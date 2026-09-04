Kolik softwaru pro Windows funguje na Arm procesorech? Microsoft už ověřil přes 7000 aplikací, můžete si je najít v databázi

Jednou z hlavních výhod platformy Windows je, že na ní funguje (a můžete očekávat, že bude dál fungovat) obrovská knihovna různého softwaru, která jde doslova několik dekád do minulosti. To ovšem platí pro Windows na procesorech x86 a u počítačů s Windows na procesorech Arm, které se snaží uchytit na trhu, je kompatibilita naopak hlavním problémem. Ale je opravdu tak velký, jak si ti, kdo „Windows on Arm“ nevyzkoušeli, často myslí?
Works on Windows on Arm
Windows 10 a Windows 11 mají překladovou (lidově řečeno emulační) vrstvu Prism, která umožňuje spouštění programů pro Windows určených pro procesory x86 pomocí binárního překladu, podobně jako to mají počítače Applu. Tento binární překlad ale obnáší poměrně velkou ztrátu výkonu a je proto preferováno, když aplikace běží „nativně“, tedy na procesoru, pro který jsou určené. Horší je, že někdy překlad nemusí fungovat vůbec, například když aplikace potřebuje zároveň nainstalovat nějaký ovladač do systému, nebo závisí na nějakém DRM. Toto notebooky s procesorem Arm poněkud znevýhodňuje.
Ale tato bariéra možná není tak velká, jak se obecně traduje. Microsoft se teď chystá na uvedení notebooků s procesory Arm od Nvidie (RTX Spark) a při té příležitosti oznámil, že už má evidováno 7000 aplikací a programů, u kterých je ověřeno, že na počítačích s procesorem Arm fungují. Firma totiž sleduje, které aplikace fungují a sestavuje jejich katalog v rámci programu nazvaného Works on Windows on Arm.
Seznam či přesněji interaktivní databázi najdete na této stránce (WorksOnWOA.com). Do vyhledávání můžete zadat kus názvu a pokud má databáze o tomto softwaru informace, zobrazí, zda je program nebo hra kompatibilní, nebo lze filtrovat různé kategorie či vydavatele softwaru.
V tomto katalogu jsou jak aplikace, které mají nativní verzi – to znamená, že je autoři přímo vydávají ve verzi pro Arm procesory, což je ideální – i ty, které běží přes onu překladovou vrstvu Prism. V nastaveních vyhledávání (položka „ Type“) si ale můžete nastavit, že chcete pouze nativní aplikace (Native). A to, zda existuje nativní verze aplikace, nebo je kompatibilita zatím jen pomocí emulace, řeknou detailní výsledky hledání.
7000 sice může znít jako vysoké číslo, ale je to asi jen zlomek aplikací, které pro Windows existují. Zatímco třeba populární aplikace jako Libre Office, Notepad++, VLC nebo i Winamp typicky najdete, zkoušeli jsme různé starší, méně známé nebo obskurní programy (například různé nástroje pro práci s videem – VirtualDub, MKVToolNix či x264), které velmi často v databázi chybí. A není to proto, že by bylo známo, že nefungují (emulace je nejspíš zvládne), ale proto, že je zatím nikdo manuálně neověřil.
Tato databáze tak není vyčerpávající. Ale i vzhledem k tomu, že za ní oficiálně stojí Microsoft (a data o kompatibilitě do ní vkládá například Qualcomm na základě svého vlastního testování), je to užitečný nástroj pro rychlou informaci.
Zdroj: Microsoft