooků asi těchto nejvyšších hodnot nebude dosahováno trvale a stálá spotřeba se při dlouhotrvající zátěži po saturaci chlazení ustálí níž. Kde, to bude závist na konkrétním notebooku. Také výkon tedy bude hodně individuální. Nějaké oficiální benchmarky od Intelu můžete vidět v titulní galerii, ale jako vždy platí, že je třeba je brát s rezervou. Intel například testuje proti procesorům z o něco nižší kategorie spotřeby (Ryzeny AI 300, Snapdragon X Elite), takže srovnání výkonu nemusí být úplně fér.

Kromě tohoto nejvyššího modelu má dále Intel v nabídce Core Ultra 9 275HX, což je o něco slabší a levnější Core Ultra 9 (ekvivalent v desktopu neexistuje). Tento procesor má zachované stejné počty jader a 55–160W spotřebu. Liší se v o stupínek sníženém taktu velkých jader, který je 2,7 GHz v základu a až 5,4 GHz v boostu. Jádra E-Core mají takt beze změny 2,1–4,6 GHz.

Dále pak následuje model Core Ultra 7 265HX, který už je zase obdobou desktopového modelu 265K. Znamená to 8 jader P-Core (takt 2,3–5,3 GHz) a 12 jader E-Core (2,3–4,6 GHz), celkem tedy 20 vláken. L3 cache je zmenšená na 30 MB. TDP je opět 55 W, s maximální turbo spotřebou 160 W.

I zde Intel nabízí alternativní model Core Ultra 7 255HX, který má stejně jader, ale takt P-Core je snížený na 2,4–5,2 GHz a tentokrát i E-Core jsou o trošku pomalejší (1,8–4,5 GHz). Spotřeba 55–160 W ale zůstává.

A nakonec máme v nabídce dva modely Core Ultra 5, oba s 6 jádry P-Core a 8 jádry E-Core. Oba také mají 24MB L3 cache a ořezanou integrovanou grafiku na jen 384 shaderů (3 Xe Core). První Core Ultra 5 245HX má takty u velkých jader 3,1–5,1 GHz a u malých 2,6–4,5 GHz. Druhý model Core Ultra 5 235HX je téměř stejný, jenom u P-Core je nižší základní takt (2,9–5,1 GHz), zatímco pro E-Core se uvádí stejný (2,6–4,5 GHz). I tyto modely mají mimochodem spotřebu 55–160 W.

vPro a ne-vPro modely

Skutečný rozdíl mezi těmito modely je jinde. U oněch „licháčů“ (nejen u 235HX, ale i u 255HX a 275HX) nejsou nabízené rozšířené funkce pro správu a bezpečnost patřící do firemní výbavy vPro – ty jsou jenom u modelů 245HX, 265HX a 285HX, Intel tedy v tomto využil příležitost pro segmentaci produktů.

Sudé modely tedy budou tedy zejména v pracovních stanicích, liché modely by měly ale bez problémů stačit pro herní počítače (kromě „vPro“ 285HX, které se asi do herních notebooků bude montovat kvůli prestiži top modelu s nejvyšším taktem). Technologie, které jsou tímto omezené na sudé „vPro modely“, jsou Intel Active Management Technology, Remote Platform Erase, One-Click Recovery, Total Memory Encryption, SIPP a Virtualization Technology with Redirection Protection (VT-rp).

Na trhu v následujících měsících

Notebooky s procesory Core Ultra 200HX mají vyjít v tomto kvartálu (Q1 2025). Jak už bylo nadhozeno, tyto procesory jsou určené zejména pro nejvýkonnější mobilní pracovní stanice a pak také pro herní notebooky, které se s nimi tak trochu překrývají (výkonově, takže se často kupují jako levnější náhrada „pracovního notebooku“). Nemusí jít ale jen o notebooky. Čínské firmy začaly na těchto procesorech zakládat mini-ITX desky a kompaktní počítače, takže na tomto trhu by se také Arrow Lake-HX mohlo eventuálně objevit.

