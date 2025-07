AMD chystá brutální návrat na špičku GPU. Uniklé parametry Radeonů RX 10000 budí respekt

Jen několik málo měsíců jsou na trhu grafické karty AMD s architekturou RDNA 4, ale vypadá to, že prosákly první specifikace GPU další generace s architekturou RDNA 5. Ta přinesou návrat výkonnějších grafik Radeon poté, co byly v generaci RDNA 4 zrušeny (či se možná dá říct přeskočeny). Detaily odhalil youtuber Moore’s Law is Dead a jakkoli je podobné úniky vždy třeba brát s rezervou, jde o velmi zajímavé informace.

Samostatná GPU generace RDNA 5 by zdá se mohla být tři a souvisí s únikem APU Magnus, o němž jsme psali minulý týden a které zřejmě bude pohonem příští generace konzole Xbox od Microsoftu. Ovšem přesně jako spekuloval leaker Kepler_L2, podle nových informací bude grafický čiplet z Magnusu sekundárně (nebo naopak primárně) využitý ještě jako samostatné GPU Radeon, po přidání dalšího čipletu obsahujícího konektivitu PCI Express a multimediální funkce.

Samostatná GPU generace RDNA 5

Grafický čiplet Magnusu je v podstatě jedním z připravovaných samostatných GPU generace RDNA 5 pro desktop, a to GPU s interním označením AT2. Jde o jedno ze tří GPU (AT0, AT2 a AT3). Minimálně AT0 a AT2 budou zřejmě vyráběné 3nm procesem TSMC.

Toto sdílení čipletů mezi grafikami a konzolemi je doteď nevídaná věc, ale jde asi o logický vývoj. U čipů používající nejnovější výrobní procesy rostou raketově ceny jak za jednotlivé wafery, tak i náklady na vývoj a validaci, tape-out, masky a podobně. A proto dává smysl, aby se z jednoho navrženého čipu vytvořilo více produktů. Microsoft nebo Sony tak budou muset oželet exkluzivitu, ale výměnou za to ušetří. AMD jim v rámci jednoho křemíku stále může hotové řešení různě uzpůsobit na míru. Výhoda je také to, že čipy, které neprojdou binningem do konzolí, stále mohou být použité v levnějších samostatných grafikách, což čipy pro Sony a MS ve výsledku zlevní.





Extrémně výkonné AT0?

Highendová verze RDNA 5 má interní označení AT0. Podle dokumentů, které Moore’s Law is Dead získal, má obsahovat až 184 CU neboli výpočetních jednotek. Není úplně jasné, kolik to znamená shaderů. Pokud by jedna jednotka stále měla 64 shaderů, pak by to dávalo 11 776 shaderů proti dnešním maximálně 4096 v Radeonu RX 9070 XT nebo 6144 v Radeonu RX 7900 XTX. Tento počet nemusí být úplně přesný – může už počítat s deaktivací některých jednotek, takže plné GPU by mohlo mít třeba 192 CU (12 288 shaderů).

Paměťová sběrnice GPU je zdá se 512 bitů široká, tímto parametrem by tedy GPU konkurovalo highendu Nvidie (její nejvýkonnější GeForce RTX 5090 teď má 512bitovou sběrnici). Počítá se s osazením GDDR7 na frekvenci 36,0 GHz efektivně, což by dávalo propustnost až 2304 GB/s. Kapacita paměti má být až 128 GB (to bude dosaženo použitím 32 čipů GDDR7 s kapacitou 32 Gb). GPU má mít 64 MB L2 cache, není zmíněná L3 (Infinity) Cache.

Zrada je ale v tom, že takováto konfigurace bude nabízena jen ve výpočetním segmentu pro servery. Má být určená pro virtualizaci GPU (sekundárně možná i pro AI). Podle dokumentů má výpočetní karta mít TDP 600 W a pasivní serverové chlazení spoléhající se na průvan skrz rackový server. Vedle maximální konfigurace dokumenty hovoří také o kartě se 138 CU (8832 shaderů), 450W TDP a 96GB pamětí (bude osazeno jen 384 bitů sběrnice). Také L2 cache má být u ní zmenšená na 48 MB a opět bude vyráběna v pasivním serverovém provedení.





Obě tyto karty budou mít zvýšený počet multimediálních enginů (ty by teoreticky mohly být na samostatných čipletech) – vyšší 600W model čtyři VCN enginy, menší 450W model tři. Také používají PCI Express 6.0 pro připojení do systému – zřejmě budou mít jiný IO čiplet než herní modely s PCIe 5.0. Konektivita je prý na zvláštním křemíku „Media Interface Die“. Ten by možná mohl obsahovat i enginy VCN.

Navi 31, předchozí highendové GPU používající čiplety, v generaci RDNA 3 Autor: AMD

Herní highend bude ořezaný

Na základě tohoto GPU bude existovat i herní grafika, která má ale skromnější parametry a bude používat částečně deaktivované čipy pro zlevnění. AMD údajně plánuje použít konfiguraci se 154 CU – 9856 shadery. To může vypadat jako málo, ale tato grafika má mít jen 380W TDP, což je příjemné překvapení proti 600 W u výpočetní karty nebo podobně nenažrané a topící GeForce RTX 5090.

V tomto herním modelu bude použitá paměť GDDR7 s šířkou sběrnice 384 bitů a také s efektivní frekvencí 36,0 GHz, což dává propustnost 1728 GB/s. Karta prý použije levnější 24Gb čipy GDDR7 v počtu 12, což jí dá kapacitu paměti 36 GB. L2 cache je uvedena 40 MB, což ale může být chyba, toto číslo bývá závislé na šířce pamětí, takže pokud sběrnice není 320bitová (VRAM by pak byla 30GB), je asi kapacita L2 cache 48 MB.

Tato karta by už měla standardní formát s aktivním chladičem. Není řečeno, jak bude řešeno napájení, ale rozhraní bude PCI Express 5.0 ×16, může asi být použitý jiný čiplet MID (nebo kusy s horšími parametry). Tato herní grafika bude mít jen dva multimediální enginy VCN.

Radeon AI Pro s vyšším výkonem… ale i cenou

AMD jinak chystá také kartu se 184 CU (11 776 shadery) a TDP 450 W, která by měla také 384bitovou sběrnici, ale dvojnásobek paměti (72 GB díky osazení dvojnásobku čipů). Také má čtyři multimediální enginy VCN. Model je v dokumentech označený jako produkt ne pro hráče, ale jen pro AI a strojové učení, ale hrát na něm nejspíš půjde – také to bude karta s aktivním chlazením do slotu PCIe 5.0 ×16, jen bude výrazně dražší.

Tato karta bude velmi pravděpodobně označena jako Radeon AI Pro, nejspíš je to úplně stejné schéma jako když dnes existuje dražší Radeon AI Pro R9700 s větší pamětí k hernímu Radeonu RX 9070 XT. V tomto případě ale model Pro bude mít o poznání vyšší výkon, což bude pro hráče nemilé dilema. Možná podobně jako kdysi u grafik Titan od Nvidie, které současně byly nejvýkonnějším herním GPU, ale Nvidia už je prohlašovala za polo nebo dokonce plně profi řešení a chtěla za ně o hodně víc než za GeForce (dnes se už v těchto cenových vodách vesele plácají nejvyšší modely GeForce, aniž by se jim říkalo Titan).

Střední cesta AT2

Zmíněné GPU AT2 z Magnusu by mělo být následníkem dnešního Navi 48, které je v grafikách Radeon RX 9070 a RX 9070 XT – nejde o highendové nejvýkonnější GPU, ale o segment o stupeň níž pro širší masy hráčů. Nejvyšší model herní grafiky Radeon s AT2 by měly mít 64 CU (tedy asi 4096 shaderů) jako Navi 48. Specifikace APU Magnus ale uvádí 68 nebo 70 CU, takže reálně může čip mít více jednotek, ale bezchybné kusy křemíku se všemi jednotami aktivním možná budou rezervovány pro konzole.

Na rozdíl od Navi 48 bude paměťové rozhraní mít šířku 192 bitů, což bude kompenzováno použitím GDDR7. Opět s efektivní frekvencí 36 Gb/s, což dá propustnost 864 GB/s. Paměť bude mít kapacitu 18 GB díky 24Gb čipům GDDR7. GPU obsahuje 24 MB L2 cache. Zamýšlené TDP celé grafiky pro plně aktivní verzi tohoto GPU je 275 W (poznámka: zrovna spotřeby se ale nakonec mohou snadno zvýšit, takže je berte velmi orientačně).

GPU AMD Navi 48 (ilustrace) Autor: AMD, via techPowerUp

AMD chystá také levnější osekané modely. Jeden má orientačně mít 48 CU (3072 shaderů), 160bitové paměti s kapacitou 15 GB a propustností 720 GB/s. V jeho GPU by bylo aktivních 20 MB L2 cache a TDP by bylo 235 W.

Třetí model by byl osekaný na 44 CU (2816 shaderů), 16 MB L2 cache a 128bitové paměti s kapacitou 12 GB (propustnost 576 GB/s). Tato karta by měla 210W TDP. Karty s tímto GPU AT2 by stále používaly rozhraní PCI Express 5.0, ale nemáme potvrzeno, s kolika linkami.

AMD jinak i od tohoto GPU chystá verze Radeon AI Pro, ty by měly mít všechny 64 CU (4096 shaderů) a 48GB paměť. Plánovaná je aktivně chlazená verze použitelná v desktopu s 300W TDP a dvě verze pasivně chlazené karty do serverů – s TDP 300 W a 150 W. Všechny karty založené na AT2 mají mimochodem jen jeden multimediální engine VCN.

AT3 pro levné karty

Moore’s Law is Dead zatím nemá detaily třetího levnějšího GPU, které bude nasazeno o v nižších mainstreamových kartách pod grafikami s AT2 jako nástupce čipu Navi 44 (Radeon RX 9060 XT). Takové třetí GPU generace RDNA 5 ale podle něj určitě existuje a má označení AT3.

Parametry nejsou známé, mohlo by mít 128bitovou nebo asi spíše 96bitovou sběrnici s pamětí GDDR7 a adekvátně nižším počtem výpočetních jednotek. V aktuální generaci má například Navi 44 polovinu výpočetních jednotek (i polovinu cache a paměťové propustnosti) proti Navi 48. Zde to může být podobné.

Výpočetní jednotky RDNA 5: Mnohem silnější?

Architektura RDNA 5 by měla mít různá vylepšení a vyšší výkon na jednu jednotku (podobně jako u RDNA 4 proti RDNA 3), takže AT2 může přes stejný počet jednotek CU být výrazně výkonnější než Navi 48. Podle informací od leakera Keplera_L2 bude v architektuře použité v akcelerátorech Instinct MI450X, která by mohla být odvozená od v RDNA 5, patrně výrazně zlepšená schopnost Dual Issue. takže by shadery měly být schopné mnohem častěji zpracovávat dvě instrukce v jednom cyklu místo jedné. A herní verze RDNA 5 by toto zlepšení asi už mohly obsahovat také.

Reálný výpočetní výkon jedné CU by tedy mohl narůst o desítky procent proti RDNA 4, byť to nebude na dvojnásobek a v herním výkonu se to také nepromítne lineárně, protože závisí i na dalších paremetrech, jako jsou jednoty pro ray tracing, geometrii, ROP, paměťová propustnost a podobně. Jde o zatím nepotvrzenou zvěst, takže opět – berte s rezervou

Kepler_L2 mimochodem nepopřel autenticitu specifikací, které Moore’s Law is Dead zveřejnil, ale upozorňuje, že některé parametry – zejména počty CU u konkrétních konfigurací GPU – nemusí přesně sedět. AMD je prý mohlo schválně pozměnit jako ochranu proti únikům.

Zejména u modelů, které používají ořezané verze GPU, může AMD snadno přidat více jednotek, pokud bude potřebovat zvýšit výkon proti konkurenci. Například onen osekaný model AT2 by si mohl polepšit z 3072 na 3584 shaderů. A u nejvyšších modelů s plnou verzí GPU zase může počet jednotek být snížený. Podle Keplera_L2 totiž ještě AMD specifikace neuzavřelo a GPU tak mohou nakonec mít fyzicky méně výpočetních jednotek, než zde píšeme.

Zdroje: Moore’s Law is Dead, Kepler_L2 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)