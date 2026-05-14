Intel zachráněn: Ulovil Apple jako zákazníka, bude vyrábět čipy pro MacBooky a dokonce i pro iPhony

Už nějakou dobu přicházejí zprávy o tom, že by Apple mohl být jedním z klíčových velkých zákazníků, které se Intelu podařilo získat pro výrobu čipů v jeho Foundry továrnách – což je klíčové pro snahy je dlouhodobě ozdravit a opět udělat konkurenceschopnými. Zpočátku mohlo jít i o pouhá přání akcionářů Intelu, ale vypadá to, že nakonec ke kontraktu opravdu dojde a Intel bude vyrábět čipy Applu – pro notebooky, ale i mobilní telefony.
Intel Foundry získala Apple jako klienta
Že se dříve nejistá zakázka Applu výrazně přiblížila realitě, tvrdil v listopadu analytik Ming-Chi Kuo, podle jehož informací mělo jít o výrobu jednoho z procesorů řady M pro MacBooky. Dlužno dodat, že uskutečnění hodně „přeje“ atmosféra v USA, kde administrativa v čele s prezidentem Trumpem tlačí na výrobu na území USA a Intel je jediný přímo v USA sídlící z foundry výrobců.
Podle nových zpráv zřejmě tyto zvěsti byly reálné. Bloomberg a The Wall Street Journal přinesly minulý týden zprávy, že Apple s Intelem již uzavřel předběžné smlouvy o využití jeho továren na čipy. Nejsou to tedy ještě konečné závazné objednávky na konkrétní objemy výroby, ale pravděpodobnost, že se budoucí zařízení Applu budou prodávat s čipy vyráběnými Intelem (avšak už ne jím navrženými jako v minulosti), už je hodně vysoká. Podle Wall Street Journalu v tuto chvíli jednání mezi oběma společnostmi probíhají více než rok.
Stále není zcela vyjasněno, co bude Apple v továrnách Intelu vyrábět. Nemuselo by teoreticky hned jít o procesory jako A19 v mobilech a M5 v noteboocích, které jsou nejviditelnější. Apple si vyrábí také čipy pro hodinky, modemy pro mobilní data (C1, chystaný C2) nebo Wi-Fi/Bluetooth čipy (N1). Intelu by teoreticky mohl nechat vyrábět některý z nich, jelikož pro tyto čipy není tak kritický co nejvyšší výkon a nejpokročilejší energetická efektivita. Jenže zase mají specializované požadavky kvůli analogovým obvodům, pročež paradoxně může jejich převod od TSMC k Intelu být problematičtější.
M7 a A22?
Objevily se informace, že Apple bude u Intelu skutečně vyrábět samotné procesory či SoC – údajně to jako první bude procesor M7 pro notebooky. Ten je méně kritický než čipy pro telefony iPhone, které jsou pro Apple mnohem důležitějším byznysem. M7 se údajně bude vyrábět vylepšeným 1,8nm procesem 18A-P, o kterém jsme nedávno psali. Na trh by mohl teoreticky jít někdy koncem roku 2027 (letos by měla přijít generace M6).
Rozpracovaná je ale prý už i další spolupráce využívající následující 1,4nm proces Intel 14A. Na tom by se prý mohl už rodit mobilní SoC pro iPhony – možná generace A22 v roce 2028 či A23 v roce 2029. Podmínkou asi je, aby se spolupráce na M7 osvědčila a bylo demonstrováno, že technologie Intelu bude vyhovující. Je to tedy nejprve méně riskantní spolupráce na produktu s omezenějším dosahem coby test, než se Apple odhodlá k větší zakázce.
Je možné, že použití procesu Intelu u těchto produktů o něco zhorší jejich parametry – dlouhodobě to vypadá tak, že Intel má výrobní procesy o něco horší než TSMC, jehož nejpokročilejší procesy Apple využívá nyní. V praxi to může znamenat, že frekvence (a tím výkony) budou o něco nižší, než by mohly být s technologií TSMC. Také může být o něco horší výtěžnost.
To ale Intel nejspíš Applu vynahradí nízkou výrobní cenou, takže to celkově může pro Apple nakonec být poměrně výnosné. Pokud ale Intel bude Applu dávat vysoké slevy, nepomůže samozřejmě kontrakt tak výrazně jeho hospodaření a dlouhodobému zdraví, jako kdyby Intel vyjednával ze silnější pozice a nemusel se podbízet cenou.
Zdroje: techPowerUp, The Wall Street Journal, Jukan