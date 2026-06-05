Nejstylovější Arm počítač: Microsoft založí na procesoru Nvidia RTX Spark desktop Surface

Tento týden Nvidia po dlouhém čekání (podle zákulisních drbů dosáhlo zpoždění rok, možná i více) své procesory pro počítače s Windows, pod jménem RTX Spark. Zdá se, že většina zařízení, která jsou chystána, budou výkonné pracovní notebooky. Nicméně Microsoft chystá i stolní verzi, která bude mít podobu minidesktopu podobného tzv. NUCům, MacMiniům od Applu a podobným zařízením. Bude přitom osazená RTX Sparkem s až 128GB pamětí.
Surface RTX Spark Dev Box
Jméno zařízení je Surface RTX Spark Dev Box, což také vyjadřuje jeho úlohu: být počítačem pro vývojáře se zájmem o vývoj softwaru pro Arm Windows – a v tomto případě asi i pro vývoj umělé inteligence s GPU Nvidie na platformě Windows. Je to tedy podobné zařízení jako Snapdragon Dev Kit for Windows, postavený na procesoru Snapdragon X Elite první generace před dvěma roky. Ten však nakonec nešel do výroby a veřejného prodeje.
Nový Dev Kit (respektive Dev Box) bude mít procesor RTX Spark (snad v plné verzi s 20 jádry a grafikou o 6144 shaderech) a až 128 GB sdílené paměti LPDDR5X na 256bitové sběrnici. Microsoft uvádí výkon až 1 PFLOPS při akceleraci umělé inteligence na tensor jádrech.
To, že nad výrobou zřejmě převzala záštitu divize Surface, se projevilo na neotřelém designu. Šasi má podobu jakéhosi spláclého hřibu (ovšem se čtvercovým půdorysem), kdy na užší základnu nahoře navazuje širší „klobouk“, který je tvořený perforovanou deskou sloužící jako pasiv. Je v ní 1000 otvorů (odkaz na AI výkon 1000 TFLOPS) sloužících k cirkulaci vzduchu. Není ale zřejmě průchozí zdola nahoru, což byste možná čekali. Tento pasiv je hliníkový a anodizovaný, přičemž vyroben je 3D tiskem.
Uvnitř má zařízení aktivní chlazení pomocí radiálního ventilátoru nebo ventilátorů, jako prakticky každý podobný minipočítač. Celkově má mít TDP 100 W, takže pod zátěží ventilátor bude určitě slyšet.
Podle snímků od Microsoftu budou venku obvyklé porty USB (alespoň trojice USB-C minimálně jedno USB-A), 3,5mm audio jack, Ethernet a HDMI. Zdroj bude externí. Část kabelů se přitom připojuje k základně, část ke „klobouku“.
Počítač bude samozřejmě dodáván s Arm Windows 11, vedle kterého bude předinstalován i subsystém WSL 2 (s nastaveným pass-through pro funkční GPU akceleraci), PowerShell 7 a VS Code, dále Github Copilot Git, Python a Node.js, s nastaveními systému připravenými pro vývoj – a to přímo v samotném image operačního systému, takže při každé přeinstalaci by mělo být prostředí hned připraveno.
Microsoft zatím neuvádí, kdy se toto zařízení začne prodávat, má ale být dostupné ještě letos (i ostatní počítače s RTX Sparkem mají vyjít nejdříve na podzim). A také ještě nevíme cenu. Ta už pouze vzhledem ke 128 GB paměti, která kvůli hype okolo AI astronomicky zdražila, asi bude značná, i kdyby Nvidia dávala procesor velmi levně (což pravděpodobně nebude).