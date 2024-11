Jsou notebooky s procesory ARM propadák, nebo úspěch? V Q3 se jich už prodalo tři čtvrtě milionu

ARM procesory jsou sice v případě počítačů Applu pořád z různých úst vyhlašovány za budoucnost a technologicky nadřazenou architekturu, ale v normálních počítačích PC se zatím moc neprosazují. Microsoft si slibuje větší popularitu kombinace ARMu a Windows od nových procesorů Qualcomm Snapdragon X s dlouho očekávanou architekturou Oryon od Nuvie. Teď máme první čísla ukazující, jak si vedou v prodejích a zda ty sny vycházejí.

Na internet se teď dostaly údaje o prodejích ARM počítačů s procesory Snapdragon X Elite a Plus z analýzy prodejů PC od firmy Canalys. Detaily této placené zprávy nejsou veřejně dostupné, ale část jich publikoval TechRadar Pro, byť poněkud nejasně. Nicméně jsou to první konkrétnější data, takže jsme poprvé s to nějak kvantifikovat, jak moc se tyto počítače prodávají.

Podle Canalysu (respektive v přetlumočení od TechRadaru Pro) se zatím prodalo 720 tisíc těchto procesorů nebo přesněji notebooků s nimi. Z formulací bohužel není úplně jasné, zda jde o údaj počítaný od vydání této platformy do konce třetího kvartálu (prodej začal již v Q2 2024, 18. června), nebo jenom za třetí kvartál (Q3 2024), za který byla analýza připravena. Údaje za čtvrtý kvartál logicky ještě nejsou.

V onom horším případě by prodeje jen v třetím kvartálu měly být okolo 530 000 kusů a v oněch prvních dnech prodejů na konci června se v první vlně prodalo něco pod 190 000 kusů. To lze říct z toho, že podle Canalysu se v třetím kvartálu prodalo o 180 % více počítačů se Snapdragonem X než v onom neúplném kusu druhého kvartálu. Pro Qualcomm by tímto v třetím kvartálu vycházel tržní podíl 0,8 % mezi počítači pouze s Windows (nepočítaje ty od Applu).





Canalys nicméně TechRadaru řekl, že podíl Qualcommu v segmentu počítačů s Windows byl v třetím kvartálu méně než 1,5 %, což s předchozím nesedí. Je tedy možné, že jeho analýza byla nepřesně citována a že oněch 720 tisíc snapdragonních počítačů je ve skutečnosti číslo jen pro třetí kvartál samotný. To by bylo i logické, protože analytické firmy uvádějí data v prvé řadě pro jednotlivé kvartály.

Pokud by to bylo takhle a 720 tisíc platilo jen pro třetí kvartál samotný, a současně to má být o 180 % více než v Q2, pak prodeje za druhý kvartál (v onom krátkém období 18. až 30. 6.) by měly být okolo 257 tisíc kusů. Celkově by pak Qualcomm měl za Q2 + Q3 už skoro milion prodejů. Prodeje během října a listopadu ho asi přes tuto hranici už dostaly.

Copilot PC+ s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus Autor: Qualcomm

Je to málo?

Komentáře, které se na internetu k těmto číslům objevily, mluví sice o mizivém či minimálním podílu, ale podle našeho názoru není 0,8–1,5 % zase úplně málo. Tržní podíl v osobních počítačích, který má Apple, je 7,8 % (s 5,3 milionu prodanými zařízeními v třetím kvartálu). Jeho ARM procesory se přitom prohlašují za enormní úspěch a také mají za sebou zdatnou marketingovou a finanční mašinérii, plus samozřejmě všichni zákazníci Applu tyto procesory jednoduše kupují, ať chtějí, nebo ne. Pokud počítače s procesorem Qualcomm a Windows dosáhly po premiéře zhruba desetinu (nebo o něco víc), není to vyloženě málo.

Jiná věc je, jak velký tržní podíl by Qualcomm potřeboval na to, aby se mu procesory pro notebooky s Windows vyplatily. Je docela možné, že na to 1,0–1,5% podíl nestačí. Platforma ARM by také potřebovala výrazně větší „instalovanou bázi“, aby se jí víc věnovali autoři softwaru a vydávali své programy i ve verzi ARM. Viděno realisticky ale perspektiva nějakého milionu prodaných notebooků během letoška není nějaký propadák.

Trošku horší je to z pohledu výrobců notebooků, protože je uvedla většina hlavních značek, a na jednotlivé typy a výrobce už tedy vycházejí malá čísla, což není ekonomicky příznivé. Podle Canalysu měly největší úspěch zařízení rodiny Surface od Microsoftu a po nich nabídka od Dellu. Menší prodeje měly firmy Acer, Asus, HP a Lenovo.

Odhalení procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite Autor: Qualcomm, via: AnandTech

Důležité bude každopádně, jak se bude úspěšnost ARM procesorů u zákazníků vyvíjet dál. Microsoft s Qualcommem každopádně asi jsou připravení na platformě ARM pracovat dlouhodobě, protože na trhu je už od roku 2018.

A minimálně pro Microsoft jde asi o strategickou nutnost, neboť si nemůže dovolit být nepřipraven na eventualitu, že by platforma procesorů x86 katastrofálně ztratila konkurenceschopnost vůči ARM procesorům. Bez toho, aby na takový scénář byly Windows dopředu připravené, by trh osobních počítačů patrně mimo bublinu Applu ovládl Google se systémy Android a ChromeOS (klasický desktopový Linux asi nemá moc šancí vzhledem k roztříštěnosti a tomu, že za ním nestojí podobný technologický gigant schopný určovat vývoj trhu).

Zdroje: TechRadar Pro