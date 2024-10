GeForce RTX 5090 nemá napájení dvěma kabely. 600 W jediným konektorem bez bezpečné rezervy?

Když začaly prosakovat zprávy o parametrech grafik Nvidia nové generace, objevila se i informace, že nejvyšší model GeForce RTX 5090 by mohl mít napájení už dvěma kusy nového 12+4pinového konektoru. Je zajímavé, že třeba web VideoCardz byl od počátku přesvědčený, že jde o „nesmysl“, dost možná na základě vlastních informací. A zdá se, že toto skutečně je pravda a RTX 5090 opravdu postačí jeden kabel. Otázka je, jestli se z toho radovat.

Ačkoliv Nvidia samotná žádné oficiální informace o způsobu napájení chystané highendové grafiky neprozradila, dostaly se i tak ven informace z oficiálního zdroje. Čínský výrobce zdrojů Segotep, který spolupracuje s čínským výrobcem desek i grafik, firmou Colorful, se totiž k této věci vyjádřil a odvolal se při tom přímo na specifikace grafik, které jsou stále pod přísným NDA.

Segotep uvádí, že firma má přístup k parametrům GeForce RTX 5090, což může být buď z titulu výrobce zdrojů, s kterými Nvidia o napájecích kabelech a požadavcích karet také komunikuje, nebo i přes partnerství s Colorfulem. A v těchto specifikacích je podle firmy jasné, že GeForce RTX 5090 je stále napájená jediným kabelem s konektorem 12VHPWR (či přesněji jeho novější upravenou verzí 12V-2×6). Toto teď asi můžeme považovat za prakticky potvrzené.

Důvod této indiskrétnosti je, že firma dostala otázku, zda na jejích highendových zdrojích stačí jeden 12+4pinový konektor, vzhledem k drbům o dvoukabelové RTX 5090. Právě to vedlo Segotep k vyzrazení informace z NDA specifikací, čehož by se normálně asi zdržela. Segotep jinak také přidal formulaci „uvidíme se v lednu“, která odkazuje k tomu, že GeForce RTX 5090 má vyjít hned v prvním měsíci nového roku. To není ovšem nová informace.





Jen jeden konektor 12+4pin je tedy dobrá zpráva pro ty, kdo dotyčnou grafiku chtěli, ale u zdroje mají tento kabel jenom jeden. Referenční specifikace obnášející jediný napájecí konektor by měly znamenat, že se tohoto řešení přidrží velká většina karet. Pokud tedy máte podobnou obavu jako zákazníci Segotepu, není důvod k neklidu, u většiny karet problém s chybějícím druhým kabelem opravdu nenastane.

Ale výrobci nejspíš nebudou mít zakázáno přidat druhý konektor jako svou vlastní volitelnou úpravu. Předpokládáme, že se to bude dít u nejdražších modelů karet, kde se výrobci předhánějí v robustním provedení, luxusním příslušenství a výmyslech a lákají na vidinu vysokého přetaktování. I pokud byste ale takovou kartu koupili, je zde vždy možnost druhý konektor uspokojit adaptérem z osmipinů (zatímco první nativním 12+4pinovým kabelem zdroje).

12+4pinový konektor a port na straně zdroje Autor: Gigabyte

Horší bezpečnost?

Otázka ale je, zda elegantnější a z hlediska nároků na zdroj a případné pořizování nových kabelů levnější řešení s jedním kabelem je opravdu pozitivum. GeForce RTX 4090 provázejí problémy se spolehlivostí těchto kabelů, kdy od začátku dochází k incidentům s přehříváním, které vedou k roztavení kabelů i konektorů na kartě. Ta je tím samozřejmě poškozena (a roztavit se konektor může i na straně zdroje). Tato selhání jsou způsobená tím, že konektor je příliš subtilní, takže je náchylný na deformace vlivem ohnutí kabelů nebo sil nějak působících na konektor ze strany, a současně má příliš malou rezervu, kdy už u GeForce RTX 4090 se zcela správným zapojením odpor vede k nějakému nemalému navýšení teploty, která při jakémkoli problému naroste ještě víc.

GeForce RTX 4090 ale přitom měla jen 450W referenční spotřebu grafiky, zatímco kabel má dle specifikací zvládnout až 600 W. V tomto případě zde tedy stále byla nějaká rezerva. GeForce RTX 5090 ale už podle úniků má mít TDP 600 W (byť ještě není zcela potvrzené, že nepůjde místo TDP o tzv. power limit, ale zdá se nevyhnutelné, že i reálná spotřeba bude určitě vyšší než u RTX 4090, protože nový model bude mít mnohem více jednotek, ale používá stejný 4nm proces).

A protože zahřívání kabelu roste s přenášeným elektrickým proudem, znamená to, že situace s teplotou kabelů u GeForce RTX 5090 bude nutně výrazně horší než u GeForce RTX 4090, a proto bude i více případů roztavených či jinak poškozených kabelů. Protože se zmenší teplotní rezerva, pravděpodobně se spolehlivost může zhoršit i nelineárně. Zatímco při 450 W se velké množství problematických zapojení konektorů ještě vešlo do rezervy a nikdy se neprojevilo (protože například zhoršovaly teplotu o 20 stupňů, ale kabely většinou měly třeba 40 stupňů rezervy), při 600 W už třeba bude rezerva teploty menší a úplně stejné případy neoptimálního kontaktu konektorů už mohou skončit fatálně.

Tuto hrozbu by použití dvou konektorů krásně řešilo a minimálně přidalo uživateli na klidu, protože by se proud rozložil mezi dva „600W“ kabely a rezerva na každém z nich by se naopak zvýšila. Je pravděpodobné, že 600W karta by s dvěma kabely pravděpodobně problémy neměla (respektive, asi by muselo dojít ke skutečně nedbalému špatnému zapojení).

Nicméně jak celá historie 12+4pinu ukazuje, Nvidia asi hodně hledí na vzhled u svých grafik „Founders Edition“ a zdá se, že podobně jako u firmy Apple toto lpění na designu může být i na úkor praktické funkčnosti. Dva kabely možná byly jednoduše „neakceptovaelné“ z toho důvodu a na případné technické výhody ani nepřišla debata.

Zdroj: VideoCardz