Na nejpokročilejším výrobním procesu Intelu bude cizí firma vyrábět 64jádrový ARM procesor

Dlouho bylo považováno za scénář z kategorie zamrznutí pekla, že by Intel mohl svá CPU vyrábět u TSMC místo ve svých vlastních továrnách. Podobně legrační byly scénáře, že by vyráběl procesory ARM, které by měly být jeho možná nejvážnější konkurencí. Ale to první Intel údajně čeká a to druhé je v podstatě jisté. Intel teď dokonce sám oznámil, že na jeho 1,8nm procesu Intel 18A budou vyráběné takříkajíc konkurenční procesory ARM pro servery.

Není to dokonce ani poprvé. Aby Intel mohl konkurovat TSMC, potřebuje razantně zvětšit měřítko své polovodičové výroby, což jde jen získáním množství externích klientů. A takoví architekturu ARM nevyhnutelně budou používat. Již před delší dobou byla proto oznámena spolupráce s ARMem, která má zajistit, že na 1,8nm procesu budou dobře fungovat licenční jádra ARMu.

Teď byl oznámen konkrétní zákazník a je to firma Faraday, která bude vyrábět serverové procesory ARM, což je zrovna segment, o který se asi Intel bojí nejvíc. Bude to tedy příležitost vidět, zda to Intel míní vážně, když chce, aby foundry byznys (IFS) měl přednost před ohledy na vlastní produkty a byl otevřený bez diskriminace komukoliv – i úhlavním konkurentům.

64jádrový serverový procesor ARM

Faraday na 1,8nm proces Intelu (tedy technologii označenou Intel 18A) míří se serverovým procesorem, který chystá. Ten bude používat jádra architektury Neoverse, licencované přímo od ARMu. Dost možná se jich tedy už týká o optimalizace pro proces 18A, která byla dříve oznámena.

Procesor (respektive SoC) bude mít 64 jader Neoverse a je určený vedle klasických serverů také pro síťovou a komunikační infrastrukturu. Přítomné budou samozřejmě i řadiče PCIe, pamětí DDR5 a technologie CXL, takže procesor asi bude prezentován také jako demonstrátor toho, že proces Intelu dokáže foundry klientům všechny tyto součásti poskytnout. Není řečeno, jaká verze architektury Neoverse je použitá, ale SoC má být dostupný v první polovině roku 2025, takže by mohlo jít i o nějakou budoucí verzi (Neoverse V3, Neoverse N4).

Procesy Intel 20A a Intel 18A Autor: Intel

Faraday není nějaké větší zavedené jméno jako třeba Ampere Computing (výrobce procesorů eMag, Altra). Intel by asi raději měl v resumé takovou větší firmu (pokud ne rovnou třeba Amazon s Gravitonem či Microsoft s jeho procesory Cobalt) a to, že je jako takový významný úlovek prezentována Faraday, také o něčem svědčí.

Firma Faraday také zdá se nemá úplně typický obchodní model, kdy by jako Ampere Computing vyrobila celé procesory a pak je volně prodávala. Design svého ARM procesoru nabízí různým zákazníkům (pro které do něj může přidat úpravy nebo custom bloky) a až na základě jejich zájmu by procesor byl vyráběn. Toto ovšem také může znamenat, že pokud se takoví zájemci nenajdou, nemusí onen 1,8nm ARM procesor od Faraday nakonec vůbec do výroby jít.

Faraday ale pro 1,8nm proces (Intel 18A) není jediný oznámený externí klient. Neupřesněné čipy na této technologii má objednané i ministerstvo obrany USA, které asi nalákalo bezpečná výroba na americké půdě. Další klienti se zájmem o serverové či síťové čipy jsou na 4nm a 3nm procesu (Ericsson) a Intel získal také zakázky od Amazonu, ale ne na samotnou výrobu čipu, ale jen na pokročilé pouzdření.

Zdroje: Faraday, Tom’s Hardware