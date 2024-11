Víc paměti, ale i víc wattů. Jaké budou GeForce RTX 5070 a GeForce RTX 5070 Ti?

Až v novém roce sice dojde k vydání nové generace grafik od Nvidie, přesto už ale začaly prosakovat podrobnosti o chystaných modelech, které v prvních měsících roku 2025 vyjdou. Během týdne se sešly novinky k GeForce RTX 5090 coby nejvýkonnějšímu modelu, ale zejména i k levnějším GeForce RTX 5070 Ti a GeForce RTX 5070, což mohou být zrovna karty, které budou vzhledem k cenám „highendu“ zajímat nejvíc hráčů.

Web VideoCardz citující předního leakera s přezdívkou Kopite7kimi přišel ve čtvrtek se zprávou o plánovaných parametrech GeForce RTX 5070 Ti, kterou poté doplnil separátní článek webu BenchLife.

GeForce RTX 5070 Ti

Tato karta bude třetí nejvýkonnější model generace RTX 5000 a podle jejich informací je založená na čipu GB203 – údajně ve variantě GB203–300. V této kartě tedy bude použitý stále druhý největší čip jako v druhém nejvyšším modelu RTX 5080 (ta má GB203–400). Obě karty používají stejné referenční PCB (vyšší model je PG147 SKU 45, model RTX 5070 Ti je PG147 SKU 60).

RTX 5070 Ti bude obsahovat 8960 shaderů, tedy 70 SM (přičemž plně aktivní konfigurace GPU GB203 má mít 84 SM / 10 752 shaderů). Na rozdíl od výpočetních jednotek ale nebudou osekané paměti. GPU poskytuje fyzicky 256bitovou sběrnici a model RTX 5070 Ti bude mít plnou šířku pamětí a kapacitu 16 GB, zatímco RTX 4070 Ti měla jen 12 GB paměti, byla totiž založená na třetím menším čipu AD104 s 60 SM (7680 shaderů) a 192bitová sběrnice byla maximum možné s daným křemíkem.





GeForce RTX 5070 Ti by měla používat paměti GDDR7 a díky tomu dosáhne na slušný nárůst propustnosti (s efektivní frekvencí 28,0 GHz by se při 256bitové sběrnici dostala na 896 GB/s). Po stránce hrubého výkonu bude mít RTX 5070 Ti s 8960 shadery o šestinu více (16,7 %) více výpočetních jednotek než RTX 4070 Ti.

Další potenciální navýšení výkonu jí mohou přinést architektonická zlepšení zvyšující výkon na 1 MHz na jednu jednotku (dalo by se říct IPC), ale také nárůst frekvence. Ačkoliv zatím nemáme informace o tom, jaké budou takty ve specifikacích, drby hovořily o tom, že GPU Blackwell budou dosahovat vysokých čísel.

Také však má narůst spotřeba – u RTX 4070 Ti se uvádí TDP 285 W, kdežto nový model GeForce RTX 5070 Ti má podle informací od BenchLife mít spotřebu 350 W (mimochodem – to byla před čtyřmi lety spotřeba nejvyššího modelu RTX 3090 a byl to tehdy prakticky rekord; trend spotřeb grafických karet není zrovna pozitivním vývojem). Není úplně jasné, zda jde o tzv. Maximum Power Limit, nebo o hodnotu, kterou Nvidia bude uvádět jako TDP či přesněji TGP (celková spotřeba karty). BenchLife píše, že jde o TGP, což by byla horší (znamenající vyšší reálnou spotřebu) z obou variant.

Autor: Nvidia

GeForce RTX 5070

Zatímco k GeForce RTX 5070 ještě Kopite7kimi parametry webu VideoCardz neřekl, publikoval je však web BenchLife. Tato karta už má třetí menší čip GB205 ve variantě GB205–300 (to je následník AD104 v předchozí generaci – označení GB204 Nvidia z nějakého důvodu přeskočila). Toto GPU už má jen 192bitové paměti, takže RTX 5070 ponese jen 12 GB paměti jako model RTX 4070 před ní. Údajně by to ale mohla být stále GDDR7, takže propustnost by mohla být až 672 GB/s při efektivním taktu 28,0 GHz (nebo ještě víc, bude-li vyšší).

Na čipu bude aktivních 6400 shaderů, což je 50 bloků SM. Frekvence GPU opět známé nejsou. Jen samotný počet jednotek představuje potenciální nárůst výkonu o 8,7 % (RTX 4070 má jen 5888 shaderů / 46 SM), k čemuž opět něco mohou přidat architektonická zlepšení a vyšší takty. Tento model má mít podle BenchLife také zvýšenou spotřebu, TDP prý bude 250 W, zatímco model RTX 4070 byl jen na 200 W.

Nereferenční grafiky GeForce RTX 4070 Ti Super Autor: Nvidia

GeForce RTX 5090: PCIe 5.0 potvrzen, velmi velký křemík

Specifikace GeForce RTX 5090 prosákly už před dřívější dobou (spolu se specifikacemi RTX 5080). RTX 5090 má 512bitové paměti GDDR7 s kapacitou 32 GB a propustností 1792 GB/s (efektivní frekvence 28,0 GHz) a 21 760 shaderů (170 bloků SM ze 192 fyzicky přítomných na čipu GB202). TDP je údajně 600 W, což bude napájeno jediným kabelem s konektorem 12V-2×6 (upravený 12+4pin 12VHPWR).

Nově se k tomuto modelu objevily informace o velikosti jeho čipu GB202 (to je nejvýkonnější verze herní řady GPU Blackwell). Podle leakera s přezdívkou MEGAsizeGPU má mít plochu 744 mm². Pro srovnání: AD102 v GeForce RTX 4090 má jen 608 mm² a GA102 generace Ampere mělo 628 mm²). Pouzdro BGA má rozměr 6,3 × 5,6 cm. Čip má být podle dosavadních informací stále vyráběný 4nm procesem.

Kromě toho ukázal další leaker hongxing2020 také fotografii konektoru, kterým se karta bude osazovat do slotu PCIe ×16. Kontakty na něm mají specifický vzhled, který zřejmě souvisí s tím, že toto GPU bude již podporovat PCI Express 5.0, takže na novějších platformách (Ryzen 7000/9000, Intel Core 12. generace a novější) bude konečně možné použít vyšší propustnost propojení s procesorem. Informace o tom, že RTX 5090 bude jako první GeForce umět „Gen 5“, se objevila už dříve, tento snímek ji ale snad dokládá.

Většina karet vyjde v prvních třech měsících roku 2025

Podle webu BenchLife Nvidia vydá GeForce RTX 5090 (a 5090D pro Čínu), GeForce RTX 5080 a GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 ještě v prvním kvartálu roku 2025. GeForce RTX 5060 Ti a GeForce RTX 5060 coby levnější modely spodního mainstreamu ještě datum nemají takto konkrétně potvrzené a zřejmě v první třetině roku nevyjdou. Podle BenchLife je pravděpodobné, že místo dříve prodrbávaného března vyjdou v dubnu (apríli).

Zdroje: Videocardz (1, 2, 3), BenchLife