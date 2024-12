Levná grafika od Nvidie, která oficiálně neexistuje: Co je zač GeForce RTX 4010?

Vyloženě levné samostatné grafická karty jsou zanedbaná oblast. Výrobcům se moc nevyplatí pro tuto oblast navrhnout nové čipy, takže novinky se objevují až v trošku vyšší cenové hladině (Radeon RX 6400, 6500 XT, GeForce RTX 3050) a pod ní vládnou zombie typu GeForce GT 1030 s čipy starými osm i více let. Je skoro na oslavu, když se v nejnižším segmentu objeví něco nového. Jako třeba GeForce RTX 4010, která se záhadně vynořila v Číně.

GeForce RTX 4010

V Číně se teď objevila nová levná grafika Nvidie, označená GeForce RTX 4010, ale je to zdá se samotné Nvidii navzdory. Karta, která by jinak byla nejlevnější moderní grafikou GeForce (včetně podpory ray tracingu), je totiž podle všeho neoficiální, byť nejde ani o vyložený padělek. Nvidia sama tento model nikde neuvádí a nejspíš za ním vůbec nestojí.





Na existenci této grafiky upozornil youtuberský kanál Budget Builds Official, který na ní narazil v Číně. Prodejce karty o ní uvádí, že je vyráběná jakousi firmou Shenzen Bitland a není určená pro spotřebitele, ale jen pro OEM výrobce počítačů (a proto se na ní nebude vztahovat záruka). Přes tyto poněkud odstrašující zmínky objednaná karta byla skutečná.









Podle zkoumání specifikací jde o grafiku založenou na architektuře Ampere a 8nm čipu GA107, vyrobenou v nízkoprofilovém provedení s chladičem stylu blower. Pozoruhodné je, že dodaná karta má logo Nvidia. Vysvětlení je zdá se takové, že jde ve skutečnosti o reálnou grafickou kartu vyráběnou Nvidií, ale pro segment profesionálních grafických stanic, patrně model Nvidia RTX A400. Kdosi v Číně ovšem tyto karty přenálepkovává na základní herní grafiky právě pod tímto označením GeForce RTX 4010. Reálným výrobcem by snad mělo být PNY.





Karta, kterou Budget Builds Official koupil, podle GPU-Z obsahuje 768 shaderů (6 bloků SM, 16 ROP, 24 texturovacích jednotek) a je osazeno 4 GB paměti GDDR6 s efektivním taktem 12,0 GHz na 64bitové sběrnici. Utilita GPU-Z ale přímo nepoznává model karty. PCI-ID asi může být přepsáno, aby se karta nehlásila jako RTX A400, je možné, že je i modifikován BIOS. Takt GPU je podle GPU-Z 1417 MHz, což by měl být základní takt RTX A400. Díky architektuře Ampere je podporovaný i ray tracing, ovšem s použitelností odpovídající celkovému poměrně nízkému výkonu.

Zdroj: Youtube.com

Karta má podle obrázků jednoslotový chladič odpovídající RTX A400 a co také o původu vypovídá, jsou obrazové výstupy. Ty tvoří čtyři mini DisplayPorty charakteristické pro „profi“ grafiky, PCB tedy také sedí. Dodavatel do balení zdá se přidává adaptér z mini DisplayPortu na analogový výstup D-Sub. RTX A400 má TDP 50 W, což by snad mohla být i spotřeba nastavená této kartě, i když není vyloučeno, že má spotřebu navýšenou pro lepší výkon.

Nvidia RTX A400 Autor: Nvidia

Z nějakého důvodu tato grafika funguje s oficiálními ovladači od Nvidie určenými pro lokální specialitu GeForce RTX 4090D – není jasné, zda jde o nějaké nedopatření, kterého autor GeForce RTX 4010 využil, nebo má Nvidia na přenálepkovávání těchto grafik přece jenom nějaký polooficiální podíl.

Specifikace Nvidia RTX A400 Autor: Nvidia

Karta se podle „objevitele“ v Číně prodává za ekvivalent 80 liber (2450 Kč / 97 €). Ovšem při poslání do Evropy se s dalšími náklady cena vyšplhala o dalších 50 %. Za takové peníze je asi lepší se zkusit podívat po reálné kartě Nvidia RTX A400, která se u nás v obchodech za ceny začínající na čtyřech tisících dá najít.





Důvodem vzniku této grafiky asi není nic jiného, že zmiňovaný nedostatek modernějších levných samostatných GPU – třeba pro počítače s procesorem bez integrovaného GPU. Záhada na tom je, proč se vyplatí vzít kartu z profesionálního „workstation“ trhu a přeznačit ji jako herní kartu. Profi modely totiž normálně Nvidia prodává za výrazně vyšší ceny než herní grafiky se stejným hardwarem.

Je možné, že Nvidia vyrobila přebytek těchto lowendových profi modelů v době kryptoměnnové bubliny a poté zjistila, že pro ně není odbyt, takže byly po celých várkách prodány do Číny za nízkou cenu. Teoreticky by asi mohlo jít i důsledek praktiky, o které se u Nvidie mluvilo před několika lety – že v době, kdy je vysoká poptávka po jejích highendových GPU, podmiňuje jejich dodávky tím, že od ní klient odebere zároveň různé ležáky (a pak pro ně musí najít nějaké uplatnění, což zároveň Nvidii pomáhá odstřihnout od prodejů konkurenty). Karty RTX A400 mohly poté takovému zákazníkovi zůstat na ocet. To už ale je hodně spekulativní.

Jednodušší vysvětlení budou ony neprodejné skladové zásoby, které zůstaly v distribuci pro kryptotěžařské horečce. Je škoda, že se nemohly na trh dostat normálním způsobem a Nvidia asi nemá zájem takovou levnou GeForce RTX 4010 (nebo 3030, jakkoli by se model jmenoval) nabízet.





Zdroje: Budget Builds Official, Tom’s Hardware