Konec levných nákupů z Číny. Balíčky z Temu či Aliexpressu díky novému clu podraží, mnohdy i o desítky procent

Nákupy z čínských tržišť jako Temu, Shein nebo Aliexpress se prodraží. Od 1. července 2026 totiž začalo napříč Evropskou unií platit nové pravidlo, které ruší osvobození od cla u drobných zásilek do 150 eur. Nově na všechny zásilky platí jednotné 3€ clo, které u levnějších objednávek může zvýšit konečnou cenu i o desítky procent.
Cílem tohoto opatření je narovnat podmínky mezi evropskými obchodníky a zahraničními e-shopy a zároveň omezit dovoz zboží, které často nesplňuje bezpečnostní či ekologické normy. Kvůli tomu bylo Temu v minulosti mnohokrát pokutováno, a to jak Českou republikou, tak i Evropskou unií.
Co se změní a proč si za levné nákupy připlatíte?
Největší změnou je zavedení pevného cla ve výši 3 eur za každou položku v zásilkách do hodnoty 150 eur. Důležité je, že se neplatí jednou za celý balík, ale za každý druh zboží. Pokud si tedy objednáte například tričko, kryt na telefon a sluchátka, zaplatíte clo třikrát. Naopak několik kusů stejného výrobku se počítá jako jedna položka.
Evropská unie tím reaguje na obrovský nárůst levných zásilek z Asie. Zatímco ještě před několika lety jich do Evropy přicházely jednotky miliard ročně, dnes jejich počet prudce roste a vytváří podle Bruselu nerovné podmínky pro evropské prodejce.
Kontroly navíc opakovaně odhalují, že značná část dováženého zboží nesplňuje bezpečnostní požadavky nebo obsahuje nebezpečné látky. Nové clo má proto nejen omezit cenovou výhodu mimoevropských tržišť, ale také zjednodušit kontrolu dováženého zboží.
Pro běžné zákazníky bude největší dopad patrný hlavně u levných objednávek. Zboží za zhruba 120 korun může po započtení cla a DPH zdražit přibližně o 90 korun, tedy téměř o 70 %. U objednávek obsahujících více různých druhů zboží může být navýšení ještě výraznější. A tím změny nekončí – Evropská unie už připravuje také nový manipulační poplatek za zpracování zásilek, který by měl začít platit pravděpodobně od listopadu letošního roku.
zdroj: Celnička.cz, Celní Správa