Lepší kvalita upscalingu pro grafiky GeForce: Nvidia DLSS 4.5 dostává (zpátky) funkci Ray Reconstruction

Na jaře Nvidia oznámila, že teď během srpna vypustí novou verzi herního upscalingu DLSS 4.5, která by měla zvýšit kvalitu výstupu. Přesněji, jde o určité smazání dluhu. V lednu vydaná technologie DLSS 4.5 totiž eliminovala technologii Ray Reconstruction (původně uvedenou v rámci DLSS 3.5), takže ve hrách, kde jste zapnuli DLSS 4.5, jste o ni přišli. Teď tato nekompatibilita byla odstraněna a Ray Reconstruction přichází i do DLSS 4.5.
Ray Reconstruction konečně funguje s DLSS 4.5
Upscaling DLSS 4.5 přinesl pokročilejší (ovšem také náročnější a na starších grafikách pomalejší) AI model typu transformer a zvýšení vizuální kvality ve hrách. Po jeho vydání se ale moc nemluvilo o tom, že nový model přinesl i jedno zhoršení: DLSS 4.5 bylo nekompatibilní s technologií Ray Reconstruction, která propojuje upscaling a denoising (odšumění a vyhlazení) prováděný během raytracingového vykreslování.
Ray Reconstruction pomáhá k tomu, aby denoising nezhoršoval kvalitu upscalingu tím, že umožňuje později běžícímu upscalingu používat jako vstup i obrazová data, která mezitím denoiser rozmazal či jinak degradoval – oba kroky jsou totiž propojené, místo aby byly izolované a uspcaling pracoval už pouze jen s daty, která „vyplivne“ denoiser. Mělo by to pomoci k lepší kvalitě odrazů, detailů v některých částech obrazu – například ve stínech a podobných oblastech.
Po vydání DLSS 4.5 ale byla situace taková, že pokud jste chtěli Ray Reconstruction mít aktivní, vynutilo to ve hře starší upscaling DLSS 4. Neexistovala totiž neuronová síť generace 4.5, která by byla kompatibilní. Nemohli jste tak mít současně výhody obou upscalovacích technologií.
DLSS 4.5 Ray Reconstruction
Nyní během Gamescomu ale Nvidia konečně zpřístupnila již na přelomu května a června avizovanou aktualizaci, s níž vychází konečně model DLSS 4.5, u kterého lze zapnout Ray Reconstruction. Už tedy nebude nutné revertovat upscaling DLSS zpět na starší verzi. V této nové verzi Nvidia přímo požívá označení DLSS 4.5 Ray Reconstruction, nicméně jak bylo zmíněno nejde o úplně novou věc, jen o znovuzprovoznění technologie dostupné už v DLSS 3.5 a DLSS 4.
V této verzi DLSS má mít denoiser ray tracingu zvýšenou kvalitu – podle Nvidie provádí až o 35 % více výpočetních operací a jeho AI model má o 20 % více parametrů. Údajně by se výkon neměl zhoršit nějak výrazně – Nvidia uvádí, že je „podobný“ jako ve starších verzích, což může nějaké zpomalení obnášet.
Model DLSS 4.5 Ray Reconstruction by také měl být opět nově přetrénovaný nad větším korpusem trénovacích dat než předchozí verze a celá upscalovací technologie by měla mít různé další dílčí změny, které by měly připsívat k lepší vizuální kvalitě výsledku (nebo to aspoň Nvidia slibuje). Vedle toho také v této nové verzi přibyly některé nové nastavovací parametry, které budou moci ladit na míru vývojáři her při integraci DLSS 4.5 do jednotlivých titulů.
Hardwarové požadavky technologie zůstávají stejné. DLSS 4.5 tedy pořád funguje na grafikách Nvidia GeForce RTX už od generace 2000 (Turing), včetně funkce Ray Reconstruction.
Zatím jako beta
Pro použití DLSS 4.5 Ray Reconstruction potřebujete stáhnout aktuální ovladače grafik GeForce 580.88 WHQL a Nvidia App. Hry zatím tuto novou verzi modelu DLSS 4.5 nevyužijí automaticky, musíte v nastaveních Nvidia App jít do sekce „About“ a zaškrtnout tam, že chcete zapnout přístup k experimentálním a beta funkcím (DLSS 4.5 Ray Reconstruction mezi ně tedy patrně stále patří).
Poté můžete novou verzi DLSS ručně zapnout pro jednotlivé hry nebo globální skrze možnost „DLSS Override“, přičemž v nastavení AI modelu musíte zvolit „Preset F“, pod nímž se novinka schovává (což bohužel není úplně intuitivní označení).
Zatím to tedy DLSS 4.5 Ray Reconstruction není aktivní „out of the box“ a Nvidia momentálně uvádí jen třicet her, ve kterých se dá pomocí DLSS Override zapnout. Jsou to tyto:
Časem by se nicméně jejich počet měl zvětšovat a postupně asi bude model DLSS 4.5 Ray Reconstruction ve hrách zahrnutý i ve výchozím stavu. Ale to, kdy tato funkce opustí stádium beta, zatím Nvidia neříká.