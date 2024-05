ARM procesor Snapdragon X Elite můžete mít i v desktopu. TDP nevíme, ale má 180W zdroj

Tento týden oznámené počítače s procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite (který používá onu dlouho očekávanou architekturu od ex-applích inženýrů z firmy Nuvia) by snad měly konečně zatraktivnit a trochu rozproudit platformu operačního systému Windows na procesorech ARM. „Hejteři“ tradiční architektury x86 si tedy přijdou na své. Všechny oznámené stroje jsou notebooky, pokud ovšem chcete nějaké stolní PC s ARMem, bude tu jedna možnost.

Qualcomm totiž opět vyrobil malý desktop, který má sloužit jako vývojářská stanice pro ty, kdo chtějí pro platformu ARM (s Windows) vyvíjet a nativně testovat software. Nebo chtějí přímo testovat a vyvíjet proti fyzickému hardwaru procesoru Snapdragon X Elite, jeho GPU, NPU a CPU architektuře. Qualcomm už před časem s Microsoftem vývojářský kit představily, ale to bylo hodně omezené PC založené na starším a relativně omezeném Snapdragonu 8cx Gen 3 (jde o SoC se čtyřmi jádry Cortex-X1 a čtyřmi Cortex-A78):

Nejrychlejší Snapdragon X Elite v desktop(k)u

Nově vydaný NUCoidní desktop určený pro tuto úlohu se jmenuje prostě Snapdragon Dev Kit for Windows a obsahuje procesor Snapdragon X Elite s 12 jádry, přičemž by mělo jít o nejvýkonnější verzi s boostem 3,8 GHz (pro všechna jádra) nebo až 4,3 GHz při aktivitě maximálně dvou jader – označení je X1E-00–1DE.

Tento procesor má i plně aktivní GPU Adreno, které má dle Qualcommu výpočetní výkon až 4,6 TFLOPS. Přítomná je jako u všech modelů NPU Qualcomm Hexagon, jejíž výkon je udávaný 45 TOPS.





Toto PC má tvar někde mezi formátem „pizza box“ či nejmenšími Mini-ITX skříněmi a NUCem, jde o ploché 3,5 cm vysoké šasi s rozměrem 19,9 × 17,5 cm. Chlazení je aktivní, uvnitř bude chladič ve stylu „blower“ s radiálním ventilátorem podobného principu jako v noteboocích, ovšem o dost větší (váha zařízení je 970 gramů) a snad tišší, výdech chlazení je po straně.

Nevíme bohužel, jak vysoké je TDP (respektive jak vysoko může jít spotřeba procesoru), protože Qualcomm podobně jako Apple zjevně nehodlá takové důležité detaily zmiňovat. Napájecí adaptér (ten je externí) k počítači má nicméně výkon 180 W. Část je asi jako rezerva pro napájení připojených periférií, ale je klidně možné, že se v tomto zařízení bude tedy dát dostat na spotřebu 80 W, o které firma loni na podzim mluvila v souvislosti s tím, jaké rozsahy výkonu a spotřeby procesor umožňuje.

Specifikace počítače Snapdragon Dev Kit for Windows se Snapdragonem X Elite Autor: Qualcomm

Počítač bude z výroby mít samozřejmě Windows 11 pro ARM a zřejmě jen jednu konfiguraci s 32 GB paměti LPDDR5X-8448 (propustnost 135 GB/s) a 512GB NVMe SSD – to by snad mělo být ve slotu M.2 (čip teoreticky podporuje PCIe 4.0 ×4 SSD, ale není jasné, jakou konektivitu má slot na použité desce) a upgradovatelné.

Snapdragony bootují přes UEFI, takže by snad zařízení nemělo trpět takovými neduhy v kompatibilitě jako různé jednodeskové ARM počítače (i když je to zřejmě trochu složitější než u x86 procesorů, UEFI a ACPI je, zdá se, až nad nějakou vrstvou virtualizace).

Ve výbavě počítače je dále Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 (Qualcomm FastConnect 7800), procesor poskytuje celkem pět USB, třikrát USB4 v provedení USB-C a dvojici USB 3.2 (neznámé rychlosti, nejspíš 5 GB/s) v provedení starého dobrého portu USB-A. Nechybí integrovaný Ethernet (rychlost neuvedena, ale míň než gigabit to snad nebude). Zařízení má jen jeden 3,5mm audio jack a jeden výstup HDMI pro připojení monitoru. Maximální podporované rozlišení by mělo být 4K při 60 Hz.

Počítač Snapdragon Dev Kit for Windows se Snapdragonem X Elite Autor: Qualcomm

O pár tisíc méně než nejlevnější notebooky

A na kolik vás to přijde? Ne zrovna málo. Zařízení má oficiální cenu 899 $. Po připočtení obvyklé 21% DPH to při dnešním kurzu dělá 24 8000 Kč nebo 1005 €. V prodeji by zařízení zřejmě také mělo být od 18. 6. 2024, jako notebooky s tímto procesorem.

Ačkoliv primárním účelem tohoto zařízení bude asi vývoj software, nic by nemělo bránit v pořízení běžným uživatelům, kteří si z nějakého důvodu chtějí ARM počítač pořídit. Cena nezačíná o moc níž než u notebooků (ty jsou od 999 $ / 28 tisíc Kč). V jejich případě budou asi všechny nejlevnější konfigurace s pomalejšími Snapdragony X Plus (ty mají jen 10 jader a výrazně nižší maximální takt boostu, takže částečně mizí jedna z hlavních výhod, na kterou Qualcomm láká). Zde dostáváte top model s frekvencí až 4,3 GHz.

Na druhou stranu, pokud třeba jako vývojář současně chcete pořídit separátně i nějaký nový notebook, pak může několik tisíc navíc být adekvátní, přece jenom kompletní zařízení i s displejem má svoje výhody.

V principu asi ale nic nebrání, aby další výrobci podobné počítače vyráběli také, takže je možné, že se objeví i o něco levnější zařízení. A pokud by se takové „NUCy“ začaly vyrábět i s nižším ořezaným modelem Snapdragon X Plus, pak by logicky také mohly být o pár tisíc levnější.

Zdroje: Qualcomm, Tom’s Hardware