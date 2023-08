Lepší výkon ve hrách s next-gen procesory Intel? Arrow Lake má jádra se zvětšenou L2 cache

Intel letos vydá refresh procesorů Raptor Lake pro desktopový socket LGA 1700, ale po něm už bude řada na nové generaci procesorů a nové platformě LGA 1851. Na tu jako první přijdou v roce 2024 čipletové procesory Arrow Lake (jelikož desktopové Meteor Lake postihlo zrušení) a vypadá to, že k nim začínají prosakovat informace. Tato CPU přinesou jak nový výrobní proces, tak také novou architekturu jádra CPU – včetně paměťového subsystému a cache.

Na čínské sociální platformě Bilibili se opět ozval leaker používající přezdívku Golden Pig Upgrade s informací o tom, že architektura CPU jader Arrow Lake dostane větší L2 cache. Přesněji má jít o Arrow Lake-S pro desktop, ale lze se domnívat, že stejné to bude i u mobilních verzí pro notebooky. L2 cache je dost integrální částí jádra a byť jsme v nedávné době viděli případy, kdy serverová a klientská verze jedné architektury měly odlišné kapacity, zde asi bude kapacita společná (desktop i notebooky budou mít stejné klientské jádro).

Bavíme se zřejmě o L2 cache velkých jader. Zatímco nynější procesory Core 12. a 13. generace odvozené od křemíku Alder Lake mají jádra CPU s L2 cache o kapacitě 1,25 MB a ty s čipem Raptor Lake ji mají zvětšenou na L2 cache, u Arrow Lake Intel údajně cache zvětšil na 3 MB.





Tato kapacita je enormní, když si vezmete, že ještě v procesorech Comet Lake před pár lety se Intel držel 256kB L2 cache, s níž přišel Nehalem v roce 2008 (pak v roce 2019 přišlo 512 kB u Ice Lake a Rocket Lake a hned další rok 1,25 MB v Tiger Lake). Je ale pravda, že v době Pentií 4 a procesorů Core Duo a Core 2 Duo / Quad Intel používal velké L2 cache, existovaly procesory s 6MB L2 cache sdílenou dvěma jádry. Tehdy ovšem toto byla cache poslední úrovně.

Do větší cache se procesorovému jádru vejde najednou větší sada pracovních dat, takže takováto architektonická změna by mohla vést ke zvýšení výkonu. Zvlášť patrné by to mohlo být u zátěží, jejichž důležitá data mají akorát takový objem, že se do této kapacity plně vejdou, ale L2 cache předchozích CPU jim nestačila.

Na druhou stranu zvětšení cache může také vést ke zhoršení latence – data tedy mohou být dostupná s prodlevou více cyklů, což zase může mít negativní vliv a tyto dva faktory jdou proti sobě. Dopad na výkon proto může být kompromisem, někde může kapacita navíc pomáhat, zatímco jinde převládne efekt zpomalení latencí. Například u procesoru Tiger Lake s 1,25MB L2 cache nebyla vidět nějaká velká zlepšení IPC a ani u Raptor Lake se 2MB L2 cache nezdá být nějakou jasnou výhrou. Uvidíme ale po testech výkonu.

Roadmapa procesorů Intel z Investor Meeting 2022 Autor: Intel

Je možné, že s touto změnou Intel také upraví další cache, například by mohl narůst nyní 3MB blok, který přísluší ke každému velkému jádru P-Core či klastru E-Core. V souvislosti s procesory Meteor Lake se také hovoří o L4 cache či o „Adamantine cache“, což by Arrow Lake pravděpodobně mohlo převzít. Větší L2, L3 i L4 cache by mohly pomáhat mimo jiné výkonu ve hrách.

Vydání těchto procesorů by snad mělo přijít v druhé polovině roku 2024, snad včetně desktopových verzí, které budou prvními procesory Intel pro desktop používajícími nové čipletové paradigma (bez ironie, přechod na heterogenní skladbu z několika kusů křemíku s pokročilým propojením bude velkým přelomem). Pro čiplet s jádry CPU se původně očekávala výroba na procesu Intel 20A, ale množí se zprávy, dle nichž místo toho bude použitý 3nm proces TSMC. Může tedy jít i o první masově vyráběný desktopový procesor Intel, jehož tranzistory už „Intel Inside“ tak docela nebudou.

Zdroje: VideoCardz, Bilibili