Nvidia slibuje novou éru PC. Uvádí své vlastní Arm procesory pro počítače s Windows: RTX Spark

Už několik let přinášíme zprávy o tom, že se Nvidia chystá vstoupit na trh procesorů a přijít s Arm procesory pro osobní počítače a notebooky, kterými by začala přímo konkurovat Intelu a AMD. Nvidia na nich zřejmě pracovala dost dlouho a podle různých indicií jsou i více než o rok opožděné vůči původním plánům, nicméně teď je to konečně tady: Firma své Arm procesory nyní spolu s Microsoftem uvádí v prvních noteboocích.
RTX Spark: Arm Windows podle Nvidie (a MediaTeku)
Procesory se oficiálně jmenují RTX Spark. Nvidia na ně před Computexem lákala v superlativech: Například uvádí, že „startuje nová éra počítačů“, podle CEO Jen-Hsun Huanga tímto bylo „znovuvynalezeno PC“ a nechybí ani oblíbený motiv Nvidie: Tisková zpráva procesoru říká RTX Spark „superčip“. Je ovšem pravda, že jde o významnou událost. Je to totiž vůbec poprvé od roku 2017, co na platformu Arm Windows přichází druhý dodavatel procesorů – doteď byla spojená vždy jen s procesory Qualcommu.
Procesory RTX Spark samy o sobě ale podle všeho nejsou zas tak nové nebo převratné – jde o stejný křemík jako již na jaře 2025 oznámený procesor GB10 ze zařízení DGX Spark (který ale také pak ještě měl zpoždění a reálně byl dostupné spíš až na podzim). Znamená to, že ve skutečnosti nejde čistě o procesor Nvidie, ta do něj dodává pouze GPU. Většina čipletu tvořícího CPU a zbytek SoC je navržená firmou MediaTek – což je v tiskové zprávě Nvidie potvrzeno.
RTX Spark podporuje stejně jako GB10 až 128 GB paměti LPDDR5X s 256bitovou šířkou. GPU má v maximální konfiguraci až 6144 shaderů (48 SM) architektury Blackwell a používá jako grafickou paměť přímo operační paměť procesoru – řadič je v SoC a CPU části procesoru, v čipletu navrženém MediaTekem. GPU čiplet je procesoru připojen přes rozhraní NVLink C2C s propustností 300 GB/s (duplexně, tedy v obou směrech; Nvidia uvádí součet rychlostí 600 GB/s), kterým jde i veškerý provoz dat mezi GPU a pamětí.
Architektura CPU je z roku 2024
Procesorová část obsahuje dvacet jader CPU s instrukční sadou Arm – z informací k procesorům GB10 už víme, že jde o deset výkonných jader Cortex-X925 a deset jejich malých či přesněji řečeno prostředních souputníků Cortex-A725, oboje licencované od Armu. Jde o dva roky staré architektury, což souvisí s oním více než ročním zpožděním, které zřejmě vývoj a ladění procesoru a jeho softwarové podpory na platformě Windows nabralo. Bude to deficit, protože toto jádro má výrazně nižší jednovláknový výkon než procesory Qualcomm Snapdragon X2 nebo Apple M5. Cortex-X925 je jednovláknovým výkonem zhruba na úrovni aktuálních mobilních Ryzenů (Zen 5) a Intel Core Ultra 200/300 (Arrow Lake / Panther Lake).
Nvidia z nějakého důvodu jádra označuje jako architekturu Grace, což je jméno jejího serverového CPU, které je ale založeno na jádrech Neoverse-V2. Toto je dost zmatené a ve skutečnosti to procesor RTX Spark podhodnocuje, protože tato jádra jsou paradoxně ještě o dvě generace starší, jsou odvozena od Cortexu-X3. Nvidia ale zřejmě má potřebu používat jen své značky i pro licencované technologie.
Přímo specifikace jednotlivých modelů také ještě neznáme, ale z prezentace se zdá, že vedle dvacetijádra budou existovat i ořezané modely s menším počtem jader a s ořezaným GPU. Nvidia k RTX Sparku zatím vůbec neuvádí moc detailů, takže toto odhalení dost připomíná podobně vágní uvádění čipů Applu. Většinu parametrů samotného SoC a GPU budete proto muset hledat v textu o verzi označené GB10:
GPU generace Blackell procesoru dodává stejné grafické a multimediální technologie, jaké mají grafické karty GeForce RTX 5000, i stejnou podporu GPU aplikací CUDA a umělé inteligence. Nvidia slibuje také možnost hrát na platformě Arm hry, což by mělo fungovat lépe než na procesorech Qualcommu díky tomu, že Nvidia má vyspělejší ovladače GPU. Podporovány jsou například také obrazovky s adaptivním obnovováním G-Sync (minimálně v jeho mobilní verzi, která je spíše blízká FreeSync).
Nicméně největší důraz klade firma na umělou inteligenci, počítače s RTX Spark podle ní mají být ideální na práci s AI agenty a podobnými činnostmi a právě v používání počítače na takové aplikace podle firmy má spočívat ono „znovuvynalezení PC“, o kterém Jen-Hsun Huang básní.
První notebooky budou na podzim
Nvidia sdělila, že procesory se dostanou na trh v noteboocích různých značek v rozměrech 14 a 16 palců. Dell chystá zařízení XPS 16, HP modely OmniBook a eventuálně vedle notebooků také kompaktní desktopy. Další notebooky mají přijít od Gigabyte, Aceru, MSI, Asusu a Lenova, tyto firmy ale zatím více podrobností nesdělily. Také přímo Microsoft uvede notebook s procesorem RTX Spark ve své řadě Surface – má jít o 15palcový model nazvaný Surface Laptop Ultra.
Tyto notebooky ale ještě nejsou připravené k vydání. Nvidia uvádí, že dostupné budou až na podzim, takže nynější odhalení je jak se říká „papírové“. Ještě není přímo fyzickým vydáním procesorů RTX Spark, na které se tak bude čekat ještě další měsíce
Kam se podělo N1X a N1?
V dřívějších únicích se uvádělo, že procesor má mít „apploidní“ označení N1X, což mohlo být pracovní jméno (vzorky s tímto označením skutečně unikly v benchmarku Geekbench). Vedle N1X s 20 jádry se objevovaly i zprávy o úspornější a levnější verzi N1. Web VideoCardz před Computexem zveřejnil informace o parametrech N1 ze starších dokumentů, které pocházejí ještě z roku 2024: Měl údajně mít 12 jader (8 velkých, čtyři malá) u vyššího a 10 jader (7+3) u nižšího modelu, který asi mohl používat částečně deaktivované čipy s defekty. Paměťová sběrnice měla být 128bitová s podporou maximální kapacity 64 GB a GPU mělo mít 20 bloků SM, tedy 2560 shaderů (2048 u onoho nižšího ořezaného modelu). TDP mělo být nastavitelné mezi 18 a 45 W. Tyto levnější verze se možná ještě v nabídce procesorů RTX Spark objeví na podzim při vydání prvních notebooků, nebo později.
Zdroje: Nvidia, VideoCardz, Microsoft