Microsoft zrušil nejspolehlivější metodu, jak aktivovat Windows. Tlačí na registrace účtů a online licence

Microsoft dlouhé roky provozoval telefonické linky, které bylo možné využít pro aktivaci Windows, případně balíku Office. Pokud z jakéhokoli důvodu nebylo možné aktivaci provést online nebo u starších systémů nedošlo k ověření licenčního klíče, zpravidla se jednalo o nejspolehlivější metodu. Ta ale nyní přestala fungovat – Microsoft oficiálně potvrdil, že aktivační linky vypnul.
Pouze online
V Česku pro telefonní aktivaci produktů Microsoftu sloužilo bezplatné telefonní číslo 800 100 074. Po zavolání se ozval automat, který uživatele provedl jednoduchým (byť zdlouhavým) procesem aktivování. Nejdřív si vyžádal speciální ID instalace, které bylo tvořeno celkem osmi bloky několika čísel a následně zpět nadiktoval ověřovacích osm bloků, které software po zadání aktivovaly.
Pokud ale na linku Microsoftu zavoláte nyní, ozve se pouze hláška, že telefonická aktivace byla zrušena a online aktivace je dostupná na webu aka.ms/aoh.
To může být problém pro uživatele, kteří svůj počítač nechtějí nebo nemohou připojovat k internetu. Novější systémy jako Windows 10 a Windows 11 lze aktivovat i bez připojení konkrétního počítače k síti, vždy je ale vyžadováno druhé online zařízení, na kterém je možné zobrazit aktivační portál na adrese výše.
Naopak pro starší systémy jako Windows 7 či Windows 8 již další varianta offline aktivace neexistuje. Osobně jsem ji použil nesčetněkrát. Šlo totiž o jediný způsob, jak spolehlivě aktivovat Windows 7, které využívaly multilicenci z MSDN AA.
Microsoft se však logicky snaží uživatele přinutit k primárnímu způsobu aktivace, tedy prostřednictvím Microsoft účtu, se kterým se licence Windows nebo Office sváže.
Zdroj: Neowin