65W procesory Raptor Lake Refresh pojedou až na 5,8 GHz: plné parametry modelů i9 až i3

Po předchozí zprávě o tom, jaké modely desktopových procesorů budou v nabídce Intelu v rámci nové 14. generace Core (Raptor Lake Refresh) tu máme další detaily. Leaker chi11eddog na Twitteru publikoval podrobnější specifikace 65W modelů, které v této refreshové generaci Intel chystá. Tentokrát už máme i informaci o tom, jak narostou boostové frekvence 65W modelů a jak budou vypadat levné modely Core i3.

Minulé informace uváděly, že až na Core i7–14700(F), které bude zajímavé přidanými jádry E-Core, mají 65W modely stejné počty jader a v podstatě i stejné základní frekvence. Bylo tedy předem vidět, že Intel se bude snažit poskytnou v nových refreshovaných modelech přínos skrze maximální boosty a tím jednovláknový (a také asi herní) výkon. To se nyní potvrzuje, 65W procesory Raptor Lake Refresh budou podle uniklých specifikacích mít podobně navýšené boosty, jako 125W modely – ve většině případů o 200 MHz, což může dát zrychlení zhruba okolo 4 %.

Níže můžete vidět aktualizovanou tabulku se specifikacemi s doplněnými boosty. Chybí ještě údaje o all-core boostech a maximální turbo spotřeby nových modelů. Ty a jejich potenciální zvýšení jsou teď asi největším otazníkem.

Core i9–14900 a i9–14900F bez grafiky budou podle Chi11eddoga běžet na maximálním boostu až 5,8 GHz, tedy velmi blízko maximální špičce (i9–14900K a i9–13900KS dosahují 6,0 GHz), toto by mělo být s pomocí Thermal Velocity Boostu. U Core i7–14700 a i7–14700F, kde už tato technika použitá nebude (ale stále bude hrát roli Turbo Boost Max 3.0 neboli preferovaná jádra), bude maximální boost 5,4 GHz. V obou případech je to o 200 MHz víc, než v předchozí generaci.

Intel Core 14. generace (Raptor Lake Refresh) 65 W, 125 W Model Jádra P+E / vlákna Takt P-Core Max. turbo P-Core L3 cache GPU TDP Max. turbo spotřeba Core i9–14900K 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 36 MB Ano 125 W ? Core i9–14900F 8+16/32 2,0 GHz 5,8 GHz 36 MB Ne 65 W ? Core i9–14900 8+16/32 2,0 GHz 5,8 GHz 36 MB Ano 65 W ? Core i9–13900 8+16/32 2,0 GHz 5,6 GHz 36 MB Ano 65 W 219 W Core i7–14700K 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 33 MB Ano 125 W ? Core i7–14700F 8+12/28 2,1 GHz 5,4 GHz 33 MB Ne 65 W ? Core i7–14700 8+12/28 2,1 GHz 5,4 GHz 33 MB Ano 65 W ? Core i7–13700 8+8/24 2,1 GHz 5,2 GHz 30 MB Ano 65 W 219 W Core i5–14600K 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 24 MB Ano 125 W ? Core i5–14600 6+8/20 2,7 GHz 5,2 GHz 24 MB Ano 65 W ? Core i5–13600 6+8/20 2,7 GHz 5,0 GHz 24 MB Ano 65 W 154 W Core i5–14500 6+8/20 2,6 GHz 5,0 GHz 24 MB Ano 65 W ? Core i5–13500 6+8/20 2,5 GHz 4,8 GHz 24 MB Ano 65 W 154 W Core i5–14400F 6+4/16 2,5 GHz 4,7 GHz 20 MB Ne 65 W ? Core i5–14400 6+4/16 2,5 GHz 4,7 GHz 20 MB Ano 65 W ? Core i5–13400 6+4/16 2,5 GHz 4,6 GHz 24 MB Ano 65 W 148 W Core i3–14100F 4/8 ? 4,7 GHz 12 MB Ne 60 W ? Core i3–14100 4/8 ? 4,7 GHz 12 MB Ano 60 W ? Core i3–13100 4/8 3,4 GHz 4,5 GHz 12 MB Ano 60 W 89 W

Také u šestijader je to vesměs podobné – jak Core i5–14600, tak Core i5–14500 dostanou navíc 200 MHz na maximálním boostu (ty tedy budou 5,2 a 5,0 GHz). Ale levnější model Core i5–14400 a jeho bezgrafiková verze i5–14400F na tom budou hůře, u těch Intel přidá jen 100 MHz a budou tedy mít maximální boost 4,7 GHz.

Parametry Core i3 vyjasněné

Úplně nová informace jsou pak modely Core i3. Chi11eddog uvádí, že budou mít jen čtyři jádra, už definitivně tím tedy asi padá verze, že by je Intel mohl vylepšit na šestijádra (zakládalo se to na mylných informacích od RedGamingTechu). Chi11eddog uvádí zatím jen jeden model této řady, a to Core i3–14100. To má čtyři jádra, osm vláken, 12 MB L3 cache maximálního taktu boostu bude dosahovat stejného jako i5–14400 – tedy až 4,7 GHz. Tady to ale znamená, že proti i3–13100 v minulé generaci je turbo o 200 MHz vyšší.

Od tohoto modelu ale bude existovat ještě zlevněná verze bez GPU, Core i3–14100F, takže dvě cenové možnosti v nabídce budou.

Intel Core i3–13100F Autor: Ľubomír Samák

To, že se objevily informace i o Core i3, by mohlo znamenat, že i tyto levné modely Intel vydá na podzim. Podle posledních informací totiž tentokrát neměly vyjít jen 125W modely s tím, že mainstreamové 65W procesory by Intel vydal až po novém roce. Místo toho mají alespoň některé 65W modely přijít na trh hned v první vlně. Vydání se očekává v říjnu tohoto roku. Tyto procesory jsou stále založené na stejném křemíku jako Core 13. generace Raptor Lake, a nebudou tak potřebovat nové desky ani čipsety. Použitý je stále socket LGA 1700. Desky jen budou potřebovat aktualizaci firmwaru.

