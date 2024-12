Levné next-gen grafiky: GeForce RTX 5060 pořád jen s 8 GB paměti, RTX 5060 Ti už povýší

Jen co jsme tu měli informace o vyšších modelech grafik Nvidia nadcházející generace „Blackwell“, objevilo se něco také ke grafikám pro širší vrstvy hráčů, tož k mainstreamovým „60kovým“ modelům. U těchto karet se poslední dva roky řeší problém 8GB kapacity (zatímco nová GPU Intelu se teď přiklonila k větší pamětem) a vypadá to, že budeme dále. GeForce RTX 5060 u této nízké kapacity zůstává, ale model Ti už se zdá se posune výš.

Podle informací, které přinesl web WCCFtech, budou obě karty šedesátkové série založené na stejném GPU (čipu GB206) i na stejném PCB (PG152). To je změna proti generaci Ada Lovelace, kde měla GeForce RTX4060 separátní levnější čip než RTX 4060 Ti. Zatím ale nemáme potvrzeno, kolik výpočetních jednotek toto GPU bude poskytovat. V GeForce RTX 5060 bude mít logicky ořezanou konfiguraci.

Co už je ale podle WCCFtechu potvrzeno, je paměťová sběrnice. Jak RTX 5060, tak RTX 5060 Ti budou mít jen 128 bitů široké paměti, stejně jako to bylo v generaci RTX 4000 / Ada Lovelace (v předchozích generacích Pascal, Turing a Ampere byly karty kategorie „60“ 192bitové).





GDDR7 i u levnějších karet

Ovšem po stránce paměťové propustnosti by to nemusel být problém. Jak RTX 5060, tak RTX 5060 Ti údajně budou používat novou technologii GDDR7 s vysokými efektivními frekvencemi. Pokud by paměti jely na efektivní rychlosti 28 GHz jako u vyšších modelů, dodávaly by i s touto šířkou propustnost 448 GB/s. WCCFtech ale dodává, že takt může u těchto levnějších karet být trochu nižší, zatím není potvrzen.

Šířka sběrnice má ovšem dopad na kapacitu paměti. GeForce RTX 5060 má podle WCCFtechu plánováno stále jen 8 GB, v této generaci tedy k upgradu mainstreamových karet na vyšší kapacitu nedojde. A je třeba dodat, že to zřejmě nenastane ani u konkurenčních karet Radeon RX 8000, které také budou mít v tomto segmentu GPU se 128bitovými pamětmi.

Ovšem u GeForce RTX 5060 Ti už zdá se přídavek bude, tato karta má být osazená 16 GB paměti. Už u GeForce RTX 4060 Ti existovala taková verze, ale byla dost okrajová a drtivá většina kupujících pravděpodobně brala 8GB model, protože příplatek za 16 GB byl neúměrně velký vůči ceně základního modelu i při pohledu na cenu jiných výkonnějších grafik. V generaci Blackwell to ale podle WCCFtechu bude tak, že model 5060 Ti bude existovat pouze v této 16GB verzi a na výběr nebude. To by teoreticky mohlo znamenat, i že karta pak bude vycházet výhodněji – pokud 16GB konfigurace nebude jen symbolická, ale hlavní, bude muset mít konkurenceschopnější cenu.

GeForce RTX 4060 Ti byla ještě primárně 8GB grafika Autor: Ľubomír Samák

U 128bitové sběrnice je nevýhoda, že momentálně použitelné 16Gb paměťové čipy umožňují jen 8GB a 16GB kapacitu (a na tu je potřeba dvojnásobek čipů, což asi je nákladově méně výhodné). Zatímco kapacita 8 GB začíná být nedostatečná – nebo už je – v očích výrobců už je 16 GB příliš velký skok. Je škoda, že tato třída GPU nemá 160bitovou nebo 192bitovou sběrnici, která by posunula základ na 10 GB nebo 12 GB a poté už by nebyl asi ten skok na dvojnásobný počet čipů nutný.

Je možné, že tyto karty již budou podporovat PCI Express 5.0 a za jistých okolností asi už mohou čerpat výhodu, budou-li osazené do dostatečně nové platformy podporující tento standard. Je však pravděpodobné, že rozhraní bude u čipu GB206 mít opět jen osm linek (PCIe 5.0 ×8), takže se propustnost propojení mezi CPU a GPU dostane jenom na úroveň PCIe 4.0 ×16 používaného dnešními dražšími grafikami.

Vydání ještě v prvním kvartálu?

WCCFtech uvádí ještě jednu věc – GeForce RTX 5060 a 5060 Ti údajně teď jsou plánovány k vydání už koncem února nebo na březen 2025. Tudíž by vyšly ještě v prvním kvartálu a při lednovém vydání GeForce RTX 5090 a 5080 by to bylo asi nejrychlejší vydání mainstreamových karet v porovnání s termínem příchodu těch highendových, jaký v posledních letech byl. Obvykle se na mainstreamové modely nové generace čeká delší dobu.

Zdroje: WCCFtech, VideoCardz