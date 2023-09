Intel ukázal plán budoucích procesorů. V roce 2025 přijde Panther Lake s 1,8nm technologií

Na akci Intel InnovatiOn udělal Intel symbolický „krok do budoucnosti“, když odhalil procesory Meteor Lake, poprvé obsahující outsourcovaný křemík vyráběný u TSMC a pokročilou čipletovou stavbu s 3D technologií Foveros. Meteor Lake vyjde na konci roku, Intel ale také zveřejnil roadmapu procesorů pro PC a notebooky, ukazující, co bude následovat po něm. Na roky 2024 a 2025 se chystají hned tři nové generace či rodiny „jezerních“ procesorů.

Pokud vám to v ostatním chaosu uniklo, Intel potvrdil termín, kdy se procesory Meteor Lake, respektive notebooky s nimi, začnou prodávat – nastane to netypicky až před koncem roku 2023 (14. 12.), nicméně ještě letos. Stihnout termín do konce roku byl určitě cíl, který se Intel snažil splnit ze všech sil. Kvůli reputaci, ale také v tom asi hraje roli to, že příští rok má už zase přijít nová generace. Nebo možná dokonce dvě generace.

Intel potvrdil, že v roce 2024 vydá procesory vyráběné již jeho 2nm procesem (Intel 20A). Vedle nich vyjdou také 3nm procesory pro servery Sierra Forest, ale v oblasti procesorů pro PC Intel tuto technologii přeskočí a půjde rovnou na proces Intel 20A. Tento proces by měl být tím, co se vyvinulo z technologie, kterou Intel dříve v roadmapách označoval jako 5nm proces. Měla by tedy zhruba tvořit konkurenci 3nm technologii TSMC, pokud se spolehneme na staré pravidlo, že Intel míval číslování o generaci pozadu.

Je ale možné, že v průběhu let se parametry změnily a cílí na agresivnější výsledek, takže nakonec skutečně tento proces bude schopen konkurovat i 2nm technologii TSMC. Proces Intel 20A má používat tranzistory RibbonFET, což je jiné jméno pro tranzistorovou strukturu GAAFET, kterou TSMC hodlá nasadit také až na 2nm procesu.





Roadmapa procesorů Intel ukázaná na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Arrow Lake

Jako první 2nm (20A) procesor má vyjít generace označená Arrow Lake. Toto by měly opět být standardní obecné procesory pro celý trh PC v tom smyslu, že už nebudou existovat jen ve verzi pro notebooky (která bude asi pokračovat v koncepci, kterou teď začíná Meteor Lake), ale také jako desktopové procesory. Přijde s nimi nová platforma se socketem LGA 1851, která měl původně již premiérovat s desktopovým Meteor Lake, jež však bylo zrušeno.

LGA 1851 má přinést vylepšenou konektivitu – například PCIe 5.0 ×4 pro SSD připojená přímo k procesoru. Zdá se, že desktopové procesory Arrow Lake přinesou čipletovou stavbu CPU i do tohoto segmentu, nebudou tedy monolitické.

Arrow Lake má používat novou architekturu výkonných jader CPU, snad s kódovým označením Lion Cove. Mělo by se tedy proti Meteor Lake zvýšit IPC a zlepšit jednovláknový výkon. Objevily se zvěsti, že tato architektura by mohla odstranit HT, ale to je zatím neoficiální nepotvrzená věc. Architektura Crestmont efektivních jader by patrně mohla zůstat nezměněná proti Meteor Lake, ale proti dnešním Raptor Lake a Alder Lake by byla nová.

Tip: Zruší Intel u procesorů Arrow Lake a Lunar Lake Hyper Threading? Prý zmizel z dokumentů

Tyto procesory mají vyjít v roce 2024. Pravděpodobné je asi, že to bude v jeho druhé polovině – na podzim, což je pro Intel obvyklá doba uvádění nových generací, nebo na sklonku roku. Přesně a závazně to zatím ale řečeno nebylo.

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Lunar Lake

Druhá rodina procesorů, nesoucí jméno Lunar Lake, nebude univerzální jako Arrow Lake. Toto, zdá se, budou úsporné procesory optimalizované na nízkou spotřebu pro mobilní zařízení. Používají také stejný 2nm proces a zdá se, že by tedy neměly představovat následníka Arrow Lake (novou generaci), ale spíše něco jako jeho paralelní doplněk. Možná podobně, jako kdysi existovaly paralelní rodiny procesorů Whiskey Lake a Amber Lake. Desktopová verze Lunar Lake tedy nebude vydána.

Procesory Lunar Lake by rovněž mohly vyjít v roce 2024 (asi až po Arrow Lake), ale není to u nich tak jisté jako u Arrow Lake. Teoreticky tak mohou spadnout až do roku 2025.

Vzhledem k tomu, že asi má jít o sesterskou generaci, pravděpodobně je stále použité totéž velké jádro Lion Cove. Objevila se ale informace, že malá jádra by se mohla lišit (uvádí se pro ně i označení Skymont – tyto věci ale Intel oficiálně nesdělil).

První demo 2nm procesoru

Intel na akci InnovatiOn vzorek procesoru Lunar Lake poprvé předvedl v akci. Procesor byl schovaný v referenčním notebooku a byla demonstrována jeho AI jednotka. Ta by měla už být nové generace proti NPU použitému v Meteor Lake, a snad dokonce i proti její druhé generaci v Arrow Lake.

Na notebooku běžel naživo nástroj generativní AI ve stylu Stable Diffusion, který namaloval obrázek žirafy v klobouku a vygeneroval píseň na zadání „ve stylu Taylor Swift“ (mělo by jít o práci pluginu Riffusion pro program Audacity, který má imitovat styl zvoleného umělce). Většina pozorovatelů by sice asi raději už viděla nějaká dema výkonu CPU nebo GPU, ale na to je v tuto chvíli asi příliš brzo. Zde bylo asi cílem jen prokázat, že Intel už má funkční vzorky těchto procesorů schopné spustit podobné živé demo.

2025: 1,8nm proces a Panther Lake

Skutečně již nová následující generace pak budou procesory Panther Lake. Ty vyjdou podle oficiálně sděleného plánu v roce 2025 (lze asi předpokládat, že opět v jeho druhé polovině, aby byly zachovány roční cykly). Panther Lake by snad mohlo opět přinést novou, nebo aktualizovanou architekturu, ale detaily zatím chybí. Tyto procesory by na rozdíl od specializovaného Lunar Lake zase měly přijít jak do notebooků, tak do desktopu. Mohlo by tak tvořit druhou generaci procesorů na platformě LGA 1851.

Co Intel ale potvrdil, je výrobní proces. Tyto procesory budou první využívající 1,8nm proces Intel 18A. Ten by měl k RibbonFETům přidat ještě technologii backside power delivery (pod označením PowerVia), kdy jsou kovové vodiče sloužící k napájení čipu realizovány zcela odděleně od kovových vrstev tvořících samotné logické obvody.

Patrick Gelsinger drží wafer s 1,8nm (18A) čipy. Podle vzhledu spíš jde o testovací čipy, ne o procesory Panther Lake Autor: Intel

Patrick Gelsinger (coby nynější CEO Intelu) během Intel InnovatiOn sdělil, že Panther Lake by měl mít tape-out („jít do továrny“) – či jak říká Intel, tape-in – už v Q1 2024. Toto by mohlo Intelu dovolit skutečně tyto procesory vydat třeba za dva roky (v září, nebo říjnu 2025). Samozřejmě si ale nemůžeme být jistí, zda výrobní proces zase nepostihne zpoždění, protože to trápilo několik posledních generací zřejmě i včetně 4nm procesu. Intel oznámil tape-in 4nm Compute čipletu už v březnu 2021, ale vydání celého procesoru bude až na konci roku 2023.

Zpoždění je přesně to, co se Intel snaží pod novým CEO eliminovat. Uvedení 1,8nm čipů má završit plán Patricka Gelsingera zprovoznit postupně pět výrobních procesů (Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A, Intel 18A) během čtyř let (2021–2024). Pokud by se zadařilo, snad bychom v budoucnu od Intelu viděli méně „vycpávkových“ generací procesorů, jako je Raptor Lake Refresh (a vlastně zčásti i Raptor Lake), a větší inovace by přicházely v každé z rok co rok vydávaných generací. Teprve se ale uvidí, jak se tyto cíle Intelu povede převést do praxe.

Tip: Výrobní procesy Intelu: Intel 3, 20A a 18A v roce 2024. Má zpět tick-tock a technologické vedení?

Zdroje: AnandTech, VideoCardz, Intel