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Meta dál rozšiřuje placený WhatsApp, Facebook a Instagram. Platit budou jednotlivci i firmy

Matěj Vlk
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Stejně jako například Apple nazvala Meta balíček sdružující více předplacených služeb jako One. Autor: Meta
Stejně jako například Apple nazvala Meta balíček sdružující více předplacených služeb jako One.
V rámci jednoho placeného tarifu lze získat Instagram Plus, Facebook Plus a WhatsApp Plus. Vedle toho Meta zavedla i placené balíčky pro firmy.
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Meta včera zavedla hned šestici placených šesti Meta One pro jednotlivce, tvůrce a firmy. Sdružují placené funkce jejích aplikací s vyššími limity AI. Základní používání Facebooku, Instagramu, WhatsAppu i Meta AI zůstává zdarma.

Tři aplikace v jednom předplatném

Pro jednotlivce Meta nabízí dva tarify:

  • Meta One Core za 7,99 USD/měsíc spojuje Instagram Plus, Facebook Plus a WhatsApp Plus. Zvyšuje také limity generování obrázků a videí v Meta AI, používání instagramového Restyle a hlasových efektů.
  • Meta One Premium za 19,99 USD/měsíc obsahuje vše z Core a přidává nejvyšší limity tvorby pomocí AI.

Samostatná předplatná jednotlivých aplikací, která Meta zavedla v květnu jsou k dispozici beze změny. WhatsApp Plus stojí 2,99 USD/měsíc, Instagram Plus a Facebook Plus potom 3,99 USD/měsíc. Placená nabídka zahrnuje přes 50 funkcí a Meta uvádí více než 15 milionů uživatelů s aktivovaným předplatným.

Část novinek teprve přijde

Instagram Plus nově umožňuje měnit písma zpráv a Stories, zobrazovat náhledy zpráv a dostávat upozornění, když příběh zhlédnou vybraní lidé. Facebook Plus rozšiřuje přizpůsobení Messengeru, statistiky Reels a superreakce na Reels a příspěvky. WhatsApp Plus v budoucnu přidá například úložiště záloh chatů a médií i Focus Schedules pro plánované ztišení či skrytí konverzací.

Balíček Meta Plus v sobě kombinuje stávající předplatná.

Balíček Meta Plus v sobě kombinuje stávající předplatná.

Autor: Meta

Do balíčků má navíc přibýt Edits Plus s cloudovým prostorem pro synchronizaci rozpracovaných videí mezi zařízeními. Chystaný asistent má analyzovat instagramové statistiky a navrhovat obsah, přičemž předplatné rozšíří jeho limity.

MM_AIvideo

Předplatné pro firmy

Pro firmy a tvůrce jsou určené čtyři dražší tarify:

  • Essential od 14,99 USD/měsíc nabízí ověřovací odznak, ochranu před vydáváním se za majitele účtu, rozšířený profil a Instagram Plus. Ve WhatsApp Business přidává ověřený kanál a vyšší kapacitu Meta Business Agent.
  • Advanced od 49,99 USD/měsíc přidává plánování Stories až 30 dní dopředu, odkazy v neplacených příspěvcích a Reels či export analytiky. Rozšiřuje také údaje o publiku, týmovou správu bez sdílení hesel, počet připojených zařízení a kredity pro hromadné zprávy WhatsApp Business.
  • Expert od 149 USD/měsíc dále zvyšuje funkční limity i kapacitu firemního agenta.
  • Max od 499 USD/měsíc pokračuje ve zvyšování těchto limitů a kapacity Meta Business Agent.

Zdroj: Meta

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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