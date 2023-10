Jeden silný výrobce SSD a NAND z Kioxia a WD nevznikne. Akvizici překazila konkurence

Na začátku letošního roku jsme tu měli zprávy o tom, že Western Digital chystá spojení s firmou Kioxia, což by vytvořilo silnějšího hráče na trhu s SSD, ale současně také ve výrobě samotných pamětí NAND Flash. K této fúzi či akvizici se čím dál více schylovalo a před pár týdny se již mluvilo o tom, že bude brzo oznámena definitivně. Ovšem místo toho nakonec z prodeje sešlo a plány na spojení jsou u konce. Překazil ho jeden z konkurentů.

Jednání o fúzi mezi Western Digital a Kioxia byla ukončena, uvádí nyní zpráva Nikkei. WD údajně Kioxii informoval o ukončení těchto jednání, jelikož se nepodařilo dohodnout podmínky s akcionáři Kioxie – konkrétně s Bain Capital a nepřímo se společností SK Hynix, která představuje konkurenčního výrobce SSD a NAND.

Western Digital s Kioxia již spolupracují, protože mají společné továrny na paměti NAND Flash. Jde o výsledek společného podniku SanDisku (který byl koupen WD) a Toshiby, která svoji divizi pamětí NAND Flash osamostatnila právě do společnosti Kioxia. Obě firmy mají relativně menší podíly na trhu například proti Samsungu, ale jejich spojením by zřejmě vznikl ve výrobě těchto pamětí silnější hráč, který by pak pro Samsung, ale i další výrobce (Micron a právě Hynix) mohl být větší výzvou.





Že konkurenční firmy podobné posílení některého z aktérů na trhu nerady vidí, je přirozené, ale o výhradách Hynixu přišly konkrétní zprávy až před nedávnem. Názor Hynixu je ale v tomto případě důležitý, protože Hynix se podílel v roce 2018 na osamostatnění Kioxie prostřednictvím konsorcia vedeného Bain Capitalem, jež nyní drží většinový podíl (minoritní část by stále měla držet Toshiba). V tomto konsorciu má nějaké zastoupení například také Seagate, Kingston (tedy další výrobci SSD a konkurenti WD), Dell a Apple.

A právě s Bain Capital se Western Digital nepodařilo vyjednat podmínky fúze s Kioxií, tedy odkoupení jeho podílu. Citovány jsou ale výhrady SK Hynixu coby podílníka. Hynix se obává, že by spojení WD a Kioxie zhoršilo jeho vlastní pozici na trhu a že by také pak případně nemohl s Kioxií sám nějak spolupracovat. Zatímco za normálních okolností by mohl konkurent podobné výhrady maximálně sdělit coby podnět při antimonopolním schvalování, jelikož je akcionářem, má právo akvizici blokovat.

NVMe SSD Kioxia XG7 Autor: Kioxia

Rozhodnutí je pro nynější pokus o akvizici asi definitivní, byť oficiální vyjádření uvádí, že Hynix nesouhlasí nyní, ale kategoricky nevylučuje nějaké změny postoje v budoucnosti nebo při změně situace. WD ale patrně nyní od pokusu o fúzi s Kioxií upustil. Firma poté oznámila změny strategie, mezi nimiž je například rozdělení na samostatné podniky vyrábějící HDD a na část vyrábějící NAND a SSD.

Po ukončení této snahy o fúzi by Kioxia měla s WD dál spolupracovat na stejném principu jako doposud, což znamená, že obě firmy budou provozovat společné továrny na výrobu NAND Flash v Japonsku a společně by také měly vyvíjet jejich technologii (Kioxia s WD sdílejí technologii vrstvených 3D pamětí NAND označenou jako „BiCS“).

Zdroje: Nikkei, Tom's Hardware