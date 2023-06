Konečně levná deska pro Ryzeny 7000. Gigabyte chystá AM5 model s čipsetem A620

Když AMD vypustilo čipset A620 coby rozšíření nabídky AM5 desek do levnějších cenových vod, chyběla u toho jedna věc: Mini-ITX desky. Ty na platformě AM5 bohužel nejsou zrovna (nebo spíš vůbec) dostupné. Snad to trochu zlepší deska, kterou teď chystá Gigabyte. Podle uniklých obrázků má totiž v přípravě první Mini-ITX model založený právě na čipsetu A620, který tím pádem bude postrádat PCIe 5.0 a přetaktování, ale mohl by mít příznivou cenu.

Web VideoCardz přinesl obrázky desky Gigabyte A620I AX, která je (pokud víme) vůbec první deskou s čipsetem A620 v Mini-ITX formátu pro kompaktní PC – pravděpodobně by to proto po vydání také mohla být nejlevnější AM5 deska tohoto formátu.

VideoCardz už ukázal přímo oficiální fotografie či rendery v obvyklém formátu ukazovaném na webu výrobce a v e-shopech, takže existence tohoto modelu je asi víceméně jistá (v tom smyslu, že nepůjde o falzum nebo vymyšlenou zprávu) a jeho objevení se na trhu bude jen otázka času.

AM5 Mini-ITX deska Gigabyte A620I AX Autor: VideoCardz

Deska A620I AX má klasický 17×17cm formát s dvěma sloty DIMM pro paměti DDR5 a ATX napájení (oboje na pravé straně PCB). Do socketu AM5 by snad mohly pasovat všechny modely Ryzenů 7000, ale zatím neznáme počet fází (ani typ) VRM, takže je otázka, jak dobrý nápad by byly špičkové 170W modely. Kaskáda je nicméně chlazená, má, zdá se, poměrně solidní pasiv zasahující nad zadní porty.

VideoCardz tipuje, že by deska mohla už mít 2,5Gb/s Ethernet (nejspíš Realtek RTL8125), ale specifikace zatím nikde nejsou, takže spíš očekávejte gigabit. Integrované audio podle fotky zase vypadá na Realtek ALC897, takže se bohužel nechystá výjimka z toho, že mezi levnějšími AM5 deskami chybí možnosti s lepším audiem (jako Realtek ALC1220 či ALC4082).

AM5 Mini-ITX deska Gigabyte A620I AX Autor: VideoCardz

Deska A620I AX má také například slot PCI Express 4.0 ×16 bez vyztužení obvyklého na dražších modelech. Také je asi k dispozici jen jeden slot M.2 pro NVMe SSD a jen dva porty SATA. SSD se zřejmě osazuje do prostoru nad pasiv čipsetu, což není ideální, pokud do těchto míst nebude foukat vzduch z chladiče procesoru nebo jiný zdroj průvanu.

Na druhou stranu má ale deska USB-C na zadním panelu i vývod pro USB-C na čele skříně, což nebývá standard. USB-A je vzadu pět, jedno patrně 10Gb/s, a dvě ve vývodu pro čelo skříně, celkem tedy devět portů. Plus jsou také obrazové výstupy HDMI i DisplayPort. A pak je tu také samozřejmě bezdrátová síťovka WiFi 6 (802.11ax), jejímž prostřednictvím by měl být přibalený i Bluetooth. Jako nadstandard je také na zadním panelu tlačítko zřejmě pro funkci BIOS flashback (ještě by teoreticky mohlo dělat reset CMOS, ale dnes to už bude spíš ta první možnost).

Podle toho, že už unikly rendery, by vydání této desky mohlo přijít už poměrně brzo. Zatím neznáme cenu, za kterou by se měla prodávat. Snad by mohla být někde okolo 100 $ (2600 Kč / 111 € s DPH), nebo ne o moc vyšší jako u ostatních desek s čipsetem A620. Momentálně se Mini-ITX se socketem AM5 u nás nedá sehnat pod sedm tisíc (dříve prodávaná B650 deska MSI s cenou kolem pěti tisíc zmizela), takže prakticky cokoliv by v této chvíli bylo zlepšení.

Zdroj: VideoCardz