65W modely procesorů Intel Raptor Lake Refresh pro desktop: Víc jader pro Core i7, jinde ne

V uplynulých týdnech začaly unikat informace o parametrech, které Intel chystá pro novou 14. generaci procesorů Core pro desktop – respektive tzv. Refresh Raptor Lake, což úplně nová generace není, protože jsou použité stále stejné čipy jako v předchozí. Nedávno prosákly téměř kompletní parametry pro odemčené 125W modely, teď tu máme i první pohled na levnější zamčené 65W modely. Ty by údajně mohly také vyjít už teď na podzim.

Dlouhodobě byly pro nadšence a hráče v nabídce Intelu míněné hlavně 95W a později 125W modely (reálná spotřeba, tzv. Maximum Turbo Power, ale může být výrazně vyšší) odemčené pro přetaktování. Nicméně rezerva pro přetaktování pomocí násobiče je v posledních letech hodně malá až žádná, a velmi podobný výkon je tak možné získat s mainstreamovými 65W modely, které lze popohnat zvýšením limitů spotřeby – pokud to tedy za vás už sama nedělá základní deska, což je u vyšších modelů spíš norma než výjimka. V posledních letech tak byly v nabídce Intelu čím dál vyhledávanější právě tyto levnější modely.

Zatím pro ně nemáme tak podrobné parametry, ale leaker s přezdívkou chi11eddog na Twitteru publikoval základní přehled modelů, které by měly vyjít v první vlně. Intel by měl vydat 65W modely Core i9, i7 a i5. Informace od chi11eddoga potvrzují, že 65W modely budou kopírovat počty jader u 125W modelů – přesněji řečeno, konfigurace budou stejné jako u původní řady Raptor Lake a jediný model, který dostane jádra navíc, bude Core i7.

Refresh ponechá základní frekvence prakticky bez změny

Podle specifikací od chi11eddoga refresh prakticky nezmění základní frekvence, což může být proto, že základní křemík i výrobní proces budou téměř stejné (i když myslíme, že Intel možná nějaké štelování 7nm výrobního procesu upraví). Nejvýkonnější model Core i9–14900 bude mít stále 8 jader P-Core a 16 jader E-Core celkem s 32 vlákny a nezmění se ani jeho základní frekvence. Stále je 2,0 GHz pro velká jádra. Podle tohoto úniku ale procesor opět bude mít i verzi F bez integrovaného GPU (Core i9–14900F), s kterou bude možné trochu ušetřit, pokud CPU kupujete do herního počítače.

Levný mainstreamový procesor původní generace Raptor Lake, Core i5–13400F Autor: Ľubomír Samák

Core i7–14700 bude tím nejzajímavějším modelem, protože u něj se věci hýbou. Stejně jako 125W verze bude i 65W Core i7 mít více jader. Intel ponechal 8 P-Core, ale zvýšil počet jader E-Core na 12, takže Core i7–14700 bude poskytovat 28 vláken s 20 jádry a v mnohovláknových úlohách se dostane blíže k procesoru Core i9. S tímto se také zvětší L3 cache na 33 MB. Zajímavé je, že přes přidaná jádra E-Core se nezmění základní takt, pořád je 2,1 GHz jako u i7–13700.

Také tento model bude mít verzi F (Core i7–14700F), která by díky ceně tedy mohla být tím nejatraktivnějším modelem celé rodiny Raptor Lake Refresh, tedy z pohledu herních počítačů.

Chi11eddog potvrzuje, že Core i5 budou v generaci Raptor Lake Refresh beze změn v počtu jader, platí to tedy jak pro 125W, tak i pro 65W varianty. Core i5–14600 i Core i5–14500 budou mít 6 P-Core a 8 E-Core, zatímco levnější Core i5–14400 bude zase omezeno na 6 P-Core a jen 4 E-Core. Tyto procesory také budou mít vesměs nezměněné základní takty – šestistovka zůstane na stejných 2,7 GHz, pětistovka si ale jako jediná polepší na 2,6 GHz (nárůst o 100 MHz). Zato čtyřstovkový model zůstane na stejném základním taktu 2,5 GHz. Ten bude opět poskytovat i levnější variantu Core i5–14400F bez grafiky, která bude patrně zase jeden z nejatraktivnějších modelů v nabídce díky ceně.

Intel Core 14. generace (Raptor Lake Refresh) 65 W, 125 W Model Jádra P+E / vlákna Takt P-Core Max. turbo P-Core L3 cache GPU TDP Max. turbo spotřeba Core i9–14900K 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 36 MB Ano 125 W ? Core i9–14900F 8+16/32 2,0 GHz ? 36 MB Ne 65 W ? Core i9–14900 8+16/32 2,0 GHz ? 36 MB Ano 65 W ? Core i9–13900 8+16/32 2,0 GHz 5,6 GHz 36 MB Ano 65 W 219 W Core i7–14700K 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 33 MB Ano 125 W ? Core i7–14700F 8+12/28 2,1 GHz ? 33 MB Ne 65 W ? Core i7–14700 8+12/28 2,1 GHz ? 33 MB Ano 65 W ? Core i7–13700 8+16/32 2,1 GHz 5,2 GHz 30 MB Ano 65 W 219 W Core i5–14600K 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 24 MB Ano 125 W ? Core i5–14600 6+8/20 2,7 GHz ? 24 MB Ano 65 W ? Core i5–13600 6+8/20 2,7 GHz 5,0 GHz 24 MB Ano 65 W 154 W Core i5–14500 6+8/20 2,6 GHz ? 24 MB Ano 65 W ? Core i5–13500 6+8/20 2,5 GHz 4,8 GHz 24 MB Ano 65 W 154 W Core i5–14400F 6+4/16 2,5 GHz ? 20 MB Ne 65 W ? Core i5–14400 6+4/16 2,5 GHz ? 20 MB Ano 65 W ? Core i5–13400 6+4/16 2,5 GHz 4,6 GHz 24 MB Ano 65 W 148 W

Pro tyto 65W modely bohužel nemáme takty E-Core ani frekvence boostu. Únik také zatím neuvádí nic o maximálních turbo spotřebách neboli PL2. Je pravděpodobné, že refreshované modely se budou od 13. generace lišit právě v turbech, takže by měly mít lepší jednovláknový a herní výkon. Intel u 125W modelů zvýšil boosty o 200 MHz, což by se mohlo opakovat i zde. Přineslo by to zlepšení o cca 3–4 %. Nicméně je také možné, že se s tím zvýší ony limity PL2, takže v mnohovláknových zátěžích (a o něco možná i ve hrách) se zhorší spotřeba, což už je taková chronická nevýhoda s procesory Intel posledních několika let.

Před časem se objevila informace, že Intel výjimečně s vydáním těchto procesorů nebude čekat až na příští rok a měly by vyjít hned již letos, společně se 125W modely. Očekává se to někdy v říjnu, přičemž je pravděpodobné, že v první sestavě vydaných CPU budou zde uvedené modely. To, že zatím nejsou uvedená žádná Core i3, může znamenat buď to, že je Intel vydá až v další vlně, nikoliv už na podzim, nebo že dokonce model i3 vynechá a jejich segment bude dál pokryt jen čtyřjádry z 12. a 13. generace (a podobně u Pentií a Celeronů).

Bez zvýšení ceny?

Chi11eddog jinak uvádí ještě jednu věc. Zatím prý nejsou zprávy o tom, že by Intel tento refresh Raptor Lake chtěl zdražit. Zdá se prý, že by ceny mohly zůstat tam, kde jsou nyní u odpovídajících modelů Core 13. generace. Ona dvacetijádra Core i7–14700 a Core i7–14700F by tak snad mohla mít oficiální ceny 384 $ (s DPH u nás 10 100 Kč / 420 €) a 359 $ (9450 Kč / 392 €).

Zdroj: chi11eddog