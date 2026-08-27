Konečně hra, kterou stáhnete za sekundu. Ubisoft vydal Heroes III o velikosti 23kB (akorát že vůbec)

Ubisoft nepatří mezi hráči k dvakrát oblíbeným firmám, takže internetová komunita každou příležitost k vtípkům řádně využívá. A tentokrát s lákavou příležitostí přišel sám Ubisoft, když na Steamu vydal hru, která obsahovala jeden jediný EXE soubor o velikosti 23,49 KB. Šlo totiž o nespustitelného zástupce pro Heroes of Might and Magic III.
Hra bez hry
Heroes of Might and Magic III Complete Edition dorazila na Steam 25. srpna za necelých 10 dolarů, přičemž jde o původní strategii z roku 1999 včetně rozšíření Armageddon’s Blade a The Shadow of Death. Právě tato verze hry na Steamu dosud chyběla a Ubisoft to chtěl napravit. Moc se to ale nepovedlo.
Ti hráči, kteří si Heroes III zakoupili jako první, stáhnuli pouze soubor Heroes3.exe. Po jeho spuštění se otevřel příkazový řádek s upozorněním na testovací soubor: „Dummy executable. Ensure that you are on the right Steam branch.“
Recenze šly dolů
Nefunkční hra se samozřejmě velmi rychle projevila v uživatelských recenzích, byť bylo zřejmé, že jde o chybu vydavatele, která bude rychle napravena. Stížnosti prvních kupujících tak dostaly hru do kategorie „Mostly Negative“, kdy negativní recenze tvořily přibližně 80 % hodnocení. Nešlo samozřejmě o kritiku samotného Heroes III – hráči jednoduše hodnotili produkt, který po zaplacení nebylo možné spustit.
Ubisoft následně distribuční soubory opravil a potvrdil, že problém byl vyřešen. Vydavatel se zároveň omluvil za způsobené komplikace. Nyní lze hru zakoupit a stáhnout bez problémů.
Complete Edition se na Steamu objevila v souvislosti s Gamescomem 2026 a oznámením nového remaku Heroes of Might and Magic III. Ten je zcela samostatným projektem a vyjde v průběhu příštího roku. My se můžeme těšit na češtinu v podobě titulků a lokalizovaného rozhraní hry.
Zdroj: Polygon