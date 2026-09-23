Knihovny s 3D modely MakerWorld a Printables mají konkurenci. Rozjel ji další velký výrobce 3D tiskáren

Pokud sháníte 3D model pro tisk, často vedou první kroky na některou z velkých online knihoven. Mezi nejznámější patří MakerWorld od Bambu Lab nebo Printables od českého Průši. Nyní jim však svítá konkurence v podobě Snapmaker Space, která vstupuje do otevřené beta verze.
Snapmaker sází na vlastní tiskové profily a systém odměn
Podle společnosti obsahuje Snapmaker Space při spuštění asi 2 500 modelů připravených pro 3D tisk. V porovnání s Printables nebo MakerWorld, které dohromady nabízí miliony modelů, jde však o dosti skromnou nabídku. Na druhou stranu, zavedené knihovny obsahují mnohdy neoptimalizované modely v „surovém“ stavu, které před tiskem vyžadují další úravy.
Snapmaker místo toho spoléhá na tiskové profily přímo optimalizované pro jeho 3D tiskárnu Snapmaker U1, která je vybavena čtveřicí hlav a umožňuje plně multimateriálový a multibarevný tisk. Při procházení aktuální nabídky si však nelze nevšimnout, že velká část knihovny knihovny připomíná výtvory, které dnes běžně během pár minut vygeneruje umělá inteligence.
Platforma počítá s odměňováním samotných uživatelů. Za nahrávání modelů budou tvůrci v závislosti na jejich náročnosti dostávat body. Ty pak bude možné měnit za dárkové karty a využít je k nákupu materiálu pro tisk nebo rovnou novou 3D tiskárnu. Podobný systém ostatně dobře znají uživatelé, kteří své modely nahrávají na MakerWorld.