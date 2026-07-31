Lepší hardware pro AI, než má Nvidia? AMD uvádí Helios a první 2nm GPU Instinct MI455X

Minulý pátek AMD na akci Advancing AI 2026 odhalilo procesory s architekturou Zen 6 pro servery, které prohlásilo za nejlepší generaci, kterou kdy vydalo. Ovšem firma se v této generaci zaměřuje na kompletní řešení s vlastními serverovými racky Helios, a jejich součástí je i nová generace GPU: Instinct MI455X, první GPU s architekturou odvozenou od herních GPU linie RDNA a produkt, který by měl AMD na trhu AI posunou na novou úroveň.
Infrastruktura založená na racku Helios zahrnuje procesory Epyc 9006 „Venice“ s jádry Zen 6, GPU Instinct MI455X a dále produkty, které AMD získalo před časem akvizicí firmy Pensando a od té doby zapracovalo do portfolia, které je tak v AI serveru podobně kompletní jako to od Nvidie: DPU označené Salina a 800Gb/s síťové adaptéry Vulcano.
Instinct MI455X: První „UDNA“
Generace GPU Instinct MI400X je nástupcem generace MI350X uvedené loni a jde o významný milník. Je už založená na architektuře CDNA 5, která je sama o sobě menší revolucí. První čtyři generace akcelerátorů s architekturami CDNA 1 až 4 stavěly pořád GPU koncepci architektury, která vývojově vycházela z linie GCN architektur poprvé vydaných na konci roku 2011 přes GPU Polaris a Vega z let 2016 a 2017. CDNA 5 místo toho jako základ výpočetních jednotek přebírá koncepci architektur RDNA 1 až 4, na kterou herní GPU Radeon přešla v roce 2019. AMD od té doby mělo dvě linie architektur.
S CDNA 5 ale začíná opětovné sjednocení a sblížení architektur GPU pro výpočetní a AI nasazení a pro hry a grafiku, které bylo přes časem oznámeno (a označovalo se termínem UDNA, ale je možné, že oficiálně se pro označení architektur nakonec používat nebude). Nad novou architekturou hardwaru ale pořád pokračuje zavedený softwarový stack ROCm, která by snad měl pro velkou část vývojářů i uživatelů rozdíly překlenovat. CDNA 5 by už snad mohla nést některé rysy herních GPU s architekturou RDNA 5, která snad vyjdou příští rok.
První 2nm GPU (pro AI)
Instinct MI450X je první GPU používající 2nm proces TSMC – tím jsou vyráběné výpočetní čiplety XCD, které sedí na základové dlaždici, která je vyráběná 3nm procesem. Jde opět o čipletové GPU používající 3D propojení čipletů, které konkurenční Rubin od Nvidie zatím pořád nevyužívá (ale už má separátní IO čiplety připojené 2.5D pouzdřením). Rubin je také stále 3nm, takže Instinct MI455X (respektive celá řada MI400X) zde má technologickou výhodu. AMD uvádí celkový počet tranzistorů 320 millard, kdežto Nvidia u Rubinu 336 miliard.
Akcelerátor Instinct MI455X by měl být tvořený pouzdrem s dvěma základovými dlaždicemi a celkem 16 výpočetními čiplety, z nichž je celkem vyvedeno rozhraní pamětí HBM4 s šířkou 12 288 bitů – akcelerátor tak má na sobě 12 pouzder s pamětí HBM4. To bude výhoda proti GPU Rubin od Nvidie s pouze 8192bitovou pamětí: AMD má paměťové rozhraní o 50 % širší a může osadit 12 pouzder HBM4, Nvidia jen osm.
Výkon až 40 PFLOPS
Jeden Instinct MI455X obsahuje 256 WorkGroup Procesorů (ty jsou u architektur RDNA tvořené dvěma CU, takže by snad mělo jít o ekvivalent 512 dřívějších bloků CU, které se ale už možná v novějších architekturách nebudou samostatně rozlišovat). AMD uvádí, že špičkový takt je 2400 MHz.
GPU při něm dosahuje teoretický výpočetní výkon 40,3 PFLOPS při použití výpočtů se 4bitovými hodnotami OCP MXFP4 a 20,1 PFLOPS při použití hodnot MXFP6 nebo MXFP8, 10,1 PFLOPS ve výpočtech FP16/BFloat16 nebo 10,1 petaOPs v INT8. To je výkon na maticových jádrech pro potřeby AI se započtením efektu funkce Structured Sparsity. Bez ní je fyzická výpočetní síla poloviční (5 PFLOPS/POPS v FP16/BFloat16 a INT8, například).
V obecných výpočtech na „shaderových“ jednotkách (ovšem Instincty nepodporují grafické výpočty, takže toto označení už nedává moc smysl) je 315 TFLOPS a je stejný jak pro FP32, tak pro FP16 výpočty. Zřejmě nejsou nativně podporovány „packed“ operace označované u dřívějších generací GPU jako Rapid Math.
Nvidia uvádí pro GPU Rubin teoretický výkon včetně efektu Sparsity až 50 PFLOPS (a zřejmě 25 PFLOPS bez), takže v hrubých číslech by mohlo být výkonnější. Teoretická čísla v TFLOPS/PFLOPS ale typicky nelze přímo srovnávat mezi různými architekturami, zejména když jsou od úplně různých výrobců. Vztah mezi tímto teoretickým maximálním výkonem a výkonem v praxi se obvykle mezi architekturami značně liší.
432 GB paměti
Instinct MI455X má celkem osazeno 432 GB paměti HBM4, zde má tedy naopak výhodu proti řešení Nvidie díky onomu širšímu paměťovému rozhraní – Rubin má celkem jen 288 GB. Použitá jsou pouzdra HBM4 s kapacitou 36 GB na jedno. Vyšší kapacita paměti znamená, že na Instinctu MI455X lze používat a trénovat větší AI modely. Propustnost paměti je 23,3 TB/s a je podporována ochrana ECC (GPU také podporuje různé RAS schopnosti a také SR-IOV). Přímo na čipu (respektive v čipletech) má akcelerátor 192 MB paměti L2 cache.
Zatímco GPU Nvidie mají rozhraní NVLink pro propojení s dalšími GPU a CPU, Instinct MI455X používá standard UALink, který by měl alespoň teoreticky být schopný spolupracovat s akcelerátory a CPU dalších firem (AMD například oznámilo partnerství s firmou Cerebras, které umožní mít servery obsahující procesory Epyc, GPU Instinct a k tomu Wafer Scale Engine od Cerebras). Jeden Instinct Mi455X má přenosovou kapacitu 600 GB/s (tedy 4,8 Tb/s) nebo 3,6 TB/s (28,8 Tb/s) rozhraním UALink over Ethernet. Tato čísla jsou součtem pro oba směry duplexní komunikace, jedním směrem je kapacita poloviční.
Racky Helios jsou údajně nejsilnější AI řešení?
Podle AMD je toto GPU, respektive racky Helios na něm založené, nejvýkonnější AI hardware na světě. Helios má přes 31 TB kapacity paměti HBM4, celkový výkon 2,9 EFLOPS (exaFLOPS) ve výpočtech FP4/MXFP4 a propustnost konektivity 260 TB/s (terabajtů, ne terabitů, což se u síťových rozhraní spíše uvádí). Obsahovat má přes 4600 jader CPU a přes 18000 výpočetních jednotek GPU – pokud se nepleteme, měl by jeden Helios obsahovat 72 GPU MI455X. Má 18 výpočetních serverů („tray“), kde každý nese dva procesory Epyc 9006 a čtyři GPU, a šestkrát tray vyhrazený pro síťovou komunikaci. Chlazení je mimochodem kapalinové.
Helios s akcelerátory MI455X podle AMD má nejvyšší celkový výpočetní výkon GPU, nejvíce propustnosti i kapacity paměti HBM4 a nejvyšší propustnost propojovací logiky a síťové konektivity, a to i ve srovnání s nejnovějším NVL72 od Nvidie. Zda tomu odpovídá výkon v praxi, to by pochopitelně ukázalo až nezávislé testování, nicméně výsledky se asi také určitě liší podle zátěže.
Objevily se zprávy, že AMD za jeden rack Helios dokonce účtuje výrazně více, než Nvidia za jeden rack NVL72 s GPU Rubin, a přesto počítá s tím, že se bude prodávat. Ale nevíme, zda je to ověřená informace. Je také pravda, že v racku od AMD je o 50 % víc paměti HBM4, takže vyšší cena celého zařízení dává smysl.
AMD také tvrdí, že s Heliosem firmy mohou z jednoho racku dostávat až o 30 % víc AI tokenů za dolar. A má být o 10–15 % výkonnější než NVM72 s GPU Rubin od Nvidie při nastavení na stejný limit spotřeby (což by znamenalo lepší energetickou efektivitu).
Dodávky zákazníkům od září
Racky Helios podle AMD nasadí lídři AI sektoru: Anthropic, OpenAI, Microsoft, Meta a Oracle. Podle AMD už jsou už plně ve výrobě a dodávky zákazníkům mají začít koncem tohoto čtvrtletí (tedy v září) a jejich objemy se mají zvyšovat během Q4 2026.