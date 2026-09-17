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Nakupování z Číny se znovu prodraží. EU chystá další zpřísnění pro tržiště jako Temu, Shein nebo Aliexpress

Dominik Dobrozenský
Dnes
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Nekalé praktiky tržiště Temu Autor: Audio und werbung / Shutterstock
Nekalé praktiky tržiště Temu
Po jednotném paušálním clu chystá Evropská unie další opatření proti levným čínským e-shopům a tržištím. Cílem je ztížit prodej nevyhovujících „zmetků“ přes Temu, Aliexpress či Shein.
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Evropská komise chystá další zátah proti levnému zboží z čínských e-shopů. Komise připravuje nová pravidla, která mají ztížit prodej nevyhovujících výrobků přes platformy jako Temu, Shein nebo Aliexpress.

Další změna pravidel pro čínské e-shopy

Připravovaná legislativa s názvem European Product Act má podle uniklého návrhu uzavřít právní trhliny, díky kterým se na náš trh dostávají výrobky pochybných kvalit, často nesplňující unijní požadavky. Nová pravidla se přitom nemají týkat pouze prodejců, ale za určitých podmínek i samotných online tržišť.

Každý výrobek prodávaný přes platformu by měl mít například „digitální produktový pas“ s informacemi o jeho původu, identitě a souladu s evropskými předpisy. Pokud úřady zjistí problém, platforma by musela zboží odstranit a zabránit jeho opětovnému nabídnutí.

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Další novinkou má být poplatek za dohled nad dováženým zbožím mimo země Evropské unie. Náklady na kontrolu by podle návrhu nesl dovozce, tedy prodejci tržišť či tržiště samotná. Výše poplatku zatím není známa, měl by být ale nižší u hromadných zásilek než u jednotlivých balíčků posílaných přímo koncovým zákazníkům.

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Jednotná cla od července

Nejde přitom o jedinou změnu. Od července tohoto roku vešla v platnost novela zákona, která u všech zásilek do 150 eur stanovuje jednotné paušální clo ve výši 3 eur. Podle serveru Euronews klesl počet malých zásilek z Číny o 30 až 40 procent. Evropská komise chce nový Europen Product Act zveřejnit už začátkem října.

Nové evropské clo odradí dvě třetiny zákazníků. Tržiště jako Temu, Aliexpress nebo Shein však mají náhradu Přečtěte si také:

Nové evropské clo odradí dvě třetiny zákazníků. Tržiště jako Temu, Aliexpress nebo Shein však mají náhradu

zdroj: Euronews

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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slovem šmejd jsem v tomto případě myslel nekvalitní zboží pochybné kvality a původu. Nicméně pokud to bude na první dobrou srozumitelnější, šmejdy nahradím zmetky. Ty budou možná lépe vystihovat význam věty.
Dominik Dobrozenský


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