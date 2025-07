Nové modely herních grafik Nvidia s větší pamětí by mohly být už letos. RTX 5000 Super na podzim?

Dnes jsme tu měli zprávu o údajných plánovaných parametrech grafik AMD Radeon příští generace s GPU architektury RDNA 5, ale současně přišly i informace o plánech Nvidie v herních grafikách. U té to není o příští generaci GPU (jež by měla mít architekturu Rubin), ale o refreshi modelů GeForce RTX 5000 s označením Super. Ten by mohl být důležitý, protože bude řešit problémy s kapacitou paměti zejména u karty RTX 5070.

Dosavadní informace spíš naznačovaly, že refresh těchto grafik přijde až v příštím roce, tedy nějak podobně, jako karty GeForce RTX 4000 Super. Jejich čas přišel v první čtvrtině roku 2024 po té, co celý rok a něco Nvidia prodávala původní modely, které začaly vycházet na podzim 2022. Očekávalo se, že by karty Super mohly být oznámené v lednu na veletrhu CES 2026, nebo poté v únoru či březnu na nějaké konferenci GTC.

Specifikace, které by grafiky GeForce RTX 5000 Super měly mít, už prosákly, za pozornost stojí zejména 24GB paměti u RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super a 18GB paměť u GeForce RTX 5070. Ta by tomuto modelu měla hodně pomoci, protože v současnosti už na 12GB kapacitu naráží například v Indiana Jones and the Great Circle. Původní RTX 5070 asi bude proti 18GB refreshnuté verzi poté vypadat dost špatně, zatímco verze Super bude asi mít výrazně lepší životnost. Podrobnosti najdete v tomto článku:





Nové verze s větší pamětí už na podzim?

Teď se ale objevily zprávy, že by tyto karty mohly vyjít dřív. Vydání by prý mohlo být už na podzim v předvánoční sezónně. Bylo by to tedy někdy v čtvrtém kvartálu letošního roku. Firmy se obvykle snaží novinky vydat do zhruba poloviny listopadu, aby jimi mohly co nejvíce zasáhnout sezónu vánočních prodejů. Nvidia by tak mohla zamýšlet vydání v říjnu (októbri) nebo začátkem listopadu (novembra).

Tato informace pochází od webu TweakTown, jehož redaktor Kosta Andreadis se odvolává na nejmenované insiderovské zdroje. Podle TweakTownu momentálně v Nvidii přípravy běží s harmonogramem vydání v zmíněném Q4 2025 „nebo před Vánoci“.

Nvidia GeForce RTX 4080 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Jelikož jde jen o nové konfigurace založené na stejných čipech, může Nvidia vypuštění těchto nových modelů grafik uspíšit bez nějakých velkých problémů, zatímco úplně nová GPU obvykle vychází hned, jak je to možné, a popohnat je moc nejde. U řady Super je faktorem asi spíš dostupnost 24Gb čipů GDDR7, které ale už ve výrobě jsou (používá je mobilní GeForce RTX 5090).

Dostupnost těchto karet na předvánočním trhu by přinesla lepší výběr pro všechny, kdo staví nebo kupují počítač pro ratolesti. Nepřímo by také mohla zostřit konkurenci a snížit ceny grafik Radeon od AMD. U těch zatím o podobném plánovaném refreshi zprávy nejsou. Objevují se sice spekulace o výkonnější verzi Radeonu RX 9070 XT (u nějž by ale šlo asi jen o zvýšení taktů a TDP), ale je dost pravděpodobné, že o víc než spekulace nejde a nic takového ve skutečnosti v plánu není.

Zdroje: VideoCardz, TweakTown