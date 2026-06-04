Hezčí kvalita obrazu pro raytracingové hry? DLSS 4.5 dostává zpět chybějící podporu pro Ray Reconstruction

Už jsme informovali o tom, kterak Nvidia na Computexu 2026 odhalila procesory RTX Spark pro notebooky s Windows a také výkonný (a extrémně drahý) desktopový počítač DGX Station. Firma ale také přišla s novinkou pro hráče: Novým upgradem své upscalovací technologie DLSS 4.5 pro majitele grafických karet GeForce. Respektive se dá říct, že tato novinka umazává jeden dluh, který DLSS 4.5 mělo do doby, kdy ho Nvidia před pěti měsíci vydala.
Ray Reconstruction posledního půl roku nebyla dostupná
DLSS 4.5 používá pokročilejší, byť také náročnější AI model typu transformer, Nvidia mluví o druhé generaci tohoto modelu. To přineslo zvýšení vizuální kvality výsledných snímků (což lze ovšem formulovat i tak, že byly zmírněny negativní dopady upscalingu…). Nicméně mělo to i jednu nevýhodu: DLSS 4.5 bylo nekompatibilní s technologií Ray Reconstruction, která byla hlavní novinkou DLSS 3.5.
Ray Reconstruction lépe propojuje upscaling a denoising (odšumění a vyhlazení), které je nutné aplikovat na výsledky raytracingového vykreslování, protože dnešní GPU zvládnout analyzovat stále jen malé množství paprsků. Smyslem Ray Reconstruction bylo zajistit, aby denoising nezhoršoval kvalitu upscalingu tím, že eliminuje obrazová data, která ještě upscaling mohl využít. Výsledkem by měla být lepší kvalita odrazů, detailů ve stínech a podobných problémových částí obrazu zejména v pohybu (i když jako obvykle platí, že potenciální přínosy se budou lišit případ od případu).
Po uvedení DLSS 4.5 ale bylo zjištěno, že nové modely, které používá, nejsou s Ray Reconstruction kompatibilní – tato funkce s nimi není poskytována. A pokud byste se ji ve hrách pokusili natvrdo zapnout, došlo k tomu, že se místo DLSS 4.5 použil starší AI model DLSS 4.0, který Ray Reconstruction podporuje. Z vizuálních přínosů Ray Reconstruction tak nešlo těžit, ale také hráč přišel o úsporu grafické paměti, kterou zapnutí Ray Reconstruction typicky přinášelo. Uspořená paměť by se dnes na grafikách s nedostatečnou velikostí paměti (8GB, 12GB) čím dál víc hodila. Jde sice o dílčí úsporu, ale někdy by mohla být rozhodující kapkou do poháru mezi plynulým hraním a propady snímkové frekvence a potřebou zhoršit si obraz snížením nastavení textur, k čemuž nedostatečná velikost paměti vede.
DLSS 4.5 Ray Reconstruction
Toto omezení teď konečně bylo – nebo přesněji řečeno, bude – odstraněno. Na Computexu 2026 Nvidia oznámila DLSS 4.5 Ray Reconstruction, což je verze DLSS 4.5 s neuronovou sítí transformer druhé generace, do které je ona chybějící podpora Ray Reconstruction konečně doplněna. Výsledkem by tedy mělo být zlepšení vizuální kvality tam, kde DLSS 4.5 doteď vykazovalo zhoršení proti staršímu modelu se zapnutou Ray Reconstruction. Taková zlepšení se logicky objeví jenom ve hrách, které používají raytracingové efekty.
Tato nová verze DLSS není ale dostupná hned teď, Nvidia sdělila, že bude vydána až v srpnu (auguste). Podporována bude v 27 hrách, plus se k tomu přidá vykreslovací software Blender který dostane schopnost využít DLSS 4.5 Ray Reconstruction jako denoiser pro své vykreslování rendererem Cycles.
Tuto technologii dostanou všechny grafiky GeForce RTX, tedy od generace RTX 2000 „Turing“ výš. U starších grafických karet sice byl kvůli větší náročnosti na výpočetní čas a grafickou paměť s DLSS 4.5 zaznamenán horší výkon a toto bude téměř určitě platit i pro verzi DLSS 4.5 Ray Reconstruction, ale uživatelé budou moci tento nový model použít, pokud budou chtít ona slibovaná zlepšení kvality. V případě potřeby vyššího výkonu je pak možné ručně ponížit AI model DLSS na starší verzi (to by mělo být možná v nastaveních DLSS Override v Nvidia App).
Technologie upscalingu od Nvidie tak zatím zůstávají zpětně kompatibilní, na rozdíl od generování snímků. To Nvidia zpřístupňuje výlučně jen pro novější grafiky (GeForce RTX 4000 a vyšší, s multisnímkovým generováním dokonce jenom pro karty GeForce RTX 5000 a vyšší).
Zdroj: Nvidia