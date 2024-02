Konec starých PC. Microsoft utáhl požadavky Windows 11, všechna Intel Core 2 přestanou fungovat

Když vyšly Windows 11, měly poměrně striktní hardwarové požadavky například s povinným TPM2, což chvíli dělalo spoustě lidí vrásky. Oficiálně navíc podporují jen velmi omezený seznam nových procesorů s nejasnou hrozbou, že na starších nemusí například fungovat budoucí aktualizace. Nyní Microsoft potichu utáhl šrouby. Naštěstí ne tak, že by opravdu začal vymáhat tento seznam, ale systém přestane fungovat na řadě starších procesorů.

Přes ony drsné oficiální požadavky bylo doteď stále možné dostat Windows 11 na prakticky všechny počítače, na nichž fungují Windows 10, byť to může vyžadovat triky při instalaci, jako třeba modifikace instalačního média (což vám ale může udělat i přímo utilita Rufus, používaná k jeho vytváření, takže nejde o nic těžkého). Nyní ale Microsoft chystá aktualizaci Windows 11 označenou 24H2 (je to ona verze, která přináší různé AI funkce a jednu dobu se mělo za to, že vyjde jako Windows 12) a tato aktualizace zvyšuje nároky na procesor.

Nový požadavek od verze 24H2

Jak upozornil Bob Pony na Twitteru, Windows 11 24H2 není od insiderovského sestavení 25905 podporováno na procesorech, které postrádají jednu specifickou instrukci – POPCNT (jde o operaci, která spočítá, kolik bitů je ve vstupní binární hodnotě nastavených na „1“). A v tomto případě to opravdu znamená, že bez ní systém nefunguje.

Windows 11 bez ní od této verze nejsou schopné nabootovat, protože jsou s jejím použitím zkompilované. POPCNT mají používat různé komponenty systému včetně ovladačů USB, ale i samotného jádra. Nebude asi triviální nějak je všechny opatchovat, aby bez této instrukce fungovaly, nemluvě o tom, že by neseděly digitální podpisy binárek.





Důvod, proč Microsoft najednou začal předpokládat, že CPU má instrukci POPCNT, bude nejspíš spočívat v tom, že to zjednoduší kód. Nebo s touto instrukcí natvrdo počítají nějaké knihovny, které jsou do systému nově integrované, a nikomu už se nechce je upravovat, aby POPCNT používaly jen volitelně. Předpoklad, že POPCNT je vždy dostupná, dost možná dovolil zredukovat počet různých verzí kódu, které jsou v binárkách přítomné, a vedlo k úsporám v množství operační paměti, kterou systém Windows konzumuje. Nemusí tedy jít o žádnou schválnost.

Core 2 Duo a Quad vyřazené ze hry, Phenom žije dál

Dobrá zpráva je, že POPCNT je podporována i na poměrně starých procesorech. Nejde zdaleka o to, že by se teď Windows 11 dala používat už jen na těch explicitně podporovaných procesorech novějších než z roku 2017–2018. Zdá se, že postižené budou jenom architektury, které jsou nyní starší než 15 let, byť v některých případech asi stále mohou být používány.

Špatná zpráva je to hlavně pro procesory Intel. POPCNT totiž chybí v kdysi velmi populárních procesorech Core 2 Duo a Quad (a ve všem starším od Intelu), a to ve všech jejich verzích. Například čtyřjádro Core 2 Quad Q6600, které asi leckomu vydrželo hodně dlouho, i jeho rychlejší verze, tímto ve Windows 11 skončily. Toto je asi nejvážnější dopad celé věci. Fungovat nebudou ani Celerony a Pentia odvozené od Core 2.

Intel Core 2 Duo E8200 Autor: ExtraHardware / Cnews

POPCNT nemají ani klasické procesory Atom založené na původní in-order architektuře. U nich bude problém také s hrubým výkonem, byť někoho pořád asi může lákat jejich nízká spotřeba. Levné netbooky s těmito procesory typicky ale mají i příliš málo RAM, toto tedy nebude taková ztráta jako Core 2 Duo a Quad, na nichž asi stále uživatelé fungují. Nyní budou nuceni zůstat na Windows 10, kterým se ovšem pomalu blíží konec podpory (poté se takový hardware ovšem bude dát pořád používat s Linuxem).

Nejstarší procesory Intelu, které již umí POPCNT a bude na nich od verze 24H2 dál fungovat Windows 11, jsou Nehalemy, tedy první generace procesorů Core i7/i5/i3 (cokoliv s tímto značením a odvozené Celerony a Pentia tedy už jsou v pořádku). Fungovat budou i následné klasiky jako generace Sandy Bridge, Ivy Bridge a vše po nich. První procesory Nehalem jsou z podzimu 2008, tedy přes 15 let staré.

První procesor Intel Core i7 s architekturou Nehalem, ilustrace se snímkem čipu (2008, 45nm proces) Autor: Intel

Úsporné procesory Atom, Celeron a Pentium s tzv. malými jádry instrukci POPCNT mají od doby čipů Bay Trail s architekturou Silvermont – tedy od chvíle, kdy dostaly moderní out-of-order architekturu. Tyto procesory se objevily v roce 2013, tedy přes 11 lety.

U AMD přestane fungovat architektura K8

Procesory AMD v tomto případě zestárly o trochu lépe. Odstřižené budou procesory s architekturou K8, tedy Athlony / Turiony 64 a X2 a od nich odvozené Semprony. Ale všechny procesory s architekturou K10 už z roku 2007 (Phenomy a od nich odvozené Athlony a později APU Llano) už POPCNT mají, ačkoliv jinak jsou na tom s podporou novějších instrukčních rozšíření hůře než Core 2. Windows 11 by s nimi stále měl být kompatibilní.

Athlon 64 Autor: AMD

Pozdější procesory FX a APU založené na jádrech z rodiny Bulldozer/Piledriver/Steam­roller/Excavator také všechny POPCNT podporují. Je samozřejmě přítomná i ve všech jádrech linie Zen. A tuto instrukci mají také malá jádra Bobcat (2011) a Jaguar (2013), takže i na počítačích s těmito úspornými čipy by měly Windows 11 nadále fungovat (ač na seznamu oficiálně podporovaných CPU žádný z nich není).

Zdroj: Bob Pony, Windows Central