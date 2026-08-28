Legendární Twitter je zpět. Umí fact-checkin v reálném čase a chce si vzít od Muska to, co zničil

Legendární Twitter se po téměř třech letech vrací na scénu. Nová sociální síť Twitter.now od společnosti Operation Bluebird se snaží navázat na podobu původního Twitteru, který v roce 2022 koupil Elon Musk a později přejmenoval na X.
Tvůrci nové platformy tvrdí, že Muskova společnost se původní značky Twitter fakticky vzdala.
Twitter.now chce vrátit legendární značku zpět
Za projektem stojí bývalý právník Twitteru Stephen Coates, který se dlouhodobě snaží zpochybnit práva X na ochranné známky Twitter a Tweet. Operation Bluebird kvůli tomu usiluje o jejich zrušení a tvrdí, že po přejmenování služby na X přestala společnost původní názvy používat.
Twitter.now se vzhledem i fungováním vrací k tomu, jak sociální síť vypadal před Muskovým převzetím. Uživatelé mohou zveřejňovat příspěvky, reagovat na ně a dále je sdílet. Podle Ars Technicy už platforma přilákala první stovky uživatelů. Její tvůrci zároveň slibují větší důraz na důvěru, transparentnost a možnost komunity podílet se na dalším směřování služby.
Ověřování faktů v reálném čase
Jednou ze zajímavých novinek je automatizovaný nástroj pro ověřování faktů v reálném čase. Nese název Veracity Engine for Real-Time Analysis (zkráceně Vera) a jeho úkolem je pomáhat uživatelům posoudit pravdivost informací a odhalovat potenciálně zavádějící tvrzení. Vera běží na AI Gemini.
Celý projek ale zatím stojí na velmi nejistém právním základu. Společnost X se proti snaze o návrat značky brání žalobou a přestože soud slovně uznal opuštění Twitteru jako pojmu, konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Operation Bluebird přesto pokračuje a dává jasně najevo, že chce o ikonický Twitter bojovat.
zdroj: Twitter.now, LinkedIn, Ars Technica