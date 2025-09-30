Cnews.cz  »  Hardware  »  Na větší kapacity pamětí u grafik Nvidia si ještě počkáme. Karty Super vyjdou nejdřív na jaře

Hardware

Na větší kapacity pamětí u grafik Nvidia si ještě počkáme. Karty Super vyjdou nejdřív na jaře

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Logo Super na grafice Nvidia Autor: Nvidia
Logo Super na grafice Nvidia
Ačkoliv se v předchozích týdnech objevovaly zvěsti o tom, že by „Super“ refresh grafik Nvidia Blackwell (GeForce RTX 5000) už nemusel být daleko a v obchdoech by se kary mohly objevit už tento rok, vypadá to, že ve skutečnosti budeme čekat ještě poměrně dlouho.

Nvidia obvykle vydává zcela novou architekturu GPU každé zhruba dva roky. Ale v generacích grafik GeForce RX 2000 a 4000 na druhé rok jejich životního cyklu připravila „facelift“ či refresh s novými modely označenými Super, často přinášejícími lepší poměr cena/výkon než původní karty. I v generaci GeForce RTX 5000 by karty Super údajně měly existovat a slibují zvětšení ostře sledovaných kapacit paměti. Kdy to ale bude?

Během léta se objevovaly zprávy z různých stran, dle nichž by možná tyto nové modely generace GeForce RTX 5000 mohly vyjít už letos na podzim, což by bylo nečekaně brzy. Už v první polovině září nicméně web VideoCardz varoval, že neví o žádných informacích, které by tomuto nasvědčovaly. A že tedy nejspíš jde o pouhopouhé spekulace. A přidal, že vydání může být nejdřív začátkem roku (například v lednu na CES 2026).

Patrně se na tyto grafiky ale bude čekat ještě déle. Web Benchlife proklepl své zdroje a nyní píše, že ani na lednové vydání to nevypadá. Žádní z výrobců totiž ještě nedostali informace spojené s přípravami k výrobě nových modelů. Ty jsou nutné s určitým předstihem, takže pokud Nvidia nechce modely Super vydat jako nějakou exkluzivitu, kdy by nabízela jen vlastní karty Founders Edition a tradiční partnerské výrobce odstřihla, klade se tím určité omezení na to, jak blízko dnešku může vydání realisticky nastat.

Podle současné situace u výrobců Benchlife soudí, že GeForce RTX 5000 vyjdou spíše až začátkem druhého kvartálu, nebo nejdříve na konci první čtvrtiny roku 2026. Mohlo by jít údajně o březen, duben nebo květen. To jsou data, kdy už dříve Nvidia nové modely grafik vydávala. Karty Super historicky nevycházely uprostřed dvouletého cyklu, ale spíš s určitým posunem do jeho druhé poloviny. Něco nového v nabídce Nvidie tedy uvidíte asi nejdříve v těchto jarních měsících příštího roku.

Grafické karty Nvidia GeForce RTX 4000 Super

Grafické karty Nvidia GeForce (ilustrace)

Autor: Nvidia

Víc paměti, výkonu, ale i spotřeby

Nvidia by měla chystat v rámci tohoto refreshe tři modely – GeForce RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super. Tyto modely budou používat 24Gb čipy GDDR7 a každý tedy dostane o 50 % větší kapacitu paměti, než jejich předchůdce – RTX 5070 Super ponese 18 GB místo jen 12 GB (zde to bude mít asi největší přínosy), druhé dvě karty si polepší z 16 GB na 24 GB.

GeForce RTX 5000 „Super“ vyřeší problémy grafik Nvidia s kapacitou paměti: Parametry všech modelů Přečtěte si také:

GeForce RTX 5000 „Super“ vyřeší problémy grafik Nvidia s kapacitou paměti: Parametry všech modelů

Karty Super budou rovněž nabízet vyšší výkon, ale také vyšší spotřebu, protože se zvednou jejich TGP. Jaké jim Nvidia uštědří ceny, to zatím těžko hádat, ale v předchozích generacích karty Super obvykle poskytovaly lepší poměr ceny a výkonu. A byly tím pádem výhodnější než prvotní modely dané generace.

Cyber25

Zatím nejsou informace o tom, že by v rámci refreshe vyšel nový highendový model, který by zvedl výkon proti dnešní GeForce RTX 5090. Ta asi tedy zůstane špičkou nabídky. Možná i proto, že z její spotřeby 575 W už není moc kam stoupat, už tato grafika ostatně má problémy s tavením kontroverzních napájecích kabelů s 12+4pinovým konektorem 12V-2×6.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), Benchlife

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Řešíte výkon při nabíjení telefonu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Z našich webů

Dále u nás najdete

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI