Specifikace next-gen grafik Nvidia: GeForce „50“ by mohla topit méně, než se čekalo

Po konci roku, patrně na CES 2025, má Nvidia oznámit novou generaci grafik. Nvidia dopředu o chystaných novinkách prakticky nikdy nemluví, ale teď poprvé potvrdila jejich příchod, který je tak už asi definitivní věcí. Vydala totiž oficiální „teaser", který potvrzuje jméno nové generace. A máme i nové neoficiální zvěsti o parametrech těchto grafik, zejména o spotřebě. V posledních letech šplhala nahoru, takže jsme na ni dost zvědaví.





GeForce „50“ oficiálně

Vypadá to, že v pojmenování se nebudou konat žádná překvapení a dle očekávání se nová generace bude jmenovat GeForce (řady) RTX 5000. Nvidia minulý týden vydala na sociálních sítích avízo oznamující úvodní prezentaci firmy na CES 2025, která se bude konat 6. 1. 2025 a měla by být živě přenášená. Fandové si tedy mohou dát datum do diáře, ale přenos má jet od 18:30 pacifického času, což u nás bude 3:30 ráno druhého dnes (7. ledna).

Bude s tím ale spojená také akce „GeForce LAN 50“ a aby nebylo pochyb, ve vizuálu provázející pozvánku je v lineárním černo zeleném vzoru uprostřed číslovka „50“. Znamená to prakticky určitě GeForce (RTX) 5000, protože Nvidia tímto způsobem odkazovala k prvním číslicím v názvu už dřív (Turing byl takto „GeForce 20“), ale po nich budou pravděpodobně dále následovat zažitá dvojčíslí označující model, tedy 90, 80, 70, 60 a tak podobně. I když nějaká kreativita a extrašpekáčky v označení se vždy mohou zamanout.





RTX 5070 Ti se stejnou spotřebou jako RTX 4070 Ti?

Vedle této oficiální zvěsti se objevily i nové neoficiální drby či průsaky. Zejména o kartě GeForce RTX 5070 Ti, která by asi mohla být třetím nejvýkonnějším modelem po 5080 a 5090. Její částečné specifikace jsme již měli – karta má mít 70 výpočetních jednotek SM, tedy 8960 shaderů a 70 RT jader / 280 tensor jader a paměťovou sběrnici o šířce 256 bitů. Použitý bude čip GB203 (druhý největší v generaci), a to v konfiguraci GB203–300.

Vizuál lákající na akci GeForce LAN 50 Autor: Nvidia

Takty GPU pořád ještě nemáme, ale co bylo nyní zjištěno, je takt pamětí. Karta má mít 16 GB paměti nové generace GDDR7, která používá signalizaci PAM3 (což je značná změna proti GDDR6, ale trochu i proti GDRR6X se signálem PAM4), která má běžet na taktu 28,0 GHz efektivně. Jde o stejnou (efektivní) frekvenci, jaká má být používána u vyššího modelu RTX 5090, ale doteď nebylo potvrzeno, že RTX 5070 Ti na tom bude stejně. Takt mohl být teoreticky nižší pro upotřebení horších čipů, nebo naopak vyšší díky užšímu rozhraní. Propustnost při této frekvenci bude 896 GB/s, tedy necelých 90 % toho, co měly GeForce RTX 3090 a 4090.

Další zásadní věc se týká spotřeby. Podle WCCFtechu má být celková spotřeba karty nebo její TDP až 350 W. Ovšem po této zprávě se ozval dobře informovaný leaker Kopite7kimi, že podle jeho informací Nvidia možná snížila spotřebu zpátky na 285 W. To by byla nezměněná hodnota proti GeForce RTX 4070 Ti, tedy předchůdci v generaci Ada Lovelace.

Finální spotřeba ještě není úplně jasná, podle Kopite7kimiho má Nvidia specifikace jak pro 285W, tak pořád i pro 350W kartu, ale ty s TDP 285 W jsou prý aktuálnější. Nižší spotřeba by byla pozitivum, ale karta s ní bude logicky mít také o něco nižší výkon.





Menší TDP i pro GeForce RTX 5090?

Určité zlepšení by prý podle Kopite7kimiho mohlo být i u nejvýkonnějšího modelu GeForce RTX 5090. U toho se doteď uvádělo, že spotřeba celé karty dosáhne 600 W, tedy přesně na hranici kapacity, kterou (teoreticky) utáhne jeden kabel / konektor 12V-2×6, který má být použitý k napájení (zhruba 75 W ale ještě může karta brát ze slotu PCIe ×16).

Aktuálně ale Kopite7kimi uvádí, že i u této karty „může nastat mírné snížení“. Zatím ale není potvrzené a leaker ani neuvádí konkrétní hodnotu, o kterou by se spotřeba karty mohla zlepšit. Vzhledem k formulaci by možná mohlo jít o něco okolo 50 W. TDP stanovené na 550 W by na jednu stranu asi působilo lépe, na stranu druhou je to ale pořád hrozně moc (pořád je to víc než 90 % ze zátěže pro chlazení, ventilaci skříně a napájení – plus samozřejmě účet za elektřinu). Ještě před šesti lety by nejvýkonnější grafiky GeForce brala polovinu.

To, že je řeč o snížení spotřeby u dvou modelů, dává asi naději, že by mohlo dojít k zúspornění a zefektivnění napříč portfoliem. To by v případě potvrzení bylo vítané.

Protože vydání (nebo aspoň odhalení, při němž budou parametry oznámeny) je už blízko, možná by mohly brzy prosáknout definitivní parametry. Zejména pro GeForce RTX 5080 a 5090, ty mají totiž vyjít jako první. Výkon pochopitelně ale ukážou až nezávislé recenze.

Zdroje: Nvidia, VideoCardz, Kopite7kimi (1, 2), WCCFtech