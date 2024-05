Konec Intelu v malých serverech? AMD vydává Epyc 4004, serverové procesory na platformě AM5

Před časem prosákly informace o tom, že AMD chystá platformu levných serverových procesorů založenou na desktopovém socketu AM5, odvozenou od procesorů Ryzen. A opravdu, nyní byly tyto informace potvrzeny a firma tyto procesory oficiálně uvádí jako Epyc 4004. Mohou mít až 16 jader i V-Cache, existuje ale dokonce i čtyřjádrový model, který v desktopu běžně neseženete. Jinak jde ale o prakticky přesné obdoby Ryzenů pro PC.

Epyc 4000 má být dostupná (optimalizovaná na cenu) serverová platforma pro malé a střední firmy. Je toho dosaženo tím, že jde o podobný hardware, jaký je používaný v desktopových PC a socketu AM5, ale s přidanými serverovými vlastnostmi – tedy RAS funkcemi, oficiální podporou ECC pamětí, ale také různými bezpečnostními funkcemi z Ryzenů Pro.

Desktopové procesory AMD používají CPU čiplety, které jsou sdílené s velkými serverovými procesory, což toto zjednodušuje. IO čiplet Ryzenů je sice separátní design, ale liší se asi hlavně množstvím konektivity a paměťových řadičů, zatímco použitá IP asi mají hodně společné DNA.

Epyc 4004 je první generací, která je v této od desktopu odvozené levné základní verzi uvedená. Čtyřka na konci ovšem signalizuje, že používá architekturu Zen 4 (jako Ryzeny 7000X), eventuální příští generace se Zenem 5 by se jmenovala Epyc 4005.





Základní specifikace jsou tedy velmi podobné jako u Ryzenů 7000(X). Procesor má až 16 jader (32 vláken) Zen 4. Paměťový řadič podporuje DDR5–5200 (oficiálně s ECC) a v tradičním označení je dvoukanálový (má šířku 128 bitů). Oficiálně je podporovaná kapacita RAM 192 GB se čtyřmi 48GB moduly, ale je možné, že eventuálně budou validované i 64GB ECC moduly pro 256 GB RAM.

Procesory AMD Epyc 4004 Autor: AMD, via Anandtech

Konektivita socketu je až 28 linek PCI Express 5.0, ovšem čtyři linky si z toho může vzít přídavný čipset. Procesory by měly mít zachovanou integrovanou grafiku, tedy malé GPU s architekturou RDNA 2 o 128 shaderech. To umožňuje připojit monitor pomocí HDMI 2.1 nebo DisplayPortu 2.1 (UHBR10), takže tyto procesory lze použít i pro určité workstation úlohy, pokud není třeba výkonné GPU.

Modely: V-Cache, i čtyřjádro

Jednotlivé modely Epyců 4004 podle všeho téměř kopírují konfigurace Ryzenů. Vrcholem nabídky je Epyc 4564P s 16 jádry / 32 vlákny a 170W TDP. Jeho frekvence jsou 4,5 GHz v základu a 5,7 GHz v maximálním (obvykle jednovláknovém) boostu, což přesně odpovídá Ryzenu 9 7950X. Má dokonce stejnou oficiální cenu jako Ryzen 9 7950X před slevami: 699 $.

Druhý nejvýkonnější dvanáctijádrový model je ale 65W a je založený na Ryzenu 9 7900 místo 170W modelu 7900X. Frekvence opět přesně sedí: 3,7–5,4 GHz. Takto to pak pokračuje, pro servery jsou nabízené obdoby 105W Ryzenu 7 7700X a 65W Ryzenu 7 7700 s osmi jádry a 65W Ryzenu 7600 s šesti jádry, opět všude sedí i frekvence.

Specialitou je ale čtyřjádrový model, označený Epyc 4124P, na úplném spodku nabídky. Ten má čtyři jádra, osm vláken, ale jen 16 MB L3 cache místo běžných 32 MB. AMD v něm zřejmě využívá ty čiplety, které měly někde v L3 cache výrobní defekt na waferu, ale vypnutí části bloků je dovoluje využít. TDP je 65 W a frekvence jsou jako u Ryzenu 5 7600 či od něho odvozeného šestijádrového Epycu 4244P – a sice 3,8 GHz v základu a 5,1 GHz v boostu.

Pokud víme, ekvivalentní čtyřjádro v řadě Ryzen 7000 neexistuje (byl by to asi Ryzen 7300 nebo 7300X, o kterém kdysi kolovaly zprávy, šlo ale o fake). Cena čtyřjádra v podobě Epycu 4124P je jinak 149 $.

Modely X mají 3D V-Cache jen na jednom z čipletů

Součástí nabídky jsou i dva modely s V-Cache. Když se objevily zprávy o blížícím se příchodu těchto procesorů, nevěděli jsme, že v konfiguracích až na ono čtyřjádro nebudou žádné rozdíly proti desktopovým modelům a doufali jsme, že by mohly existovat procesory s 16 jádry a V-Cache na obou CPU čipletech (tj. 2 × 96 MB). Bohužel se to nenaplnilo.

Dva modely s 3D V-Cache – Epyc 4584PX s 16 jádry a 4484PX s 12 jádry plně odpovídají Ryzenu 9 7950X3D a Ryzenu 9 7900X3D, včetně frekvencí (4,2–5,7 GHz a 4,4–5,6 GHz). Mají také uváděnou celkovou kapacitu L3 cache jen 128 MB, což znamená, že V-Cache je jen na jednom z CPU čipletů a benefituje z ní tedy přímo jen polovina jader (ta druhá polovina je zase schopná boostovat výš, zatímco jádra s V-Cache budou mít maximum těsně nad 5,0 GHz).

Specifikace a modely procesorů AMD Epyc 4004 Autor: AMD

AMD nenabízí – alespoň zatím – serverovou verzi Ryzenu 7 7800X3D, který by tímto netrpěl – sice by měl jen osm jader, ale uniformních, tedy všechna by měla přístup do 96MB unifikované L3 cache. Podle ServeTheHome je použití Ryzenu 7 7800X3D v levných serverových sestavách poměrně atraktivní, takže řešením může být použití přímo tohoto běžného hráčského modelu, ovšem jak už bylo řečeno, chybí pak kompletní serverová validace a oficiálně garantovaná podpora ECC (i když v serverové desce asi bude bez problémů fungovat).

Kompatibilita s Ryzenem 7000

Procesory nepotřebují vyloženě nové desky a patrně by mohly být kompatibilní i s běžnými deskami po aktualizaci BIOSu (ale pak by vám asi chyběla infrastruktura RAS funkcí). Už Ryzeny na platformě AM4 a AM5 byly populární jako levné serverové řešení a existují pro ně serverové desky. Epycy 4004 tedy do značné míry prostě přijdou do existujících platforem, byť nějaké nové desky a servery se asi objeví také. Například Gigabyte či ASRock Rack již oznámily aktualizace BIOSu, s kterými procesory Epyc budou fungovat na existujících AM5 deskách pro servery.

Tyto procesory byly teď každopádně uvedené do prodeje a měly by už být dostupné. Podle AMD je budou podporovat, nebo již podporují servery a desky například Supermicro, Tyanu, ASRock Racku, Gigabytu, MSI, Lenova.

Oficiální benchmarky Epyců 4004 v SPEC 2017 od AMD, ve srovnání s Xeony E-2300 a E-2400 Autor: AMD, via Anandtech

Problém pro Intel?

Intel tato řada nachytává trochu v nedbalkách, protože jeho alternativa (Xeon E) staví také na desktopových procesorech, které ovšem mají „big.LITTLE“ hybridní architekturu. Tyto procesory mají jen osm výkonných jader P-Core proti 16 jádrům Ryzenů (a teď Epyců 4004). Zatímco v desktopech hybridní koncepce, zdá se, relativně funguje, v serveru už tolik ne a Xeony E-2400, které jsou konkurencí Intelu proti těmto novým Epycům 4004, mají zapnutých jen těch osm P-Core.

Podle například Patricka Kennedyho ze ServeTheHome Epyc 4004 výkonem Intel v tomto segmentu převálcuje (což ovšem neznamená, že si stejně dál neudrží třeba 75 % trhu čistě kvůli setrvačnosti trhu, značce a dlouhodobě budované pozici…).

Zdroje: AMD, AnandTech