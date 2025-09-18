Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Meta představila brýle budoucnosti: čitelné i na slunci a s titulky v reálném čase

Meta představila brýle budoucnosti: čitelné i na slunci a s titulky v reálném čase

Matěj Vlk
Dnes
Meta Ray-Ban Display Autor: Meta
Brýle jsou fotochromatické a umí se přizpůsobit okolnímu světlu
Brýle Meta Ray-Ban Display zobrazují obsah z telefonu před pravým okem. Umí promítnout zprávu, video, navigaci nebo videohovor. Ovládají se pomocí prstů jednoduchými gesty s náramkem na zápěstí.

Společnost Meta na konferenci Connect 2025 ukázala nové brýle Meta Ray-Ban Display. Ty sice navazují na předchozí modely, ale díky integrovanému displeji výrazně posouvají funkce. Na první pohled jsou robustnější, ale stále v rámci možností vypadají jako běžné designové brýle. Pro okolí tak nejde o výstřednost typu Google Glass.

Displej je monokulární a nachází se pouze v pravém skle. Má rozlišení 600 × 600 px, obnovovací frekvenci 90 Hz a zabírá asi 20° zorného pole. Díky jasu až 5000 nitů je jeho čitelnost velmi dobrá i proti přímému slunci. První testy ukazují, že vývojáři minimalizovali světelný únik, takže displej není viditelný z druhé strany.

Meta Ray-Ban Display s páskem

Pro ovládání slouží pásek Neural Band

Autor: Meta

Displej je zároveň fotochromatický, tedy samostmívatelný podle okolního světla. Brýle při východu z interiéru na venkovní světlo zareagují ztmavením skel, čímž zároveň dojde ke zvýšení čitelnosti displeje. Alespoň tak popisuje efekt redaktorka na The Verge po prvních testech.

Ovládání náramkem

Na brýle lze promítat běžný obsah z telefonu jako jsou zprávy, krátká videa či pořizovat snímky. K ovládání nově slouží pásek na zápěstí Neural Band, který využívá EMG pro snímání nervových signálů z vaší ruky. Díky tomu lze používat přirozená gesta například pro potvrzování položek v menu (klepnutí ukazováčkem), nebo pohyb v nabídkách (pohyb palcem do stran). Zajímavostí je například možnost psaní zpráv, kdy lze prstem virtuálně psát třeba na koleno nebo na stůl.

Vývojáři se pochlubili i zobrazením živých titulků při konverzaci. Brýle dokonce rozpoznají díky kameře osobu, na kterou se díváte a titulky začne zobrazovat pouze pro tohoto mluvčího. Obdobně jako v případě Apple AirPods Pro 3 můžeme na tuto možnost v Česku zapomenout.

Meta Ray-Ban Display

Meta Ray-Ban Display jsou mohutnější ten standardní brýle nebo předchozí model Meta Ray-Ban Wayfarer.

Autor: Meta

Otázkou podobně jako u předchozí generace bude především výdrž. Ve specifikacích je uvedeno 6 hodin při smíšeném používání, není ale jasné, co přesně to znamená. Samotné pouzdro na brýle potom přidá dalších 25 hodin a náramek Neural Band má vydržet 18 hodin.

Brýle Meta Ray-Ban Display se během září začnou prodávat ve Spojených státech a na evropský trh se dostanou v prvních měsících příštího roku. Oficiálně jsou potvrzeny Francie, Itálie a Spojené království, dá se ale předpokládat i dostupnost v Česku prostřednictvím neoficiální distribuce. Cena je nastavena na 799 $, tedy kolem 20 000 Kč s daní.

Specifikace

  • Displej: 600 × 600 px, 20° zorné pole, 90 Hz (obsah 30 Hz), jas 30–5000 nitů

  • Výdrž: 6 h (brýle), 18 h (náramek), pouzdro = 4 nabití navíc

  • Skla: fotochromatická, s podporou dioptrií od –4.00 do +4.00

  • Kamera: 12 MP, 3× zoom, fotky 3024×4032 px, video 1080p při 30 fps

  • Váha: 69 g

  • Odolnost: IPX4 (brýle), IPX7 (náramek)

  • Úložiště: 32 GB = až 1000 fotek, 100 videí (30 s)

Zdroj: MetaThe Verge

Matěj Vlk

Návody a tipy
