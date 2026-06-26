Konzole Xbox výrazně zdražují kvůli extrémním cenám pamětí. Ještě ale máte čas pořídit za staré ceny

Microsoft oznámil zdražování včera. Ceny konzolí jdou nahoru docela a dost, přestože to není první zvýšení jejich cen během aktuálního AI boomu, který za zdražováním pamětí a SSD stojí. Jedno zdražení přišlo již loni v květnu, následované pak zvýšením cen pouze v USA v říjnu. Nicméně za těmito zvýšeními byly ještě odlišné faktory, například ekonomický chaos první poloviny roku 2025 způsobený americkými cly.
Xboxy zdražují
Teď se ceny se zvyšují o dalších 100 $ u konzolí s 512GB SSD, což je zejména Xbox Series S (jenž je vybaven 10GB operační a grafickou pamětí). Ceny 1TB modelů Series S a také výkonnější konzole Xbox Series X (ta má 16GB paměť a 1TB SSD v základu) stoupnou o 150 $. Zatím nemáme oficiální změny cen pro ČR a Slovensko v korunách a eurech, v tabulce níže ale může vidět odhadované částky přepočítané na naši měnu (a včetně DPH, která v amerických cenách není započítána).
Dobrá zpráva je, že není okamžité – Microsoft ho totiž oznamuje předem s tím, že bude platné od 1. 8. letošního roku. Pokud jste tedy nějaký Xbox zvažovali, nemusí vás mrzet, že jste něco prováhali. Ještě pár týdnů bude snad pořád možné konzole sehnat za nižší starou cenu.
|Model
|Cena do 31.7. ($)
|Cena od 1.8. ($)
|Cena od 1.8. (Kč)
|Cena od 1.8. (€)
|Xbox Series S 512GB
|399,99 $
|499,99 $
|12 900 Kč
|541 €
|Xbox Series S 1TB
|449,99 $
|599,99 $
|15 500 Kč
|649 €
|Xbox Series X 1TB Digital
|599,99 $
|749,99 $
|19 400 Kč
|812 €
|Xbox Series X 1TB + BD mechanika
|649,99 $
|799,99 $
|20 700 Kč
|866 €
Microsoft dříve prodával Xbox Series X ještě ve verzi s větším 2TB SSD. Tu kvůli výrobní ceně úložiště nyní úplně zruší, místo aby ji zdražoval. Pokud byste ji vyloženě chtěli, museli byste chytit kus ze zbývajících skladových zásob.
Firma uvádí, že aby zmírnila dopad, plánuje poskytovat možnost odkladu placení a prodej na bezúročné splátky. A také bude prodávat repasované kusy konzolí se slevou 100 $ (konzole bude možná také použít jako protiúčet při nákupu nové). Tyto možnosti se ale asi týkají jen USA, u nás by podobné nabídky asi maximálně mohly být dobrovolnou záležitostí individuálních obchodů nezávisle na Microsoftu.
Microsoft není ve zdražování sám. Sony zdražila konzole PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro i zařízení PlayStation Portal už začátkem dubna. Nintendo oznámilo zdražení svých konzolí, které má vstoupit v platnost po prázdninách (1. 9.). A rovněž Valve byla teď nucena svůj počítač Steam Machine uvést za mnohem vyšší cenu, než měla původně v plánu (rozdíl je možná až okolo 30 %). Před měsícem také oznámila i výrazné zdražení handheldů Steam Deck.
I velkoodběratelé zaplatí za paměťové čipy 5× cenu než dřív
Ve zprávě ke zdražení je zajímavý údaj: Microsoft uvádí, že paměti DRAM (používané jako operační a grafická paměť) a NAND (používané jako úložiště, tedy v SSD) zdražily na 2,5násobnou úroveň, ale do podzimu letošního roku firma očekává ještě další zdvojnásobení. Celkové zvýšení tedy bude 5×. Bohužel to zatím nevypadá, že by pak mělo zdražování pamětí ustat, takže nemůžeme vyloučit, že dříve nebo později přijde ještě další navýšení cen.
My coby zákazníci obvykle vidíme jenom změny koncových cen například paměťových modulů a SSD, které se ale liší od toho, co platí velké firmy vyrábějící hardware a objednávající ve velkém. Tyto firmy své náklady většinou tají. Zde ale vidíme, že i velkoodběratelé nemají situaci o moc lehčí a také pro ně už je celkové zdražení doslova několikanásobné, byť kvůli dlouhodobějším kontraktům z minulosti možná dopadlo o trošku opožděně.
Zatímco na mnoha zařízeních a počítačích může být slušná marže, takže prodávající by mohl část zvýšené ceny komponent vzít na sebe, pro herní konzole to neplatí. Až na Nintendo (které se drží politiky nižších výrobních nákladů a prodeje samotného hardwaru se ziskem) to u herních konzolí od Sony a Microsoftu je tak, že se prodávají s téměř nulovou nebo dokonce zápornou marží a počítá se s tím, že peníze se vrátí na provizích, které výrobce konzolí má z prodejů her.
Pětinásobné zdražení pamětí a SSD, které tvoří významnou část účtu za komponenty, tak znamená, že bez zvýšení prodejní ceny na každé konzoli vzniká vysoká ztráta. Razantní růst nákladů nemůže výrobce tím pádem „absorbovat“ za zákazníka (zvlášť asi ne Microsoft, jehož herní divize není příliš zisková).
Zdroj: Microsoft