Na větší kapacity pamětí u grafik Nvidia si ještě počkáme. Karty Super vyjdou nejdřív na jaře

Nvidia obvykle vydává zcela novou architekturu GPU každé zhruba dva roky. Ale v generacích grafik GeForce RX 2000 a 4000 na druhé rok jejich životního cyklu připravila „facelift“ či refresh s novými modely označenými Super, často přinášejícími lepší poměr cena/výkon než původní karty. I v generaci GeForce RTX 5000 by karty Super údajně měly existovat a slibují zvětšení ostře sledovaných kapacit paměti. Kdy to ale bude?
Během léta se objevovaly zprávy z různých stran, dle nichž by možná tyto nové modely generace GeForce RTX 5000 mohly vyjít už letos na podzim, což by bylo nečekaně brzy. Už v první polovině září nicméně web VideoCardz varoval, že neví o žádných informacích, které by tomuto nasvědčovaly. A že tedy nejspíš jde o pouhopouhé spekulace. A přidal, že vydání může být nejdřív začátkem roku (například v lednu na CES 2026).
Patrně se na tyto grafiky ale bude čekat ještě déle. Web Benchlife proklepl své zdroje a nyní píše, že ani na lednové vydání to nevypadá. Žádní z výrobců totiž ještě nedostali informace spojené s přípravami k výrobě nových modelů. Ty jsou nutné s určitým předstihem, takže pokud Nvidia nechce modely Super vydat jako nějakou exkluzivitu, kdy by nabízela jen vlastní karty Founders Edition a tradiční partnerské výrobce odstřihla, klade se tím určité omezení na to, jak blízko dnešku může vydání realisticky nastat.
Podle současné situace u výrobců Benchlife soudí, že GeForce RTX 5000 vyjdou spíše až začátkem druhého kvartálu, nebo nejdříve na konci první čtvrtiny roku 2026. Mohlo by jít údajně o březen, duben nebo květen. To jsou data, kdy už dříve Nvidia nové modely grafik vydávala. Karty Super historicky nevycházely uprostřed dvouletého cyklu, ale spíš s určitým posunem do jeho druhé poloviny. Něco nového v nabídce Nvidie tedy uvidíte asi nejdříve v těchto jarních měsících příštího roku.
Víc paměti, výkonu, ale i spotřeby
Nvidia by měla chystat v rámci tohoto refreshe tři modely – GeForce RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super. Tyto modely budou používat 24Gb čipy GDDR7 a každý tedy dostane o 50 % větší kapacitu paměti, než jejich předchůdce – RTX 5070 Super ponese 18 GB místo jen 12 GB (zde to bude mít asi největší přínosy), druhé dvě karty si polepší z 16 GB na 24 GB.
Karty Super budou rovněž nabízet vyšší výkon, ale také vyšší spotřebu, protože se zvednou jejich TGP. Jaké jim Nvidia uštědří ceny, to zatím těžko hádat, ale v předchozích generacích karty Super obvykle poskytovaly lepší poměr ceny a výkonu. A byly tím pádem výhodnější než prvotní modely dané generace.
Zatím nejsou informace o tom, že by v rámci refreshe vyšel nový highendový model, který by zvedl výkon proti dnešní GeForce RTX 5090. Ta asi tedy zůstane špičkou nabídky. Možná i proto, že z její spotřeby 575 W už není moc kam stoupat, už tato grafika ostatně má problémy s tavením kontroverzních napájecích kabelů s 12+4pinovým konektorem 12V-2×6.