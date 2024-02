Nejrychlejší SSD už je skoro na limitu PCIe 5.0: Crucial T705 dosáhne rychlost 14,5 GB/s

Během nějakého roku, co jsou na trhu PCIe 5.0 SSD, se rychlosti z počátečních cca 10 GB/s zvedly. Zatímco první moduly s řadičem Phison E26 využívaly z potenciálu rychlejšího rozhraní jen část (podobně jako první PCIe 4.0 SSD s rychlostí „jen“ 5000 MB/s), teď už to je o dost lepší. Crucial, který loni měl jeden z nejrychlejších modulů (T700), teď chystá vylepšenou verzi, která by to zřejmě mohla dotáhnout do konce a využít PCIe 5.0 prakticky naplno.

Phison na CES 2024 prezentoval aktualizaci řadiče Phison E26 a jeho firmwaru označenou „Max14um“, která má zvednout výkon na něm založených SSD až k nějakým 14 GB/s. Dost možná právě na této platformě je založený modul Crucial T705, o němž nyní unikly informace na web. Podle jména jde o aktualizaci modulů T700, které byly založené na Phisonu E26, takže dává smysl, aby nový Crucial T705 používal tuto výkon zlepšující refreshnutou verzi Max14um.

Crucial T705: PCIe 5.0 naplno?

Crucial T705 zatím nebyl oznámen, ale na internet unikly fotografie a pak i údajné specifikace, což asi znamená, že vydání je poměrně blízko. Podle snímků bude SSD mít verzi s černým a bílým (bílá verze je „Limited Edition“) chladičem. Ten není tak obří jako u některých dalších implementací Phisonu E26, ale je výrazně žebrován, takže by měl být poměrně schopný v pasivním využití airflow ve skříni. Vedle toho bude v prodeji také holá verze určená k montáži do desek s vlastním chlazením.





Podle specifikací, které na Twitteru publikoval uživatel Deepblue, budou k dostání 1TB, 2TB a 4TB kapacity, přičemž maximálního výkonu dosahuje 2TB model. Sekvenční čtení u něj jede až rychlostí 14 500 MB/s a sekvenční zápis 12 700 MB/s. V náhodném přístupu je to pak 1 550 000 IOPS při čtení a 1 800 000 IOPS při náhodném zápisu (v tom je mimochodem velké zlepšení, pro originální T700 se uvádí jen 1 500 000 IOPS). Údaje pro všechny modely můžete vidět zde v tabulce:

Crucial T705 Kapacita / model 1 TB 2 TB 4 TB NAND 1Tb TLC 3D 232 vrstev 1Tb TLC 3D 232 vrstev 1Tb TLC 3D 232 vrstev Cache (DRAM) ? ? ? Sekvenční čtení 13 600 MB/s 14 500 MB/s 14 100 MB/s Sekvenční zápis 10 200 MB/s 12 700 MB/s 12 400 MB/s Náhodné čtení (4K) 1 400 000 IOPS 1 550 000 IOPS 1 500 000 IOPS Náhodný zápis (4K) 1 750 000 IOPS 1 800 000 IOPS 1 800 000 IOPS

Tyto upgradované modely SSD s řadičem Phison E26 oznámilo více výrobců, ale s rychlostí 14 500 MB/s by Crucial T705 asi mohl být prozatím nejrychlejší. SSD používá vlastní 232vrstvé čipy 3D NAND se záznamem TLC od Micronu. Ten stojí přímo za značkou Crucial, takže úplně nepřekvapí, pokud z těchto čipů právě Crucial vytluče nejvíc výkonu. Bohužel nemáme údaje o tom, na jaká čísla se Micronu/Crucialu povedlo dosáhnout ve spotřebě, která je asi největší bolestí PCIe 5.0 SSD.

Konkrétní termín, kdy se tyto moduly začnou prodávat (nebo ceny), zatím nevíme. Ovšem únik specifikací (patrně z japonských dokumentů) v úhledné tabulce stejně jako produktové fotografie či rendery naznačují, že to bude v nějaké dohledné době – spíše za několik týdnů než za několik měsíců.

Už jsme na maximu?

Kolik přesně se z PCIe 5.0 podaří vytlouct, těžko říct přesně, ale bude to zřejmě hodnota blízko těmto 14 500 MB/s. Teoretická hrubá propustnost rozhraní PCIe 5.0 ×4 je 16 GB/s, ale část toho padne na ECC a režii, takže maximální datová propustnost NVMe SSD vždy byla nižší než teoretické maximum rozhraní. U PCIe 3.0 ×4 se zastavila někde na 3600 MB/s, u PCIe 4.0 ×4 se podařilo dostat o něco více než dvojnásobek – 7400 MB/s. Pokud by se prakticky vytěžitelná propustnost u PCIe 5.0 ×4 prostě zdvojnásobila, měli bychom dostat cca 14 800 MB/s, jen kousek nad špičkovým číslem uváděným pro Crucial T705.

Informace k řadiči Phison E26 Max14um Autor: Phison

Někde zde by to maximum asi mohlo být, protože i podle Phisonu má řadič Phison „Max14um“ být maximálně schopen rychlosti asi 14,7 GB/s a současně o něm firma říká, že má stabilně dosahovat „plné rychlosti PCIe 5.0“. Toto číslo má jinak platit pro běh na platformě AMD X670E. Je zajímavé, že pro platformu Intelu Z790 uvádí Phison nižší potenciál, jen 14,2 GB/s. Tyto výsledky vyžadují NAND typu B58R od Micronu s rychlostí rozhraní 2400 MT/s.

Ono vytěžení PCIe 5.0 se samozřejmě týká sekvenčních rychlostí, které jsou striktně omezené rychlostí rozhraní PCIe, přes které data z modulu tečou. Rychlosti zápisu jsou obvykle o něco nižší a jako vždy platí, že se uvádějí pro zápis do pseudoSLC cache, zatímco dlouhotrvající zápis, který ji vyčerpá, pak pojede pomaleji. Každopádně vyčerpání limitů sekvenčních rychlostí čtení a zápisu určitým řadičem neznamená, že pak nemůžou přijít řadiče a SSD, které budou na stejném rozhraní podávat vyšší výkon. Další zlepšení se totiž mohou dít na úrovni latencí čtení a zápisu, schopnosti zvládat těžkou zátěž s mnoha přístupy naráz nebo malou hloubkou fronty, nebo třeba mix současné čtecí a zapisovací zátěže.

A na druhou stranu mohou budoucí novější řadiče stejný výkon jako tyto vytuněné Phisony E26 zvládnout s nižší spotřebou a bez potřeby nadprůměrného chlazení. Pokroky v této oblasti se tedy nezastaví a nebudou čekat až na příchod PCIe 6.0 (o kterém zatím nevíme, kdy se v PC a noteboocích ukáže).

