Meta dál rozšiřuje placený WhatsApp, Facebook a Instagram. Platit budou jednotlivci i firmy

Meta včera zavedla hned šestici placených šesti Meta One pro jednotlivce, tvůrce a firmy. Sdružují placené funkce jejích aplikací s vyššími limity AI. Základní používání Facebooku, Instagramu, WhatsAppu i Meta AI zůstává zdarma.
Tři aplikace v jednom předplatném
Pro jednotlivce Meta nabízí dva tarify:
- Meta One Core za 7,99 USD/měsíc spojuje Instagram Plus, Facebook Plus a WhatsApp Plus. Zvyšuje také limity generování obrázků a videí v Meta AI, používání instagramového Restyle a hlasových efektů.
- Meta One Premium za 19,99 USD/měsíc obsahuje vše z Core a přidává nejvyšší limity tvorby pomocí AI.
Samostatná předplatná jednotlivých aplikací, která Meta zavedla v květnu jsou k dispozici beze změny. WhatsApp Plus stojí 2,99 USD/měsíc, Instagram Plus a Facebook Plus potom 3,99 USD/měsíc. Placená nabídka zahrnuje přes 50 funkcí a Meta uvádí více než 15 milionů uživatelů s aktivovaným předplatným.
Část novinek teprve přijde
Instagram Plus nově umožňuje měnit písma zpráv a Stories, zobrazovat náhledy zpráv a dostávat upozornění, když příběh zhlédnou vybraní lidé. Facebook Plus rozšiřuje přizpůsobení Messengeru, statistiky Reels a superreakce na Reels a příspěvky. WhatsApp Plus v budoucnu přidá například úložiště záloh chatů a médií i Focus Schedules pro plánované ztišení či skrytí konverzací.
Do balíčků má navíc přibýt Edits Plus s cloudovým prostorem pro synchronizaci rozpracovaných videí mezi zařízeními. Chystaný asistent má analyzovat instagramové statistiky a navrhovat obsah, přičemž předplatné rozšíří jeho limity.
Předplatné pro firmy
Pro firmy a tvůrce jsou určené čtyři dražší tarify:
- Essential od 14,99 USD/měsíc nabízí ověřovací odznak, ochranu před vydáváním se za majitele účtu, rozšířený profil a Instagram Plus. Ve WhatsApp Business přidává ověřený kanál a vyšší kapacitu Meta Business Agent.
- Advanced od 49,99 USD/měsíc přidává plánování Stories až 30 dní dopředu, odkazy v neplacených příspěvcích a Reels či export analytiky. Rozšiřuje také údaje o publiku, týmovou správu bez sdílení hesel, počet připojených zařízení a kredity pro hromadné zprávy WhatsApp Business.
- Expert od 149 USD/měsíc dále zvyšuje funkční limity i kapacitu firemního agenta.
- Max od 499 USD/měsíc pokračuje ve zvyšování těchto limitů a kapacity Meta Business Agent.
Zdroj: Meta