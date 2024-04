Nejvýkonnější PCIe 5.0 SSD od MSI: rychlost až 14,6GB/s s řadičem Phison Max14um

Prakticky všechna SSD s rozhraním PCIe 5.0 ×4 jsou teď založená na řadiči Phison E26 (i když vyhlížíme alternativy). Většina jich ještě úplně nevyčerpává potenciál tohoto rozhraní, ale letos přišla aktualizace označená Max14um. A právě s tou teď MSI uvádí SSD, které bude jedním z nejrychlejších (pokud ne nejrychlejším) NVMe modulem na trhu – MSI Spatium M580 Frozr, které má svištět rychlostí až 14,6 GB/s. I chladič bude mít jeden z největších.

Spatium M580 Frozr je klasický desktopový modul M.2 v provedení M.2 2280, v tomto případě asi čistě pro desktopy, a ne pro notebooky, protože je z výroby osazený opravdu rozměrným, a tím pádem snad i účinným chladičem s třemi heatpipe.

Používá řadič Phison E26 Max14um a s ním 232vrstvou NAND od Micronu (se zápisem typu TLC) a samozřejmě mezipaměť DRAM, která má dvojnásobek obvyklé kapacity – to znamená, že 4TB SSD má samo pro sebe 8 GB paměti LPDDR4. V nabídce budou moduly s kapacitou úložiště 1 TB, 2 TB a 4 TB.





Autor: MSI

Zatímco předchozí SSD MSI (Spatium M570 Pro Frozr) založené na Phisonu E26 dosahovalo sekvenční rychlosti čtení 12 400 MB/s, toto nové Spatium M580 Frozr má už udávanou maximální rychlost čtení 14 600 MB/s. Sekvenční zápis bude moci běžet rychlostí až 12 700 MB/s při zápisu do pseudoSLC cache. MSI tak o malý kousek (100–200 MB/s) předbíhá konkurenční Crucial T705, další top model založený na stejných vnitřnostech.

Výše zmíněná čísla platí pro 2TB model, který je nejrychlejší, zatímco 4TB verze je o kousek pozadu (viz tabulku níže). MSI bohužel neuvádí údaje v IOPS. Phison pro řadič uvádí potenciál až pro 1 500 000 IOPS ve čtení a 2 000 000 IOPS v zápisu, ale pro tento modul MSI to nemusí nutně platit.

MSI Spatium M580 Frozr Kapacita/model 1 TB 2 TB 4 TB NAND 1Tb TLC 3D 232 vrstev 1Tb TLC 3D 232 vrstev 1Tb TLC 3D 232 vrstev Cache (DRAM) 2 GB 4 GB 8 GB Sekvenční čtení 13 700 MB/s 14 600 MB/s 14 100 MB/s Sekvenční zápis 10 300 MB/s 12 700 MB/s 12 600 MB/s Náhodné čtení (4K) ? IOPS ? IOPS ? IOPS Náhodný zápis (4K) ? IOPS ? IOPS ? IOPS Spotřeba (maximum) 11,5 W 11,5 W 11,5 W Spotřeba (nečinnost) 144 mW 144 mW 144 mW Spotřeba (L1.2 sleep) 85 mW 85 mW 85 mW Garantovaný objem zápisu 700 TB 1400 TB 3000 TB Cena ? ? ?

Maximální spotřeba je 11,5 W (klidová by ale měla být schopná klesnout až k 0,144 W a 0,085 W v úsporném režimu L1.2). Poměrně vysoké zátěžové spotřeby, a tím teploty PCIe 5.0 modulů, jsou známý problém, v tomto případě jim MSI čelí chladičem Frozr. Jeho design by měl vycházet z předchozího modelu Spatium M570 Frozr.

Autor: MSI

Jeho žebrování by mělo pomáhat chlazení, pokud bude jeho profilem procházet airflow, což by vzhledem k značné výčnívavosti (SSD má na výšku 71,65 mm) mělo být snadno splnitelné. SSD by takto možná mohlo profitovat i z ventilátorů GPU osazeného nad něj, při osazení nad grafiku by zase mohl být schopen zachytit nějaký airflow způsobovaný chladičem CPU, v takovém případě ale už žebrování nebude mít ideální orientaci (na druhou stranu má tak velký profil, že by se na něj měl vejít pohodlně 60mm ventilátor, jen si budete muset vyrobit vlastní osazení pomocí stahovaček nebo fixovacích drátků).

SSD bude mít pětiletou záruku s údajně vysokou přepisovací životností, jde ale spíš jen o lehký nadprůměr se 700 přepisovacími cykly (700 TBW u 1TB modelu a úměrně u vyšších, tedy s výjimkou 4TB modelu, kde je to zarovnáno na 3000 TB, tedy 750 cyklů). Uživatelé těchto SSD ovšem jako bonus s koupí dostanou ještě licencované zálohování od Actiphy.

