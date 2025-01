Intel uvádí procesory Arrow Lake pro běžné lidi. Od 65W 24jádra po levné 35W osmijádro

Už na podzim vyšla nová platforma desktopových procesorů Intel se socketem LGA 1851. V prvním sledu ale jenom s odemčenými nadšeneckými procesory, které umožňují přetaktování a mají TDP 125 W (přičemž maximální spotřeba ale může být výrazně vyšší, podle modelu od 159 do 250 W). Teď se k tomu přidávají levnější a úspornější modely s 65W a 35W TDP (spotřeba ale opět může být vyšší) a s nimi také levnější desky s čipsety B860 a H810.

Mainstreamové modely řady procesorů bez přípony K přinášejí značku „Core Ultra“ s jejími novinkami do levnějších počítačů. Asi nepůjde o okamžité nahrazení procesorů Alder Lake a Raptor Lake na platformě LGA 1700, které nejspíš Intel bude dál prodávat jako levnější alternativu, podobně jako AMD stále drží ve výrobě platformu AM4. Jak rychle bude LGA 1851 a Arrow Lake starší platformu nahrazovat, asi bude dost záležet i na cenách.

Procesory Arrow Lake v mainstreamové 65W (a 35W) verzi by měly mít – kromě zakázané možnosti přetaktování – všechny vymoženosti, které popisujeme v tomto článku, včetně NPU, integrovaného Thunderboltu 4, poměrně silné integrované grafiky s až 512 shadery architektury Xe LPG (odpovídající architektuře Alchemist a grafice v procesorech Meteor Lake pro notebooky) a samozřejmě také nových architektur CPU jak u velkých jader, tak u malých/efektivních. Ty jsme rozebírali samostatně:

65W modely: Core Ultra 9 a 7

Špičkou nabídky 65W segmentu je Core Ultra 9 285, které má stejnou konfiguraci jako špičkový 125W model 285K, rozdíly budou ve spotřebě a taktech. Znamená to 8 jader P-Core, 16 jader E-Core a 36MB L3 cache.





U velkých jader je takt 2,5 GHz v základu a až 5,6 GHz v maximálním turbo boostu, což zahrnuje Thermal Velocity Boost (bez kterého je takt jen 5,5 GHz) a Turbo Boost Max 3.0, čili tyto taky jsou možné jen na preferovaných jádrech. Bez těchto technologií je maximální takt 5,4 GHz. Frekvence jader E-Core je 1,9 GHz v základu a maximální 4,6 GHz. GPU má 512 shaderů na taktu 300–2000 MHz.

Maximální boostová spotřeba tohoto modelu je 182 W, s tímto tedy musíte počítat v mnohovláknových úlohách (spotřeba ve hrách by mohla být nižší). Je to značná redukce proti „125W“ modelu, který má maximum 250 W, také lze ale v souvislosti s tím čekat adekvátně nižší mnohovláknový výkon. Maximální jednovláknový výkon by se měl snížit jen mírně, protože maximální takt je jen o 100 MHz níže proti modelu 285K. Cenu Intel uvádí 549–579 $, jen asi o 3–4 % nižší proti modelu 285K (oficiálně doporučeno 589–599 $).

Dostupnější alternativou bude Core Ultra 7 265 za 384 $ (o 2,5–5,0 % nižší cena než za 125W model 265K). To má 8 jader P-Core na 2,4–5,3 GHz (5,2 GHz bez preferovaných jader), což znamená, že má o 200 MHz (3,6 %) nižší jednovláknový boost než 125W model 265K. Malých jader je 12 s taktem 1,8–4,6 GHz. Maximální spotřeba je zastropovaná na stejných 182W jako u vyššího modelu. Také zde má integrovaná grafika 512 shaderů, ale na taktu 300–1950 MHz.

Od tohoto modelu by měl existovat také odvozený Core Ultra 7 265F bez integrované grafiky. Jeho cena bude o něco nižší (doporučená cena 369–379 $) a ostatní parametry zřejmě stejné.

Autor: Intel

Prostředek nabídky s Core Ultra 5 je variabilní

Levnější modely Core Ultra 5 budou už ve větším počtu, můžete je vidět níže v tabulce. Jsou mezi nimi i docela velké rozdíly. Core Ultra 5 245 má konfiguraci 6 P-Core (takty 3,5–5,1 GHz) a 8 E-Core (3,0–4,5 GHz), 24 MB L3 cache a GPU s 512 shadery na 300–1900 MHz. Jeho maximální jednovláknová frekvence je tedy o 100 MHz nižší než u 125W modelu K. Další Core Ultra 5 235 je prakticky totéž, jen s frekvencí o 100 MHz nižší, jenže rozdíl je u jeho grafiky, která je osekaná jen na 384 shaderů (300–2000 MHz).

Ještě levnější Core Ultra 5 225 má takt velkých jader snížený ještě o 100 MHz (3,3–4,9 GHz), ale současně má také osekaná E-Core jen na čtyři jádra (2,7–4,4 GHz) a L3 cache na jen 20 MB. Současně má grafika jen 256 shaderů, tedy jen polovinu jednotek, na taktu (300–1800 MHz). Maximální spotřeba všech Core Ultra 5 je 121 W.

Ceny těchto tří modelů Intel doporučuje na úrovni 270 $, 247–257 $ a 236–246 $. Oproti 125W modelu (294 $) by tedy měly být o desetinu až šestinu levnější. U nás by ceny měly vycházet od 7000 Kč / 283 € (za Core Ultra 5 225) až po 8000 Kč / 324 € (Core Ultra 5 245).

Pouze od posledního modelu je zatím známá verze bez grafiky Core Ultra 5 225F (ostatní modely ve variantě F Intel nikde neuvádí), měla by mít stejné parametry jako 225, ale cenu jen 221–231 $ (zhruba 6600–6850 Kč / 266–278 €).

Konektivita platformy Intel Arrow Lake + Z890 Autor: Intel

Nový lowend s 8 jádry

Zatímco tyto konfigurace dost připomínají podobu předchozích ne-Ultra procesorů Core 13. a 14. generace (Raptor Lake), úplně nejlevnější procesor – Core Ultra 3 205 – bude docela novinka. Má konfiguraci se 4 velkými jádry a čtyřmi malými jádry. Mělo by to v praxi asi být výkonnější proti předchozím Core i3, které byly čtyřjádrové s 8 vlákny díky HT (tuto technologii procesory Arrow Lake zrušily).

Takty jsou 3,8–4,9 GHz pro velká jádra a 3,2–4,4 GHz pro efektivní jádra, přičemž nejsou podobně jako u Core Ultra 5 použitá speciální turba, ale jen běžné boostování. Procesor má 15MB L3 cache, z čehož není jasné, zda mají všechna velká jádra po 3MB bloku L3 a k tomu jsou všechna E-Core v jednom bloku (3 MB cache), nebo jsou E-Core ve dvou blocích (a tím dvou zastávkách na prstencové sběrnici), a procesor tak má 6 × 2,5MB blok L3 cache.

Tento procesor má o něco snížené TDP, jen 57 W. Maximální spotřeba je 76 W, tedy již méně než typicky u 65W procesorů AMD, u nichž je maximum obvykle 88 W (existují ale výjimky s také jen 76W maximem, například Ryzen 5 5600 a Ryzen 7 5700X používaly toto alternativní PPT).

Tento procesor přebírá osekanou verzi integrované grafiky i z modelu 225, takže plně aktivní GPU bohužel nelze sehnat moc levně, podobně jako u APU od AMD (je až u modelu Core Ultra 5 245). V Core Ultra 3 má GPU jen 256 shaderů a 300–1800 MHz. Jinak by výbava procesoru měla být zachovaná, včetně podpory DDR5–6400, což ale asi je podporováno jen s moduly CUDIMM.

Intel zatím nikde neuvádí existenci modelu Core Ultra 3 205F bez grafiky a za nižší cenu. Je ale možné, že se ještě objeví později.

Pro tento model bohužel zatím nemáme cenu. Buď se nebude prodávat v retailu, ale jenom v hotových počítačích, nebo se jeho vydání chystá až na pozdější dobu proti zbývajícím modelům. Nebo není sdělená z nějakých praktických či taktických důvodů. Procesor ale již je „uveden“ a jako datum vydání se uvádí Q1 2025.

Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) 65W Model Jádra P+E/vlákna P-Core základ P-Core boost E-Core základ E-Core boost L3 cache GPU shadery Takt GPU TDP / PL2 Proces Core Ultra 9 285 8+16/24 2,5 GHz 5,6 GHz 1,9 GHz 4,6 GHz 36 MB 512 2,00 GHz 65 W / 182 W TSMC 3 nm Core Ultra 7 265 8+12/20 2,4 GHz 5,3 GHz 1,8 GHz 4,6 GHz 30 MB 512 1,95 GHz 65 W / 182 W TSMC 3 nm Core Ultra 7 265F 8+12/20 2,4 GHz 5,3 GHz 1,8 GHz 4,6 GHz 30 MB – – 65 W / 182 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 245 6+8/14 3,4 GHz 5,1 GHz 2,9 GHz 4,5 GHz 24 MB 512 1,90 GHz 65 W / 121 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 235 6+8/14 3,4 GHz 5,0 GHz 2,9 GHz 4,4 GHz 24 MB 384 2,00 GHz 65 W / 121 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 225 6+4/10 3,3 GHz 4,9 GHz 2,7 GHz 4,4 GHz 20 MB 256 1,80 GHz 65 W / 121 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 225F 6+4/10 3,3 GHz 4,9 GHz 2,7 GHz 4,4 GHz 20 MB – – 65 W / 121 W TSMC 3 nm Core Ultra 3 205 4+4/8 3,8 GHz 4,9 GHz 3,2 GHz 4,4 GHz 15 MB 256 1,80 GHz 65 W / 76 W TSMC 3 nm

Zatím nevíme, zda jsou v některých z těchto procesorů použité alternativní menší čiplety, nebo jsou všechny založené na křemíku s 8 + 16 jádry, na kterém staví nejvyšší modely Arrow Lake. Specifikace ale uvádí, že i Core Ultra 3 205 (respektive jeho CPU čiplet) je vyráběné na 3nm procesu TSMC (N3B).

35W modely

Intel rovnou odhalil i úsporné modely s jen 35W TDP. I zde ale platí, že TDP se nerovná spotřeba. Toto označení spíše uvádí, jaký musíte mít minimální výkon chladiče, procesory ale jsou schopné konzumovat výrazně více. Nejvýkonnější Core Ultra 9 285T, které je „35W“ verzí top modelu s 8 jádry P-Core a 16 jádry E-Core, má reálnou maximální spotřebu 112 W, což je o dost více, než jakou mají maximální spotřebu „65W“ procesory AMD (u těch je maximum 88 W). Takty jsou kvůli spotřebě snížené na 1,4–5,4 GHz u velkých jader a na 1,2–4,6 GHz u malých jader.

35W verze 20vlákna je Core Ultra 7 265T, které má také 112W maximální spotřebu. Takty jsou u něj 1,5–5,3 GHz u P-Core a také 1,2–4,6 GHz u E-Core. Dále existují také 35W modely 6+8 a 6+4 jádry (Core Ultra 5 245T, 235T, 225T), které mají podobné maximální frekvence jako 65W modely, ale maximální spotřebu 114 W (z nějakého důvodu o 2 W vyšší než u vyšších modelů). Nebudou se tedy vlastně od 121W ne-T verzí moc lišit.

A 35W verze figuruje v databázi Intelu i pro nejnižší konfiguraci se 4 + 4 jádry – Core Ultra 3 205T. Má takty 2,7–4,9 GHz pro velká jádra a 2,4–4,4 GHz pro E-Core a maximální spotřebu 71 W (opět tedy velmi malý rozdíl).

Intel Core Ultra 200T (Arrow Lake) 35W Model Jádra P+E/vlákna P-Core základ P-Core boost E-Core základ E-Core boost L3 cache GPU shadery Takt GPU TDP / PL2 Proces Core Ultra 9 285T 8+16/24 1,4 GHz 5,4 GHz 1,2 GHz 4,6 GHz 36 MB 512 2,00 GHz 35 W / 112 W TSMC 3 nm Core Ultra 7 265T 8+12/20 1,5 GHz 5,3 GHz 1,2 GHz 4,6 GHz 30 MB 512 1,95 GHz 35 W / 112 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 245T 6+8/14 2,2 GHz 5,1 GHz 1,7 GHz 4,5 GHz 24 MB 512 1,90 GHz 35 W / 114 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 235T 6+8/14 2,2 GHz 5,0 GHz 1,6 GHz 4,1 GHz 24 MB 384 2,00 GHz 35 W / 114 W TSMC 3 nm Core Ultra 5 225T 6+4/10 2,5 GHz 4,9 GHz 1,9 GHz 4,4 GHz 20 MB 256 1,80 GHz 35 W / 114 W TSMC 3 nm Core Ultra 3 205T 4+4/8 2,7 GHz 4,9 GHz 2,7 GHz 4,4 GHz 15 MB 256 1,80 GHz 35 W / 71 W TSMC 3 nm

Ceny jsou oficiálně takřka stejné jako u 65W modelů, například 549 $ za model 285T a 384 $ za model 265T.

Prodej začne tento týden

Jak 65W modely, tak 35W modely mají být uvedené 13. 1., tedy by se měly objevit v obchodech už v pondělí. Minimálně tedy 65W modely od Core Ultra 5 225 nahoru. Jak už bylo řečeno, u Core Ultra 3 205 není zatím nikde psaná cena, takže nevíme, jak to bude s jeho volným prodejem. Také 35W modely nebývají v běžné distribuci a i tady se asi může stát, že je bude mít samostatně v nabídce málo prodejců.

Zdroj: Intel