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Konzole Xbox výrazně zdražují kvůli extrémním cenám pamětí. Ještě ale máte čas pořídit za staré ceny

Jan Olšan
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Logo herních konzolí Xbox Autor: Microsoft
Logo herních konzolí Xbox
Kvůli extrémně nafouknutým cenám pamětí zdražuje všechno, takže to bylo nevyhnutelné: Po Sony PlayStation 5 (a PS5 Pro) a Nintendo Switch 2 teď oznámil zvyšování cen také Microsoft u konzolí Xbox Series X a Xbox Series S.
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Microsoft oznámil zdražování včera. Ceny konzolí jdou nahoru docela a dost, přestože to není první zvýšení jejich cen během aktuálního AI boomu, který za zdražováním pamětí a SSD stojí. Jedno zdražení přišlo již loni v květnu, následované pak zvýšením cen pouze v USA v říjnu. Nicméně za těmito zvýšeními byly ještě odlišné faktory, například ekonomický chaos první poloviny roku 2025 způsobený americkými cly.

Xboxy zdražují

Teď se ceny se zvyšují o dalších 100 $ u konzolí s 512GB SSD, což je zejména Xbox Series S (jenž je vybaven 10GB operační a grafickou pamětí). Ceny 1TB modelů Series S a také výkonnější konzole Xbox Series X (ta má 16GB paměť a 1TB SSD v základu) stoupnou o 150 $. Zatím nemáme oficiální změny cen pro ČR a Slovensko v korunách a eurech, v tabulce níže ale může vidět odhadované částky přepočítané na naši měnu (a včetně DPH, která v amerických cenách není započítána).

Dobrá zpráva je, že není okamžité – Microsoft ho totiž oznamuje předem s tím, že bude platné od 1. 8. letošního roku. Pokud jste tedy nějaký Xbox zvažovali, nemusí vás mrzet, že jste něco prováhali. Ještě pár týdnů bude snad pořád možné konzole sehnat za nižší starou cenu.

Zdražení konzolí Xbox (1. 8. 2026)
Model Cena do 31.7. ($) Cena od 1.8. ($) Cena od 1.8. (Kč) Cena od 1.8. (€)
Xbox Series S 512GB 399,99 $ 499,99 $ 12 900 Kč 541 €
Xbox Series S 1TB 449,99 $ 599,99 $ 15 500 Kč 649 €
Xbox Series X 1TB Digital 599,99 $ 749,99 $ 19 400 Kč 812 €
Xbox Series X 1TB + BD mechanika 649,99 $ 799,99 $ 20 700 Kč 866 €

Microsoft dříve prodával Xbox Series X ještě ve verzi s větším 2TB SSD. Tu kvůli výrobní ceně úložiště nyní úplně zruší, místo aby ji zdražoval. Pokud byste ji vyloženě chtěli, museli byste chytit kus ze zbývajících skladových zásob.

Firma uvádí, že aby zmírnila dopad, plánuje poskytovat možnost odkladu placení a prodej na bezúročné splátky. A také bude prodávat repasované kusy konzolí se slevou 100 $ (konzole bude možná také použít jako protiúčet při nákupu nové). Tyto možnosti se ale asi týkají jen USA, u nás by podobné nabídky asi maximálně mohly být dobrovolnou záležitostí individuálních obchodů nezávisle na Microsoftu.

Microsoft není ve zdražování sám. Sony zdražila konzole PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro i zařízení PlayStation Portal už začátkem dubna. Nintendo oznámilo zdražení svých konzolí, které má vstoupit v platnost po prázdninách (1. 9.). A rovněž Valve byla teď nucena svůj počítač Steam Machine uvést za mnohem vyšší cenu, než měla původně v plánu (rozdíl je možná až okolo 30 %). Před měsícem také oznámila i výrazné zdražení handheldů Steam Deck.

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I velkoodběratelé zaplatí za paměťové čipy 5× cenu než dřív

Ve zprávě ke zdražení je zajímavý údaj: Microsoft uvádí, že paměti DRAM (používané jako operační a grafická paměť) a NAND (používané jako úložiště, tedy v SSD) zdražily na 2,5násobnou úroveň, ale do podzimu letošního roku firma očekává ještě další zdvojnásobení. Celkové zvýšení tedy bude 5×. Bohužel to zatím nevypadá, že by pak mělo zdražování pamětí ustat, takže nemůžeme vyloučit, že dříve nebo později přijde ještě další navýšení cen.

My coby zákazníci obvykle vidíme jenom změny koncových cen například paměťových modulů a SSD, které se ale liší od toho, co platí velké firmy vyrábějící hardware a objednávající ve velkém. Tyto firmy své náklady většinou tají. Zde ale vidíme, že i velkoodběratelé nemají situaci o moc lehčí a také pro ně už je celkové zdražení doslova několikanásobné, byť kvůli dlouhodobějším kontraktům z minulosti možná dopadlo o trošku opožděně.

Konzole Xbox Series X25 Limited Edition

Konzole Xbox Series X25 Limited Edition

Autor: Microsoft

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Zatímco na mnoha zařízeních a počítačích může být slušná marže, takže prodávající by mohl část zvýšené ceny komponent vzít na sebe, pro herní konzole to neplatí. Až na Nintendo (které se drží politiky nižších výrobních nákladů a prodeje samotného hardwaru se ziskem) to u herních konzolí od Sony a Microsoftu je tak, že se prodávají s téměř nulovou nebo dokonce zápornou marží a počítá se s tím, že peníze se vrátí na provizích, které výrobce konzolí má z prodejů her.

Cyber26

Pětinásobné zdražení pamětí a SSD, které tvoří významnou část účtu za komponenty, tak znamená, že bez zvýšení prodejní ceny na každé konzoli vzniká vysoká ztráta. Razantní růst nákladů nemůže výrobce tím pádem „absorbovat“ za zákazníka (zvlášť asi ne Microsoft, jehož herní divize není příliš zisková).

Zdroj: Microsoft

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Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

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