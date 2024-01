LG chystá herní OLED monitor s rychlostí 480 Hz i v klasické kombinaci 27 palců / 1440p

Před Silvestrem jsme psali o OLED monitoru od LG, s kterým si můžete volit mezi rozlišením 4K při 240 Hz, nebo „eSports“ rozlišením FullHD s rovnou 480 Hz. Firma ale vydává ještě další herní monitor, který také používá OLED, ale má napevno nastavené rozlišení 2560 × 1440 bodů. To je pro řadu hráčů asi pořád optimem, a tudíž by pro ně tento OLED mohl být možná vůbec nejatraktivnějším zobrazovadlem. Onu extrémní frekvenci totiž umí také.

Pro tento monitor zatím nemáme označení, ale bude odhalen příští týden na CES 2024 a jde o OLED obrazovku s rozlišením 2560 × 1440 bodů na 27palcové úhlopříčce, tedy v snad úplně nejoblíbenější herní kombinaci – pokud ponecháme stranou velmi levné, nebo naopak úplně specializované závodní FullHD monitory.

LG potvrdilo, že tento monitor bude podporovat obnovovací frekvenci 480 Hz, takže bude prakticky na špičce toho, co dnes herní monitory nabízejí. LCD sice umožňují až 540 Hz, ale protože zde jde o OLED, měl by nejspíš tento 480Hz monitor umožňovat ještě rychlejší reakce a čistější podání pohybu. Odezva panelu totiž má být pouhých 0,03 ms. To, že OLED oproti LCD prakticky netrpí na projevy pomalého přepínání (odezvy) pixelů, je asi obecně známo.





Současně by displej měl mít další obvyklé výhody OLED, jako je vysoký kontrast, neboť černá je reálně černá, a nikoliv „podsvícená tmavá“. Podání tmavých částí obrazu má být ještě zlepšeno novou technologií nazvanou „META“. Spočívá v tom, že struktura panelu by měla mít nad body v matrici vytvořené jakési mikročočky (MLA neboli „Micro Lens Array“), které minimalizují odrazy světla zvenku a zlepšují tak čitelnost a prokreslenost tmavých částí obrazu.

Herní monitor LG UltraGear OLED Autor: LG

Větší vlna technologie OLED v herních monitorech

LG na trh vrhne více herních zobrazovadel používajících technologii OLED, firma s nimi prý chce dobýt významnější pozice v oblasti highendových herních monitorů. Lze asi čekat, že letos přijde jejich větší rozšíření. Vedle této 1440p sedmadvacítky a 31,5palcového 4K monitoru s funkcí Dual-Hz, o němž jsme psali dříve, by měly být nabízené také monitory s poměrem stran 21:9 a úhlopříčkami 34 a 45 palců. A také OLED monitor s úhlopříčkou 39 palců.

To je zatím méně obvyklý formát. Existují takové monitory, které mají poměr stran 16:9 a rozlišení 2560 × 1440 bodů (řešení pro milovníky velkých ploch, avšak ne až tak velkých, jakou jsou televizoidní 43" či 55" monitory), ale LG zmiňuje poměr stran 21:9, takže spíš také půjde o superširokoúhlý (možná i prohnutý) monitor. Více o něm bude jasné během CES 2024, kde ho firma určitě vystaví.

Zdroje: LG, Tom's Hardware, TechPowerUp