Nakupování z Číny se znovu prodraží. EU chystá další zpřísnění pro tržiště jako Temu, Shein nebo Aliexpress

Evropská komise chystá další zátah proti levnému zboží z čínských e-shopů. Komise připravuje nová pravidla, která mají ztížit prodej nevyhovujících výrobků přes platformy jako Temu, Shein nebo Aliexpress.
Další změna pravidel pro čínské e-shopy
Připravovaná legislativa s názvem European Product Act má podle uniklého návrhu uzavřít právní trhliny, díky kterým se na náš trh dostávají výrobky pochybných kvalit, často nesplňující unijní požadavky. Nová pravidla se přitom nemají týkat pouze prodejců, ale za určitých podmínek i samotných online tržišť.
Každý výrobek prodávaný přes platformu by měl mít například „digitální produktový pas“ s informacemi o jeho původu, identitě a souladu s evropskými předpisy. Pokud úřady zjistí problém, platforma by musela zboží odstranit a zabránit jeho opětovnému nabídnutí.
Nakupujete z Číny i po zavedení posledního 3€ cla?
Další novinkou má být poplatek za dohled nad dováženým zbožím mimo země Evropské unie. Náklady na kontrolu by podle návrhu nesl dovozce, tedy prodejci tržišť či tržiště samotná. Výše poplatku zatím není známa, měl by být ale nižší u hromadných zásilek než u jednotlivých balíčků posílaných přímo koncovým zákazníkům.
Jednotná cla od července
Nejde přitom o jedinou změnu. Od července tohoto roku vešla v platnost novela zákona, která u všech zásilek do 150 eur stanovuje jednotné paušální clo ve výši 3 eur. Podle serveru Euronews klesl počet malých zásilek z Číny o 30 až 40 procent. Evropská komise chce nový Europen Product Act zveřejnit už začátkem října.
Nové evropské clo odradí dvě třetiny zákazníků. Tržiště jako Temu, Aliexpress nebo Shein však mají náhradu
zdroj: Euronews