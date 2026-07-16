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Mapy.com mají představili skvělý plánovač trasy: stačí jí nakreslit prstem, aplikace zbytek dopočítá

Matěj Vlk
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Nová funkce bude k dispozici předplatitelům s Premium verzí. Autor: Ilustrace ChatGPT
Nová funkce bude k dispozici předplatitelům s Premium verzí.
Nový režim PRO plánovač umožňuje místo průjezdních bodů upravit trasu pouhým nakreslením přibližné trasy přímo do mapy. Kromě toho přibyla i historie úprav při plánování.
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Mapy.com přidávají do mobilní aplikace funkci PRO plánovač, který umožňuje změnit vypočítanou trasu kreslením přímo do mapy. Prstem lze naznačit požadovanou trasu a aplikace cestu automaticky přepočítá. Funkce patří do předplatného Premium, nicméně po přihlášení ji lze bez placení vyzkoušet během pěti plánovacích relací.

Trasa kreslením

PRO plánovač se zpřístupní až po zadání výchozího místa a cíle, nelze tedy začít kreslit od začátku. Následně lze zvolit kreslení a prstem vyznačit oblast, kterou má cesta nově vést. Po dokončení tahu aplikace upraví odpovídající část trasy. Stejným způsobem lze pokračovat i na dalších úsecích.

Důležité je, že funkce nevytváří nové průjezdní body – pouze upřesňuje průběh mezi již zadanými místy. Při přepočtu ale aplikace nadále respektuje existující body a nevhodně umístěný bod proto může způsobit kličkování nebo návrat trasy.

Změna trasy prstem.

Změna trasy prstem.

Autor: Matěj Vlk

Ruční úpravy fungují při cestě autem, pěšky a na kole a dostupné jsou také pro lyžařské a běžkařské trasy. U veřejné dopravy a vodních cest lze využívat historii změn v režimu PRO plánovač, samotné kreslení však k dispozici není.

Historie úprav

Součástí nového režimu jsou tlačítka pro vrácení a obnovení změn. Historie zachytí přesunutí bodu i změnu jeho pořadí a uloží také případnou změnu směru či přetažení trasy.

PRO plánovač rozšiřuje nabídku placených funkcí Mapy.com, která zahrnuje pokročilejší plánování a práci s uloženým obsahem. Bez předplatného je k dispozici pět zkušebních relací, v každé lze plánovač používat bez dalšího omezení. Upravenou trasu lze uložit, sdílet a spustit v navigaci. Zakreslený průběh zůstane zachovaný, nicméně na webu se trasa zobrazí v běžném režimu, protože tam zatím PRO plánovač nedorazil.

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Po krátkém testování mi nové změny trasy přijdou jako nejpohodlnější způsob pro rychlé změny trasy přímo v terénu. Běžně je pro zpřesňování potřeba využít průjezdní body, jejichž umístění trvá výrazně déle – rychlejší je to s POI, výběr bodu z mapy je ale pomalejší než nové nakreslení trasy. Kreslení lze libovolněkrát zopakovat a dobrat se tak opravdu k trase, kterou požadujete.

Zdroj: Mapy.com

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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