Nvidia má ambice kompletně nahradit Intel i AMD. Příští podzim vyjdou její vlastní procesory

Letos v létě se na trh vyhrnuly notebooky s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus, které provozují operační systém Windows a klasické x86 aplikace na procesoru ARM (x86 aplikace běží na ARMu pomocí emulace, ale pozor na to, že neumí emulovat ovladače hardwaru a některé hry neběží kvůli ochranám proti kopírování). Vedle nich se ale do PC a notebooků dostanou i procesory od Nvidie, která chystá vlastní CPU také s architekturou ARM.

Notebooky s čistě Nvidia vnitřnostmi za rok

Plány Nvidie nejsou úplně novinka, zvěsti o jejich existenci se objevily už dříve, a pokud se zkoušejí na trh počítačů s Windows dostat výrobci mobilních SoC jako Qualcomm nebo MediaTek, dává smysl, aby se přidala i firma stojící za grafikami GeForce. Ty jí ostatně dávají velkou výhodu, protože může využít existující ekosystém ovladačů pro hry.

Web DigiTimes nyní informuje o tom, kdy by se tyto procesory mohly v noteboocích (a možná desktopech) objevit. Firma údajně na těchto CPU, respektive asi SoC, pracuje už poměrně dlouhou dobu. Platí, že se na trhu objeví příští rok, což obvykle předpokládaly i předchozí zprávy. Podle DigiTimes už se ale rýsuje přesnější datum, kterým má být září 2025. Vydání by tedy mohlo být načasováno před podzimní nákupní sezónu, což je stejné období, kdy se obvykle snaží uvádět novou generaci procesorů i Intel.





Přesněji, v září mají přijít počítače založené na této platformě Nvidie určené pro spotřebitele (tedy i herní notebooky, pokud bude na tento trh produkt zaměřený). Nvidia poté plánuje separátní vydání pro „komerční“ segment v březnu 2026, čímž se myslí počítače a notebooky pro větší firmy. Toto připomíná politiku Intelu, který také nejprve vydává procesory pro spotřebitelský trh a poté v podobném termínu jako Nvidia platformu oficiálně vypustí i pro tyto firemní klienty (jde o procesory podporující technologie prodávané pod značkou vPro spolu se speciálními čipsety, jako je Q870). AMD zase takto pro firemní segment uvádí speciální verze procesorů označené Ryzen Pro.

Je možné, že Nvidia měla ambice takto vstoupit do světa procesorů a pokusit se ho přebrat od procesorů AMD a Intelu už dříve. Podle zákulisních informací má ale Qualcomm s Microsoftem aktuálně exkluzivní dohodu, že port Windows 10 a 11 na platformu ARM, který by technicky byl schopný běžet na všemožných procesorech (neoficiálně na hardwaru od Applu, nebo dokonce na Raspberry Pi), oficiálně podporuje jen procesory Snapdragon. Toto asi bylo výměnou za spolupráci s rozjetím celé platformy, na němž obě firmy pracovaly od roku 2017, byť lépe přijato to bylo až nyní s procesory Snapdragon X. Každopádně se ale zdá, že nyní by už tato exkluzivita mohla skončit, a Nvidia tedy bude mít příležitost.

Autor: NVIDIA

Vlastní CPU architektura od Nvidie?

Očekává se, že Nvidia v těchto ARM procesorech zužitkuje svoje vlastní GPU, které je její největší devizou a může jí dodat výhodu proti Qualcommu. Nemusí přitom jít jen o integrované grafiky, pravděpodobně by tyto procesory mohly podporovat také její samostatná GPU GeForce.

Zajímavé ale je, že DigiTimes uvádí, že by Nvidia mohla přijít i s vlastními jádry CPU. Nevíme, zda se to zakládá na nějaké interní informaci, nebo jde o spekulaci. Nvidia již v budoucnosti měla vlastní CPU jádra Project Denver, která používala koncepci softwarového překladu architektury ARM na interní VLIW instrukční sadu.

To ale nebylo úspěšné řešení (Nvidia zkusila ještě jednu generaci označenou Carmel, poté od něj upustila). Nejspíš bylo diktováno původním plánem po vzoru Transmety emulovat architekturu x86 – u ARMu, který se dá snadno licencovat (no, i když…), nedává tato koncepce moc smysl. Je asi pravděpodobnější, že pokud Nvidia opět vyvíjí vlastní jádro CPU, začala na zelené louce a půjde o konvenční out-of-order procesor, což je v posledních dekádách víceméně jediná úspěšná strategie, kterou sledují AMD, Intel, Qualcomm, ARM i Apple.

Pokud Nvidia bude mít vlastní jádro, pravděpodobně ho pak bude používat i ve svých serverových procesorech. Nicméně aktuálně se zdá, že ani ARM s architekturou Cortex-X925 na tom není špatně, takže ani licenční jádro by nemusela být špatná volba.

Zdroj: Tom’s Hardware