Intel zařízl grafiky Arc A770 Limited Edition. Výjimečně levná 16GB karta končí?

Protože Intel tahá na trhu herních GPU za kratší konec (alespoň v retailu a desktopech, OEM výrobce počítačů, zdá se, přesvědčit umí), byl nucen zlevňovat a jeho grafické karty Arc se teď dostaly na hodně výhodné ceny. Zajímavé je to hodně u modelu Arc A770, který se dá koupit také v 16GB verzi a s cenou už od 9000 Kč nic podobného není. Bohužel se zdá, že to nebylo udržitelné, protože Intel teď tuto grafiku přestane vyrábět.

Intel na svém webu publikoval dokument oznamující, že grafika Arc A770 Limited Edition s 16GB pamětí je v podstatě zrušená – firma ukončuje jak výrobu, tak také možnost objednávek této karty. A to s okamžitou platností a bez předchozího varování. Zatímco obvykle Intel těmito tzv. Product Change Notification oznamuje ukončení určitých produktů dopředu a nechává lhůtu na zadání posledních objednávek (často dost dlouhou), v tomto případě byl dokument vydán 20. 6. a k tomuto stejnému datu také končila možnost tyto karty objednat. Stejně tak Intel uvádí 20.6. jako termín dodání posledních karet. Firma tedy úplně stopla jakékoliv proudění této grafiky na trh.

Je třeba říct, že tento konkrétní dokument se týká grafiky Arc A770 16GB v provedení „Limited Edition“, což je referenční karta vyráběná přímo Intelem s jeho vlastním chladičem. Pokud jste tedy po této kartě pásli kvůli kapacitě RAM nebo ji vyloženě „musíte mít“ ze sběratelských důvodů, musíte jednat rychle, dokud ještě někde je v obchodech.

Oznámení o ukončení prodeje grafiky Intel Arc A770 Limited Edition Autor: Intel

8GB karty zatím zůstávají

Jiná věc mohou být karty Arc A770 od dalších výrobců. Většina nereferenčních Arců A770 má jen 8GB paměť (a proto byla 16GB Limited Edition speciální). Tyto 8GB karty Arc A770 by asi zatím měly zůstat na trhu.

Arc A770 Limited Edition, provedení přímo od Intelu Autor: Intel

Ale 8GB kapacita neplatila pro všechny nereferenční modely. Model A770 s 16GB pamětí by měl vyrábět čínský Gunnir (karta Photon), a zejména pak Acer, který začal loni karty Intel vyrábět jako docela překvapení, ale letos už se pouští i do karet Radeon a GeForce. Těmto výrobcům Intel dodává asi jen samotný čip určený pro grafiku A770, což je jiný produkt. Je tedy šance, že tyto značky budou 16GB modely vyrábět a nabízet dál. Úplně jisté to ale není, protože Intel jim to teoreticky může smluvně zakázat. Pokud karta s 8GB pamětí používá odlišný BIOS a odlišně nakonfigurované GPU, může se stát, že Intel jeho dodávky ukončí a výrobci karet budou muset svoje 16GB modely zrušit také.

Acer BiFrost Arc A770 OC Autor: Acer

Ale i pokud by to takto nebylo, může dojít k ukončení prodeje těchto karet od Aceru a Gunniru z ekonomických důvodů. Předpokládáme, že Intel s A770 16GB sekl právě proto, že se cena této karty na trhu propadla tak nízko. To ji sice činí atraktivní pro kupující, ale ponechává málo prostoru pro to, aby výroba byla rentabilní. Intel nemůže nic udělat s tím, že konkurenční tlak a slabá poptávka trhu po počítačích a GPU tlačí cenu dolů. Může ale zmenšením paměti na 8GB snížit výrobní náklady a tím grafiku Arc A770 lépe přizpůsobit této situaci. Hráči, které Intel na Arcy dnes uloví, pravděpodobně jdou především za nízkou cenou, takže soustředění se na 8GB model dává smysl – Intel tím hraje na svou silnou stránku, která je asi důležitější než nabídka 16GB karty, která by musela být dražší.

Ukončení prodeje Arcu A770 v provedení Limited Edition ale neznamená, že Intel ukončí všechny vlastnoručně vyráběné karty. Karta Arc A750, která má osekanou verzi stejného GPU (a také jen 8GB paměť), bude v provedení Limited Edition patrně nabízena dál – zatím pro ni dokumenty o ukončení výroby vydány nebyly. I když to neznamená, že nemohou vyjít zanedlouho, nynější krok může teoreticky věštit rozsáhlejší utlum samostatných grafik Arc generace Alchemist, který by se týkal více modelů. Ostatně, jde o produkt, který byl primárně konkurenceschopný zejména proti předchozí generací GPU, zatímco Nvidia a AMD již mají generace nové.

Nicméně toto spíš neočekáváme. Intel sice může nabídku proklestit, ale pravděpodobně se bude snažit Arc A750 a Arc A770 prodávat až do chvíle, kdy bude moci vydat následující generaci GPU s architekturou Battlemage. Firma totiž potřebuje budovat pozice na trhu, kde je nová a má slabší postavení. Vyklizení pole by teď asi hodně uškodilo.

