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Konečně hra, kterou stáhnete za sekundu. Ubisoft vydal Heroes III o velikosti 23kB (akorát že vůbec)

Matěj Vlk
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Vedle Complete edice se na příští rok chystá i remake třetího dílu. Autor: IGDB
Vedle Complete edice se na příští rok chystá i remake třetího dílu.
Vydání Heroes of Might and Magic III Complete Edition se Ubisoftu tak úplně nepovedlo – na Steamu bylo možné hru zakoupit, nikoliv ale spustit. Vývojáři ji zapomněli nahrát.
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Ubisoft nepatří mezi hráči k dvakrát oblíbeným firmám, takže internetová komunita každou příležitost k vtípkům řádně využívá. A tentokrát s lákavou příležitostí přišel sám Ubisoft, když na Steamu vydal hru, která obsahovala jeden jediný EXE soubor o velikosti 23,49 KB. Šlo totiž o nespustitelného zástupce pro Heroes of Might and Magic III.

Hra bez hry

Heroes of Might and Magic III Complete Edition dorazila na Steam 25. srpna za necelých 10 dolarů, přičemž jde o původní strategii z roku 1999 včetně rozšíření Armageddon’s Blade a The Shadow of Death. Právě tato verze hry na Steamu dosud chyběla a Ubisoft to chtěl napravit. Moc se to ale nepovedlo.

Zdroj: Youtube.com

Ti hráči, kteří si Heroes III zakoupili jako první, stáhnuli pouze soubor Heroes3.exe. Po jeho spuštění se otevřel příkazový řádek s upozorněním na testovací soubor: „Dummy executable. Ensure that you are on the right Steam branch.

Recenze šly dolů

Nefunkční hra se samozřejmě velmi rychle projevila v uživatelských recenzích, byť bylo zřejmé, že jde o chybu vydavatele, která bude rychle napravena. Stížnosti prvních kupujících tak dostaly hru do kategorie „Mostly Negative“, kdy negativní recenze tvořily přibližně 80 % hodnocení. Nešlo samozřejmě o kritiku samotného Heroes III – hráči jednoduše hodnotili produkt, který po zaplacení nebylo možné spustit.

Ubisoft následně distribuční soubory opravil a potvrdil, že problém byl vyřešen. Vydavatel se zároveň omluvil za způsobené komplikace. Nyní lze hru zakoupit a stáhnout bez problémů.

CIF26

Complete Edition se na Steamu objevila v souvislosti s Gamescomem 2026 a oznámením nového remaku Heroes of Might and Magic III. Ten je zcela samostatným projektem a vyjde v průběhu příštího roku. My se můžeme těšit na češtinu v podobě titulků a lokalizovaného rozhraní hry.

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Zdroj: Polygon

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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