Já jsem tu taky, počkejte na Lunar Lake! Intel je nervózní z čipů ARM v Copilot+ PC

V pondělí byly představeny notebooky s ARM procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus. Ty jsou první s výkonem NPU nad 40 TOPS, a proto zatím jediné v nové kategorii počítačů Copilot+ PC. Jejich CPU jádro Oryon, které má Qualcomm z akvizice firmy Nuvia, je ale současně velmi rychlé a nárokuje si prvenství nad stávajícími x86 procesory. Tato premiéra tak asi Intelu moc nevoní a společnost spěchala připomenout, že pracuje na odpovědi.

Intel oficiálně zopakoval informaci, že v druhé polovině letošního roku vydá novou generaci procesorů (druhou v rámci brandingu Core Ultra), která bude sestávat ze dvou procesorů – standardních mainstreamových Arrow Lake pro desktop a notebooky a Lunar Lake, což bude procesor speciálně jen pro notebooky a optimalizovaný na tuto roli.

Lunar Lake: Mobilní SoC s novými P-Core i E-Core

Lunar Lake má být úsporný a efektivní SoC, který asi reaguje i na procesory Applu, ale současně také bude poskytovat výkonnou NPU, takže bude tou odpovědí na „Nuvia“ procesory od Qualcommu a umožní Intelu podílet se na oné vlně Copilot+ PC (u AMD bude tuto roli mít nadcházející mobilní Ryzen AI 100 „Strix Point“ s architekturou Zen 5).

O Lunar Lake víme z úniků, že bude mít osm jader, pravděpodobně kombinaci čtyř velkých P-Core s architekturou Lion Cove (bez HT) a čtyř malých a efektivních E-Core Skymont, přičemž bude čipletový. CPU čiplet bude vyráběný 3nm procesem TSMC (dle uniklých informací technologií N3B jako Apple M3).





Lunar Lake ale bude obsahovat méně aktivních čipletů než první generace Meteor Lake – místo čtyř prý jen dva, Compute a SoC Tile (k tomu ještě pasivní interposerovou base tile). Toto by mohlo samo o sobě vést k lepší efektivitě a výdrži na baterii.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: AnandTech

Předělaný Low Power Island

Další změnou zlepšující energetickou efektivitu by mělo být přepracování tzv. „Low Power Islandu“. Intel přímo neříká, v čem spočívá, ale u Meteor Lake ho tvořila jen dvě jádra, zatímco u Lunar Lake, které nemá vyhrazená LP E-Core (nebo o nich zatím nevíme), by asi mohl být úsporný ostrov tvořený všemi čtyřmi E-Core procesoru. Měl by tak lépe zvládat provoz třeba přehrávání videa nebo prohlížení webu, aniž by musela být zapnutá výkonná jádra.

Současně má Lunar Lake používat on-package paměť, tedy LPDDR5X připájenou místo na základní desku přímo na pouzdro procesoru. Nejde sice o pokročilou technologii nebo pouzdření, ale kratší cesta vodičů umožňuje použít nižší napětí a naopak eliminovat terminaci. Jde o stejné řešení, které používá Apple u procesorů řady M.

Toto řešení snižuje spotřebu (ne však výkon, jak se někdy mylně traduje). Nevýhoda je ale, že paměti jsou na procesoru napevno a jsou dodávané přímo Intelem (který je ale nevyrábí, ale nakupuje od výrobce DRAM), ten si na vyšších kapacitách teoreticky může připisovat velké marže. Podle úniků se bude kapacita paměti lišit dle modelového čísla. Například stejný procesor Lunar Lake se bude jmenovat Core Ultra 5 238V ve verzi s 32GB integrovanou pamětí a Core Ultra 5 234V s 16GB pamětí.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: AnandTech

Nové NPU a grafika Battlemage i s XMX

Podle Intelu bude NPU procesorů Lunar Lake mít novou architekturu a poskytovat výkon vyšší než 45 TOPS a dalších víc jak 60 TOPS bude poskytovat integrované GPU. To má proti Meteor Lake (i proti Arrow Lake) novou architekturu Xe2 LPG, která je odvozená od nadcházejících grafik Arc Battlemage.

Nová informace zmíněná ve slajdech je, že jednotky GPU (to má mít zřejmě 1024 shaderů) obsahují maticové jednotky XMX pro akceleraci AI, které jsou přítomné v architektuře grafik Arc Alchemist, ale odvozená mobilní varianta Xe LPG integrovaná v Meteor Lake je postrádala. Onen výkon 60 TOPS v AI je tedy díky jednotkám XMX.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: AnandTech

Lepší výkon (aspoň jednojádrový) proti „Nuvia“ Snapdragonům

Intel se dopustil i nějakých výkonnostních srovnání. GPU má údajně mít o 50 % lepší výkon než Meteor Lake (konkrétně 15W model Core Ultra 7 165U s pamětí LPDDR5–7467) v testech 3D Mark Wild Life Extreme Unlimited a Time Spy, ovšem TDP Lunar Luke bude o trošku vyšších 17 W. Lunar Lake má údajně být rychlejší než Snapdragon X Elite v AI aplikacích. Podle Intelu je až o 40 % lepší v generování obrázků Stable Difusion 1.5 používaném přes plugin v GIMPu.

A Intel slibuje také, že nová CPU architektura Lion Cove v Lunar Lake bude v jednovláknovém výkonu o neupřesněné číslo rychlejší než procesor Snapdragon X Elite i než konkurenční Ryzen 7 8840U (ještě generace Hawk Point s architekturou Zen 4). Ovšem není už řečeno, v jakých testech a o kolik přesně. Intel používá čísla oficiálně inzerovaná Qualcommem, ne přímo naměřené hodnoty, takže nejde o přesně změřené srovnání.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: AnandTech

Nejefektivnější x86 procesor vůbec?

Nicméně důležitější než výkon možná bude energetická efektivita a výdrž na baterie, kvůli které Intel vůbec navrhuje zvlášť separátní procesor mimo běžnou rodinu Arrow Lake. Lunar Lake by podle Intelu mělo být nejlepším procesorem x86, pokud jde o energetickou efektivitu – tedy poměr výkon/watt a asi také klidovou spotřebu (od níž se odvíjí výdrž na baterii).

Firma k tomu představila test, v kterém porovnává notebook s Lunar Lake proti notebookům s Ryzenem 7 7840U a ARM notebook s Qualcomm Snapdragonem 8cx Gen3 (který je už ale výkonově dost zastaralý ještě s jádry Cortex-X1 – Snapdragon X Elite se ale ještě koupit pro test oficiálně nedá). Jde o test videokonference v programu Teams s devíti okny s videem, na které jsou aplikované AI efekty (Windows Studio Effects). Intel Lunar Lake včetně paměti LPDDR5 má mít při této úloze nižší spotřebu o 30 % proti Ryzenu a o 20 % nižší proti Qualcommu, u nichž je spotřeba bez pamětí.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: AnandTech

Otázka je samozřejmě, zda jde o úplně relevantní scénář používání. Je možné, že se zde Lunar Lake jednoduše opírá o multimediální enkodér a NPU a test je vybraný tak, aby kvůli tomu starší konkurenční procesory byly v nevýhodě, zatímco ve standardnějším režimu používání by třeba srovnání tak skvěle nevycházelo.

Odhalení bude v Q3, Lunar Lake vyjde dřív než Arrow Lake

Důležité je, že vývoj Lunar Lake je podle Intelu už hotový a firma má už běžící čipy ze sériových produkčních waferů ve steppingu B, který půjde na trh (už vícekrát demonstrovala ES vzorky, ostatně, takže první křemík steppingu A byl asi v laboratořích hodně dávno).

Formální uvedení na trh nastane v Q3 2024, tedy v červnu až září. Nicméně AnandTech píše, a zřejmě to má Intelem potvrzeno, že to neznamená dostupnost notebooků v třetím kvartálu. Ty se údajně na trhu objeví až během toho čtvrtého.

Toto je nakonec asi nejzásadnější část této publicity, která toho jinak moc nového neodhalila a Intel se s ní asi hlavně snažil připomenout v oné atmosféře kolem odhalení ARM notebooků se Snapdragonem X Elite, že se s ním také má počítat.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: AnandTech

Arrow Lake ve čtvrtém kvartálu

Intel se v tomto oznámení moc nesoustředil na druhou rodinu procesorů Arrow Lake. Ta, zdá se, nebude mít tak výkonnou NPU, takže nebude moci být použitá v oněch Copilot+ PC dle představ Microsoftu. Je otázka, jak moc to bude vadit, levnější modely notebooků zřejmě tak jako tak půjdou mimo tuto iniciativu a je možné, že ty výkonné herní také.

Arrow Lake bude formálně odhaleno v Q4 2024. Desktopové procesory asi budou uvedeny ještě v jeho průběhu i přímo do prodeje (spolu s deskami platformy LGA 1851 pro ně), ale notebookové Arrow Lake asi opět může v reálných noteboocích být o něco později, takže není vyloučeno velmi pozdní vydání jako u Meteor Lake, nebo dokonce dostupnost až v novém roce.

Zdroje: AnandTech, Intel, VideoCardz