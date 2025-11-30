MacBooky zase mohou být Intel Inside. Apple chystá výrobu čipů řady M v továrnách Intel Foundry

Apple v roce 2020 rozběhl přechod svých počítačů Mac na vlastní procesory, což potěšilo dlouholeté skalní fandy, dřív těžce nesoucí opuštění architektury PowerPC ve prospěch opovrhovaných procesorů x86. Intel by se ale do počítačů Applu mohl zase vrátit. Firma totiž prý zvažuje, že je začne vyrábět v továrnách svého rivala, čímž by se zavděčila současné politické náladě v USA a zejména by asi mohla ušetřit na výrobních nákladech.
Podle analytika Ming-Chi Kua teď Apple skutečně plánuje výrobu u Intelu vyzkoušet pro komerční výrobu. Drby v tomto duchu se šíří už dlouho a často jsou asi jen spekulativního charakteru (nebo přáním investorů). Podle Ming-Chi-Kua ale Apple možnosti výroby u Intelu zvažoval opravdu a nyní tyto plány vstoupily do fáze, kdy je docela pravděpodobné, že se skutečně realizují.
Mělo by se jednat o proces Intel 18AP, tedy o druhou verzi procesu s vylepšeným výkonem (zatímco v procesorech Panther Lake, které vyjdou v lednu, bude první verze 18A). Proces s příponou P by měly mít o 5–10 % lepší dosažitelný výkon (frekvenci) čipů.
Apple měl s Intelem jednat a získat od něj nástroje a knihovny pro vývoj (tzv. Product Development Kit, PDK) verze 0.9.1GA pro vývoj na tomto nominálně 1,8nm procesu Intelu. To je předstupeň pro návrh nějakého reálného čipu, který ale ne vždy následuje smlouva na komerční výrobu. Lze to asi charakterizovat tak, že se Intelu podařilo postoupit s nabídkou do výběrového řízení, ale neznamená to, že v něm vyhraje. Nicméně Ming-Chi Kuo píše, že simulace a testy zatím dopadají dobře a odpovídají očekávání. Apple teď čeká na dostupnost novější verze PDK (1.0/1.1), která má nastat v prvním čtvrtletí roku 2026.
Apple M7 v roce 2027?
Cílem Applu je vyrábět na procesu 18AP část procesorů řady M pro počítače s macOSem (a částečně tablety). Šlo by o konzervativní pokus se sníženou mírou rizika, protože Apple plánuje u Intelu nejdřív vyrábět jen nejlevnější základní verzi – například M6 nebo M7. Verze Pro, Max a případně Ultra by byly tedy patrně navržené opět pro výrobu na procesu TSMC. To znamená, že mohou mít lepší energetickou efektivitu i výkon v jednom vlákně (lze předpokládat, že proces TSMC bude dosahovat vyššího výkonu). Protože by se to ale týkalo levnější verze procesoru, nemuselo by to Applu vadit, jelikož výkonnější řady nebudou ovlivněné a někteří zákazníci dokonce kvůli tomu mohou přehodnotit nákup a vzít dražší model počítače.
Ming-Chi Kuo uvádí, že produkční dodávky by podle plánů Applu měly být možná už v druhém nebo třetím kvartálu roku. Pokud ale jde o údaje vztahující se k účetnímu roku firmy, mohlo by jít o první či druhé kalendářní čtvrtletí roku 2027, jelikož firma má účetnictví posunuté (účetní rok a Q4 pro ni končí na konci září). Tento částečný přechod na výrobu v Intelu tak může být relativně blízko – pokud k němu opravdu dojde. Dostupnost vyrobených čipů v první polovině roku by mohla dovolit vydání počítačů na podzim 2027. Apple letos v říjnu vydal notebooky s procesorem M5, takže pokud M6 vyjde ve stejnou dobu v roce 2026, mohla by se informace o výrobě na Intel 18AP týkat čipu M7. Pokud si Apple nevezme dvouletou pauzu mezi generacemi.
Jde současně o konzervativní plán v tom smyslu, že Apple nezkusí výrobní proces Intelu nasadit v prvním kroku do mobilních telefonů. Ty firma prodává v mnohem větších počtech a tvoří větší díl jejich tržeb, takže změna dodavatele pro jejich procesory (čipy řady A) by měla větší potenciál narušit byznys. Intel se v budoucnu asi může ucházet i o jejich výrobu, ale až pokud se osvědčí na výrobě procesorů řady M.
Cílem jsou marže
Proces 18A a dost možná i 18AP je považován za konkurenci spíše k 3nm procesu TSMC než pro pomalu přicházející 2nm proces. Apple ho tedy určitě nevolí kvůli výkonu či větší pokročilosti. Motivací firmy bude to, že Intel je ve svízelné situaci a byznys od externích klientů zoufale potřebuje. Apple si proto může nadiktovat hodně nízké ceny, na kterých nemusí Intel mít moc zisku. Ten to ale přesto bude muset akceptovat, protože už jen samotný objem tržeb potřebuje pro to, aby mohl své továrny udržet naživu, byť hrubá marže nemusí být vůbec atraktivní. I Samsung, jehož foundry byznys je relativně etablovaný, musí zákazníkům nabízet značné slevy oproti TSMC, a Intel bude pravděpodobně muset jít ještě níž.
Velcí zákazníci jako je Apple na takové situaci mohou silně profitovat. Byť čipy budou mít o něco horší parametry a teoreticky třeba i mohou být větší (kvůli menší hustotě tranzistorů), výrazně nižší cena se může Applu vyplatit a vylepšit mu marže. Zatímco Intel si nemusí finančně polepšit zas tak o moc, pokud se mu podaří Apple získat jako zákazníka, nejspíš to pomůže získat důvěru dalších klientů. A to už pro Intel Foundry může být přelomové i z hlediska rentability a dlouhodobé udržitelnosti vlastních výrobních technologií.
Je třeba říct, že stále asi nejde o nic jistého, byť tato zpráva pochází od jednoho z více věrohodných zdrojů. Je totiž možné, že výroba u Intelu je jen jedna z více variant, které si Apple připravuje, a její realizace bude záviset na výsledcích technologie. Takže plán pak může být zaříznutý, aniž by k sériové výrobě došlo.
Apple dokonce může jen bluffovat, aby si u TSMC vymohl nižší ceny skrze poukázání, že může jít jinam a není v pozici, kdy se s TSMC dohodnout musí. A současně může jít o pojistku pro případ, že Čína rozpoutá v Asii válku (invazi na Tchajwan) nebo se výroba v TSMC stane problematickou z jiného důvodu.
Zdroje: Ming-Chi Kuo